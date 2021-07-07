Сборная Англии преклонила колено перед матчем, датчане ей аплодировали
23:30
Игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем 1/2 финала Евро-2020 против Дании. Датчане не стали этого делать — игроки аплодировали своим соперникам. Акция посвящена движению по борьбе с расовой дискриминацией.
По ходу второго тайма счет равный — 1:1.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю