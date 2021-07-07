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Сборная Англии преклонила колено перед матчем, датчане ей аплодировали

23:30
Сборные Англии и Дании перед матчем. Фото Reuters Сборные Англии и Дании перед матчем. Фото Reuters
Сборные Англии и Дании перед матчем. Фото Reuters
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Игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем 1/2 финала Евро-2020 против Дании. Датчане не стали этого делать — игроки аплодировали своим соперникам. Акция посвящена движению по борьбе с расовой дискриминацией.

По ходу второго тайма счет равный — 1:1.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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