Сборная Англии преклонила колено перед матчем, датчане ей аплодировали

Игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем 1/2 финала Евро-2020 против Дании. Датчане не стали этого делать — игроки аплодировали своим соперникам. Акция посвящена движению по борьбе с расовой дискриминацией.

По ходу второго тайма счет равный — 1:1.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.