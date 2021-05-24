Андрей Мостовой — о подготовке к Евро: «Ничего не могу сделать, принимаю все медикаменты»
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал, как проходит подготовка команды к чемпионату Европы.
— Как чувствуете себя?
— Хорошо, иду на поправку, еще пара дне и буду в общей группе.
— Какие ощущения от подготовки?
— Огромная ответственность. Опять же травма, хочется скорее начать тренироваться. Сейчас идет закладка фундамента, а я ее пропускаю. Из-за этого рвение еще больше.
— Нет ли досады от того, что вы не в общей группе, а объявление состава уже через неделю.
— Я ничего не могу сделать, принимаю все медикаменты. Главное подготовиться и выздороветь.
— Как готовишься к такому ответственному турниру вечерами? О чем думаешь?
— Пока у меня начало карьеры, на данный момент это важный турнир и момент. Считаю, что хорошо провел вторую часть сезона, заслужил быть в сборной. Какие-то моменты были положительные, какие-то отрицательные, например, лига чемпионов.
— Как вы общаетесь с Марио Фернандесом?
— Португальский язык не знаю, общаемся на русском. Спрашиваю как здоровье, парой слов перекидываемся.
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы, который начнется 12 июня. Соперниками россиян по группе будут бельгийцы, датчане и финны.
(Максим Алланазаров)
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