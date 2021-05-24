Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал, как проходит подготовка команды к чемпионату Европы.

— Как чувствуете себя?

— Хорошо, иду на поправку, еще пара дне и буду в общей группе.

— Какие ощущения от подготовки?

— Огромная ответственность. Опять же травма, хочется скорее начать тренироваться. Сейчас идет закладка фундамента, а я ее пропускаю. Из-за этого рвение еще больше.

— Нет ли досады от того, что вы не в общей группе, а объявление состава уже через неделю.

— Я ничего не могу сделать, принимаю все медикаменты. Главное подготовиться и выздороветь.

— Как готовишься к такому ответственному турниру вечерами? О чем думаешь?

— Пока у меня начало карьеры, на данный момент это важный турнир и момент. Считаю, что хорошо провел вторую часть сезона, заслужил быть в сборной. Какие-то моменты были положительные, какие-то отрицательные, например, лига чемпионов.

— Как вы общаетесь с Марио Фернандесом?

— Португальский язык не знаю, общаемся на русском. Спрашиваю как здоровье, парой слов перекидываемся.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы, который начнется 12 июня. Соперниками россиян по группе будут бельгийцы, датчане и финны.

(Максим Алланазаров)