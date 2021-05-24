В предварительной заявке сборной Испании на Евро-2020 не оказалось игроков «Реала»
13:37
Сборная Испании огласила предварительную заявку на чемпионат Европы-2020. В список из 24-х игроков не попал ни один представитель «Реала».
Испания сыграет 4 и 8 июня товарищеские подготовительные матчи против Португалии и Литвы соответственно.
Евро-2020 для Испании в группе Е начнется матчем со Швецией 14 июня на стадионе в Севилье. Там же они сыграют с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.
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