В предварительной заявке сборной Испании на Евро-2020 не оказалось игроков «Реала»

Сборная Испании огласила предварительную заявку на чемпионат Европы-2020. В список из 24-х игроков не попал ни один представитель «Реала».

Испания сыграет 4 и 8 июня товарищеские подготовительные матчи против Португалии и Литвы соответственно.

Евро-2020 для Испании в группе Е начнется матчем со Швецией 14 июня на стадионе в Севилье. Там же они сыграют с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.