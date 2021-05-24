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Андрей Мостовой — об обратной замене в матче за сборную России: «Это была небольшая взбучка для меня»

14:30
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой оценил свои шансы на попадание в окончательный состав национальной команды на Евро-2020.

— Не считаешь, что если бы ушел в аренду, то имел бы больше игрового времени?

— Все правильно сложилось. Особенно у меня не было вариантов. Мы выиграли чемпионат — это главное. В этом году нужно пытаться выходить из группы. В следующем сезоне нужно стараться выходить из группы?

— Оздоев говорил, что ты должен проставиться за подписание контракта в «Макдональдсе». Любишь фаст-фуд?

— Не особо, но могу себе позволить иногда. Это все пошло после слов нашего генерального директора о том, что надо сходить в ресторан после подписания нового контракта. Что-то не получилось, он сказал, тогда хоть в «Макдональдс» своди.

— Как воспринял ситуацию с обратной заменой в товарищеском матче сборной?

— Это была небольшая взбучка для меня. С Черчесовым эту ситуацию не обсуждали.

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2) главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил Мостового на поле после перерыва, а на 65-й минуте заменил его.

(Максим Алланазаров)

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