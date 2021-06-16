Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей.

Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился Алексей Миранчук. Он и был признан лучшим игроком встречи.

Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня.