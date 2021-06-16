Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия
18:09
Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей.
Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился Алексей Миранчук. Он и был признан лучшим игроком встречи.
Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня.
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