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Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия

18:09
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Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей.

Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился Алексей Миранчук. Он и был признан лучшим игроком встречи.

Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня.

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи