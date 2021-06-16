Канделаки — о победе сборной России: «Столько ныли и нате»
18:06
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча сборной России на чемпионате Европы против Финляндии (1:0).
«Первая победа! Верьте в своих, даже когда никто не верит. Столько ныли и нате. Наши победили!» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Встреча группы B, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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