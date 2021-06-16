Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча сборной России на чемпионате Европы против Финляндии (1:0).

«Первая победа! Верьте в своих, даже когда никто не верит. Столько ныли и нате. Наши победили!» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Встреча группы B, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.