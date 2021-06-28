Александр Зинченко: «За Австрию было очень стыдно, теперь есть шанс реабилитироваться»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко надеется, что его команда реабилитируется за матч Евро-2020 против Австрии (0:1), победив Швецию в 1/8 финала.

«Было ли чувство, что команда подвела болельщиков? Конечно, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 28 июня. — Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира — это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру — особенно последнюю — нам всем очень стыдно. Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной. Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше«.

Матч Швеция — Украина состоится в Глазго 29 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.