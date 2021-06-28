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В Госдуме отреагировали на призыв министра спорта Франции не ездить на 1/4 финала Евро в Санкт-Петербург

22:09
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню с просьбой к болельщикам не посещать четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающийся эпидемиологической обстановки.

«К сожалению, Франция внесла нас в красную зону, — сказал Свищев «СЭ». — Для них мы сейчас — страна с нестабильной ситуацией по коронавирусу. Мы видим рост заболеваемости, неактивную позицию населения по вакцинации. Это никуда не годится. Во Франции сейчас ситуация несколько лучше. Логическое завершение — призыв не ехать к нам на чемпионат Европы. Никакой политики здесь нет. Я в курсе этой ситуации. Мы с вами просто становимся заложниками обстоятельств. Эти призывы исключительно в мерах безопасности. Во Франции думают о безопасности своих болельщиков».

Матч четвертьфинала Евро-2020 между победителем пары Франция — Швейцария и Испанией состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля.

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля