В Госдуме отреагировали на призыв министра спорта Франции не ездить на 1/4 финала Евро в Санкт-Петербург

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню с просьбой к болельщикам не посещать четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающийся эпидемиологической обстановки.

«К сожалению, Франция внесла нас в красную зону, — сказал Свищев «СЭ». — Для них мы сейчас — страна с нестабильной ситуацией по коронавирусу. Мы видим рост заболеваемости, неактивную позицию населения по вакцинации. Это никуда не годится. Во Франции сейчас ситуация несколько лучше. Логическое завершение — призыв не ехать к нам на чемпионат Европы. Никакой политики здесь нет. Я в курсе этой ситуации. Мы с вами просто становимся заложниками обстоятельств. Эти призывы исключительно в мерах безопасности. Во Франции думают о безопасности своих болельщиков».

Матч четвертьфинала Евро-2020 между победителем пары Франция — Швейцария и Испанией состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля.