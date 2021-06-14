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Александр Исак сгорает от нетерпения перед матчем с Испанией

10:07
Александр Исак. Фото Instagram
Александр Исак. Фото Instagram
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Нападающий сборной Швеции Александр Исак с нетерпением ждет матч Евро-2020 против Испании. Для него жто будет первый крупный международный турнир.

«В первую очередь думаю только о том, чтобы Евро наконец начался. Это будет мой первый крупный международный турнир, так что сгораю от нетерпения. Тот факт, что мы начинаем против Испании — это забавно, ведь я выступаю в испанском первенстве», — цитирует пресс-служба УЕФА Исака.

Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024453--spain-vs-sweden/

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Евгений Козинов все материалы автора
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