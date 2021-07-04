«Запорожец не может быть Мерседесом». Сильвестр Андреевич из «Универа» прокомментировал вылет Украины с Евро

Актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Сергеева в сериале «Универ», поделился впечатлениями от поражения сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 против Англии (0:4).

«Ну теперь понятно, почему говорят политики, что мы с украинским народом...неразделимы. Мы, как братья по крови, должны были получить 4 мяча. Это наш ментальный план, это наш Троянский конь. Чуда не случилось и, к сожалению, даже с Чехией мы не пара. Там тоже бились, но на равных. А тут — щелчок по носу, и каждый шесток знай свой вершок. «Запорожец» не может пока считаться машиной по сравнению с «Мерседесами». Как и то, что кошка похожа на леопарда, четыри ноги, усы, хвост, но... Однако камень в сборную Украины не кину, пару матчей выдали на ура. Футбол как зеркало нашей действительности, и, как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. У нас всех перестройка в мозгах нужна, и на прежних лаврах почивать нельзя. Это и в политике, кино и на театре, всегда надо от всей души и с нуля начинать. Чудо тоже заслужить надо, а нам показалось, что оно просто так бывает», — написал Климушкин в Instagram.

В своей группе Украина уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), а также обыграла Северную Македонию (2:1). В 1/8 финала Украина победила Швецию со счетом 2:1.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.