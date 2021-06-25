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Алаба заявил, что Австрия попытается воспользоваться слабостями Италии в 1/8 финала Евро-2020

18:10
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Защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии.

«Мы с нетерпением ждем матча, атмосфера — потрясающая. Мы хотим продолжить делать свое дело. Италия — фаворит, это очень сильная команда. Мы проанализировали сильные и слабые стороны итальянцев, попробуем воспользоваться их слабостями. В любом случае, все рано или поздно заканчивается», — приводит официальный сайт УЕФА слова Алабы.

Матч Италия — Австрия состоится завтра, 26 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/

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