Алаба заявил, что Австрия попытается воспользоваться слабостями Италии в 1/8 финала Евро-2020
18:10
Защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии.
«Мы с нетерпением ждем матча, атмосфера — потрясающая. Мы хотим продолжить делать свое дело. Италия — фаворит, это очень сильная команда. Мы проанализировали сильные и слабые стороны итальянцев, попробуем воспользоваться их слабостями. В любом случае, все рано или поздно заканчивается», — приводит официальный сайт УЕФА слова Алабы.
Матч Италия — Австрия состоится завтра, 26 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/
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