Алаба заявил, что Австрия попытается воспользоваться слабостями Италии в 1/8 финала Евро-2020

Защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии.

«Мы с нетерпением ждем матча, атмосфера — потрясающая. Мы хотим продолжить делать свое дело. Италия — фаворит, это очень сильная команда. Мы проанализировали сильные и слабые стороны итальянцев, попробуем воспользоваться их слабостями. В любом случае, все рано или поздно заканчивается», — приводит официальный сайт УЕФА слова Алабы.

Матч Италия — Австрия состоится завтра, 26 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).