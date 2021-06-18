Алаба взял на себя ответственность за пенальти в ворота сборной Австрии
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Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от сборной Нидерландов (0:2) на Евро-2020. Он взял на себя ответственность за пенальти в ворота его команды.
«Я горжусь командой — мы проявили характер, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Мы не так хорошо играли в финальной трети, как хотели бы. Я беру на себя ответственность за пенальти. Мне очень жаль».
В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/
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