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Алаба взял на себя ответственность за пенальти в ворота сборной Австрии

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Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от сборной Нидерландов (0:2) на Евро-2020. Он взял на себя ответственность за пенальти в ворота его команды.

«Я горжусь командой — мы проявили характер, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Мы не так хорошо играли в финальной трети, как хотели бы. Я беру на себя ответственность за пенальти. Мне очень жаль».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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