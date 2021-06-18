Тренер сборной Австрии рассказал, что не получилось у его команды в матче с Нидерландами
00:34
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) на Евро-2020.
«У нас или не получались подачи, или не шли удары, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Нам не хватало решительности и нацеленности на ворота. Без этого сложно создавать моменты.
Мы слишком легко отдавали мяч в первом тайме и позволяли голландцам бить по воротам. Мы несколько раз добирались до финальной трети, но почти никогда не подавали в штрафную. У нас почти не было моментов».
В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/
Опрос
проголосовало: 32259Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю