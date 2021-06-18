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Тренер сборной Австрии рассказал, что не получилось у его команды в матче с Нидерландами

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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) на Евро-2020.

«У нас или не получались подачи, или не шли удары, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Нам не хватало решительности и нацеленности на ворота. Без этого сложно создавать моменты.

Мы слишком легко отдавали мяч в первом тайме и позволяли голландцам бить по воротам. Мы несколько раз добирались до финальной трети, но почти никогда не подавали в штрафную. У нас почти не было моментов».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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