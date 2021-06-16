Капитан сборной Австрии Давид Алаба поддержал товарища по команде Марко Арнаутовича после решения о его дисквалификации.

«Я просто подбежал отпраздновать гол, не знал, что там говорилось, но в его защиту могу сказать, что до этого Марко самому пришлось выслушать вещи пожестче, чем-то, что он сказал», — цитирует Алабу Die Presse.

13 июня в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Северной Македонии Арнаутович после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию».

15 июня Арнаутович в Instagram извинился перед игроками и болельщиками, написав, что его слова были продиктованы эмоциями и не несли расистского подтекста.