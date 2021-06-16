Алаба — о дисквалификации Арнаутовича: «Марко самому пришлось выслушать вещи пожестче»
20:58
Капитан сборной Австрии Давид Алаба поддержал товарища по команде Марко Арнаутовича после решения о его дисквалификации.
«Я просто подбежал отпраздновать гол, не знал, что там говорилось, но в его защиту могу сказать, что до этого Марко самому пришлось выслушать вещи пожестче, чем-то, что он сказал», — цитирует Алабу Die Presse.
13 июня в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Северной Македонии Арнаутович после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию».
15 июня Арнаутович в Instagram извинился перед игроками и болельщиками, написав, что его слова были продиктованы эмоциями и не несли расистского подтекста.
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