Алдервейрелд заявил, что Бельгия настроена на победу в матче с Данией на Евро-2020
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании.
«Мы должны смотреть на себя и подготовиться к матчу как профессионалы. Надо попытаться победить. Это все, что мы можем сделать. Конечно, им сопереживает весь мир, и так и должно быть, учитывая, как они справились с ситуацией. Вечное им наше уважение за это. Но Бельгия в этом матче будет играть на победу», — приводит слова Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.
В первом туре Бельгия набрала три очка. Столько же у Финляндии и России. У Дании — ноль очков.
Матч Дания — Бельгия состоится 17 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/prematch/preview/?iv=true
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