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Актер Дмитрий Назаров спародировал Станислава Черчесова: «Уйти в отставку? Как можно?»

22:58
Дмитрий Назаров в образе Станислава Черчесова. Фото Instagram
Дмитрий Назаров в образе Станислава Черчесова. Фото Instagram
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Актер и известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спародировал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Артист опубликовал у себя в Instagram видео, в котором зачитал стихотворение от лица Черчесова о неудачном выступлении сборной на Евро-2020.

«Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой? Как можно?

Я за себя готов стоять горой, во мне найти изъяны очень сложно.

Меня Россия много лет ждала, вы б все мои победы посчитали,

В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.

Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?

Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.

За них за всех играть я не могу. Хотя, могу.

Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу.

А я фундаментален, как харизма. Я все им рассказал и показал,

Что оборона — лучше, чем атака, я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку!

За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных!

А группу проиграли потому, что этот Евро... Евро — не домашний!", — говорится в стихотворении Назарова.

Сборная России заняла 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Технический комитет РФС признал работу Станислава Черчесова неудовлетворительной, однако ни один из членов комитета не поднимал вопрос об отставке специалиста во время заседания.

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