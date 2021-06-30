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Черчесов получил полную поддержку техкома РФС

13:36
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем заседании технического комитета РФС главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил полную поддержку от членов комитета.

Ни один специалист, которых возглавляет первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, не высказался за отставку Черчесова.

Обсуждение прошло в конструктивном ключе. При этом выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020 признано неудовлетворительным, с чем согласился и сам Черчесов.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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