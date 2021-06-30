Черчесов получил полную поддержку техкома РФС

Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем заседании технического комитета РФС главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил полную поддержку от членов комитета.

Ни один специалист, которых возглавляет первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, не высказался за отставку Черчесова.

Обсуждение прошло в конструктивном ключе. При этом выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020 признано неудовлетворительным, с чем согласился и сам Черчесов.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).