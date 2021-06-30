Черчесов получил полную поддержку техкома РФС
13:36
Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем заседании технического комитета РФС главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил полную поддержку от членов комитета.
Ни один специалист, которых возглавляет первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, не высказался за отставку Черчесова.
Обсуждение прошло в конструктивном ключе. При этом выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020 признано неудовлетворительным, с чем согласился и сам Черчесов.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).
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