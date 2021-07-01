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Кьеллини оценил предстоящее противостояние с Лукаку в 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии

22:42
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии.

«Нам не нужно искать мотивацию для таких матчей, потому что адреналин сделает все сам в тот момент, когда мы выйдем на поле. Уверен, что в игре с Бельгией все будут решать детали. Мы очень уважаем Ромелу Лукаку, потому что он провел мощный сезон в «Интере» и является доминирующим игроком на поле. Впрочем, будет оскорблением говорить только о нем, потому что в сборной Бельгии есть огромное количество других качественных футболистов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кьеллини.

Матч Бельгия — Италия состоится завтра, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/

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Иван Торопцев все материалы автора

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