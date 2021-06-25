Акинфеев: «Честно сказал Черчесову, что больше времени хочу проводить с семьей»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым перед Евро-2020.

«Станислав Саламович звонил не то чтобы вернуться, а спросил мое мнение, готов я или не готов. Я сказал честно, что у меня приоритет — семья, больше времени я хочу проводить с семьей. Все те годы, когда я был одинок, можно сказать, у меня были сборы, тренировки, турниры и все остальное. Нелепые голы, красивые сейвы. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.

Акинфеев завершил карьеру в сборной после домашнего ЧМ-2018, на котором команда дошла до четвертьфинала.