Денис Мацуев: «Драйв Дзюбы был несравним с ЧМ-2018»

Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» высказал мнение, в чем отличие сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, и поделился впечатлениями от игры Артема Дзюбы на нынешнем чемпионате Европы.

— В чем главная разница между сборными ЧМ-2018 и Евро-2020?

— В отсутствии фигуры масштаба Игнашевича. Мы прекрасно помним ту ключевую встречу Саламыча с Игнашевичем, когда тренер уговорил его вернуться в сборную. Этот человек руководил нашей обороной. Он был ее столпом, на котором многое держалось, дядькой, к тому же в блестящей форме.

Кто-то сдал по сравнению с тем турниром. Слово «удача» тоже куда больше относилось к 2018 году. Без нее все равно невозможно. У кого-то не было того озарения, как тогда. Заряд, который шел от наших тренеров, по тем или иным причинам не до конца дошел до игроков. Не «плыть» после пропущенных мячей, планы В и С, как реагировать, если что-то пойдет не так...

Уверен, что и с Бельгией можно было играть по-другому и бороться. Бельгийцы, которые были с нами, — это не те бельгийцы, которые уже есть сейчас. Они постепенно раскочегариваются. Психологическая заторможенность, ощущение, что мы изначально с другой планеты, сыграли роковую роль.

— За тот матч Черчесова с командой и обвиняют в трусости.

— Да, мне не хватило в этой игре какой-то задиристости, изначального желания пойти на штурм. Нет, не оголтело вперед, но плана, который помог бы придумать больше креативных действий, чем-то, что мы увидели. Не вставать в «автобус» без надежды на то, что можно вообще дойти до чужих ворот. У нас был всего лишь один удар Фернандеса по центру головой. И скидка Дзюбы непонятно куда. По Артему вообще отдельная история. Вера нашего командора в этого игрока была до последнего момента.

— Это была ошибка? Помню ваше высказывание во время ЧМ-2018: «Дзюба вылетает на поле как коршун». Сейчас он трудился, но этого заметно не было.

— Мы прекрасно помним, как они с Черчесовым отдавали честь друг другу после забитых голов на чемпионате мира. Его нынешний драйв был несравним с тем, что тогда. А отсутствие в команде быстрых нападающих — это не проблема Черчесова, а модель, которая используется не от хорошей жизни.

Кто-то сетует на то, что джокером мог быть Смолов. Не знаю. Помню, что именно у него Дзюба вырвал место в стартовом составе на ЧМ-2018. Тем не менее сравнение его сегодняшнего с Дзюбой трехлетней давности будет не в пользу сегодняшнего. Да, старался, да, выигрывал дуэли, но от него ждали большего.

— Могли они играть вместе с Соболевым, а не один вместо другого?

— Наверное, да. Но последние полчаса матча с Данией показали, что забив с этой связкой один мяч, мы пропустили два. Ни в коем случае не говорю, что на Дзюбе надо ставить крест. И не думаю, что Черчесов — тот человек, который смотрит игроку в паспорт.

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.