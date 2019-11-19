Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отличился в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино. Он довел счет до крупного — 3:0.

Сергей Петров сделал навес с фланга, а Миранчук, выскочив из-за спин защитников, точно пробил головой.

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