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Сан-Марино — Россия: Алексей Миранчук довел счет до крупного

19 ноября 2019, 23:51
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отличился в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино. Он довел счет до крупного — 3:0.

Сергей Петров сделал навес с фланга, а Миранчук, выскочив из-за спин защитников, точно пробил головой.

Сан-Марино — Россия

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