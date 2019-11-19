Сан-Марино — Россия: Алексей Миранчук довел счет до крупного
19 ноября 2019, 23:51
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отличился в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино. Он довел счет до крупного — 3:0.
Сергей Петров сделал навес с фланга, а Миранчук, выскочив из-за спин защитников, точно пробил головой.
? Гол Алексея Миранчука в самом начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
? #СанМариноРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/91iknm1Guu
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