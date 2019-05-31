Федор Чалов: "В сборной с каждым разом все больше чувствую себя как дома"

Нападающий сборной России Федор Чалов рассказал о подготовке к матчам отборочного турнира Евро-2020.

– Вы сначала закрепились в составе ЦСКА, поиграли в Лиге чемпионов, затем стали лучшим бомбардиром чемпионата России. Теперь ваша цель – закрепиться в составе сборной?

– Безусловно, мне этого хотелось бы. Буду делать все, что в моих силах, чтобы это сделать.

– Кипр и Сан-Марино не самые грозные соперники. Как психологически работаете с собой, чтобы не терять мотивацию на это время, когда многие футболисты уже отправились в отпуск?

– Честно говоря, все проходит в рабочем режиме. Я не видел, чтобы кто-то был расслабленным. В этих матчах нам хочется порадовать наших болельщиков и постараться как можно больше забить.

– Знаете каких-то футболистов Сан-Марино или Кипра?

– Честно говоря, нет.

– Станислав Черчесов только что говорил, что самая главная проблема в том, что очень большой перерыв между последним туром чемпионата россии и официальными матчами сборной. Для вас это проблема?

– Я так понял, что нам сделали товарищескую игру с "Чертаново", и я думаю, что это будет хорошая встреча, чтобы подготовиться к официальным матчам.

– В сборной всегда приятная атмосфера, и все-таки с каждым приездом на сбор чувствуете себя более уверенно?

– Да, конечно. С каждым разом чувствую себя все больше как дома и надеюсь, что так будет продолжаться.

– Вас видели на матчах баскетбольного ЦСКА в Евролиге, а за чемпионатом мира по хоккею следили?

– Не сильно следил, но очень расстроился, что наши ребята проиграли. Они очень хорошо выступали, но не повезло. (Александр Рогулев, Константин Колмаков)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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