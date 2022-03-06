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Сегодня, 22:05

Рангник проваливается в «МЮ». Гвардиола разгромил его в дерби

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби благодаря дублям Мареза и де Брейне
Гоша Чернов
Корреспондент
6 марта. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1. Ральф Рангник и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
«Манчестер Сити» вновь отрывается от «Ливерпуля» в чемпионской гонке.

Гонка с «Ливерпулем»

Меньше месяца назад главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал: «Не уверен, что мы в состоянии заставить «Манчестер Сити» напрячься». На тот момент красные отставали от действующих чемпионов Англии на девять очков, но «Ливерпуль» стремительно набирал ход.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
06 мар, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Де Брейне, 5 (1:0), Санчо, 22 (1:1), Де Брейне, 28 (2:1), Махрез, 68 (3:1), Махрез, 90+2 (4:1)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне (Гюндоган, 80) Бернарду Силва Грилиш Махрез Фоден
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Алекс Теллес Ван-Биссака Погба (Лингард, 64) Фред Бруну Фернандеш Мактоминай Санчо Эланга (Рэшфорд, 64)
Предупреждения
Магуайр 63’
Судьи
Оливер (Англия)

К началу манчестерского дерби два претендента на титул почти сравнялись — при одинаковом числе матчей «Ливерпуль» отставал от «Сити» лишь на три очка. Немыслимый гандикап еще пару месяцев назад, когда команду Пепа Гвардиолы едва ли не короновали досрочно.

Уже сейчас понятно, что многое в чемпионской гонке решится 10 апреля, когда «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Но, конечно, до очной встречи красные будут надеяться на потерю лидером очков. И поэтому в воскресенье они болели за исторических врагов — «Манчестер Юнайтед».

Без Криштиану

У команды Ральфа Рангника были серьезные кадровые проблемы. Варан и Шоу сдали положительные тесты на ковид, Гринвуд все еще вне состава после скандала с девушкой, а Кавани и Криштиану Роналду получили травмы. Потеря португальца на бумаге выглядела особенно страшно, но он скверно сыграл в дерби первого круга и за весь 2022 год забил лишь один мяч.

Без Кавани и Криштиану Рангник мог бы выпустить Рэшфорда, но немец решил пойти по пути Гвардиолы и сыграть вообще без номинальных нападающих. Хотя при объявлении составов казалось, что центрфорварда сыграет Эланга — 19-летний швед уже занимал эту позицию в текущем сезоне.

Были разные варианты и по схеме: например, елочная 4-3-2-1 или 4-4-2 с ромбом в центре поля. Но Рангник остановился на 4-2-3-1 с Бруну Фернандешем в роли «ложной девятки». Но идея едва ли сработала — португалец часто открывался не в те зоны и по привычке сваливался вглубь. Зато без мяча он неплохо прессинговал вместе с Погба, который поднимался в самую высокую линию.

Гол Санчо

Гвардиола же совсем не удивил составом. В атаке «Сити» традиционно все играли на всех позициях, а солировал Де Брейне. Бельгиец за тайм оформил дубль, но дело совсем не в этом — он в очередной раз активно раскручивал атаки во все стороны.

У «МЮ» явно проседал правый фланг Эланги и Ван-Биссаки. Именно оттуда пришли оба гола Де Брейне.

Впрочем, безнадежной назвать игру «Юнайтед» было бы неправильно. Гости тоже активно использовали фланги, только «Сити» компактно оборонялся и почти ничего не позволял делать у своей штрафной. Гол Санчо — исключение. Англичанин, кстати, не праздновал мяч в ворота бывшей команды.

Гол Санчо уместился между точными ударами Де Брейне, но «Сити» мог забить и больше — к примеру, после замысловатого удара Фодена мяч опустился на перекладину.

Разгром «МЮ»

Перед матчем Гвардиола расхваливал Рангника и назвал его «отцом гегенпрессинга». Это прозвище не новое — немцу постоянно приписывают воплощение идей активного контрпрессинга. Но «МЮ» пока лишь частично показывает то, чем славились «Хоффенхайм» и «Лейпциг» при Ральфе.

А Гвардиола показывает, что идеи Рангника не работают в противостоянии с обученной командой, исповедующей другой футбол. Во втором тайме «МЮ» не прибавил, хотя немец пытался что-то изменить — он выпустил Лингарда с Рэшфордом и убрал Фернандеша с передней линии. Но эти перестановки не усилили «Юнайтед».

А «Сити» и прибавлять не надо было. Требовался обычный угловой, с которого Де Брейне отдал идеальную передачу на Мареза.

Разгрома «МЮ» не заслуживал. Но «Сити» показал еще и шикарную реализацию. В добавленное время Марез пробил Де Хеа, и после просмотра видеоповтора алжирцу подтвердили гол.

4:1 — «Сити» показывает «Ливерпулю», что не испуган его давлением. А «МЮ» снова теряет очки и снижает собственные шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Кевин де Брейне
Рияд Махрез
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
3
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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