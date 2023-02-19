Секрет преображения нового лидера «МЮ» Рэшфорда. Недавно был лавочником, а сейчас — один из лучших в Европе
У Маркуса Рэшфорда в этом сезоне поразительная статистика за клуб — 30 очков по системе «гол + пас» за 35 игр. Цифры на уровне Эрлинга Холанна (36), Килиана Мбаппе (31), Лионеля Месси (29) или Неймара (33). Тем удивительнее, что в прошлом сезоне англичанин набрал скромные 5+2, а Фабрицио Романо в марте сообщал, что Маркус хочет покинуть Манчестер. Все это накладывалось на продолжительный кризисный отрезок, в который вместились несколько слабых сезонов и масштабная критика после промаха с пенальти на Евро-2020.
Как же получилось, что всего за три месяца Рэшфорд из депрессивного неудачника с каплей голов превратился в мировую звезду? У его кризиса и успеха есть несколько причин — и все они связаны между собой.
Рэшфорду не повезло — на него сразу свалились все беды
Такого отрезка, как сезон-2021/22, не пожелаешь никакому футболисту — когда все плохое, что может произойти, происходит. Но у Маркуса Рэшфорда так и случилось. Судите сами: англичанин не стал залечивать травму плеча ради финала Лиги Европы и Евро-2020, но пожертвовал зря — проиграл финал Еврокубка, на Евро сыграл всего около 80 минут, да еще и смазал важнейший пенальти в карьере в ворота сборной Италии. В итоге ни трофеев, ни здоровья — да еще и море ненависти от страны и фанатов в придачу. Так стартовал сезон-2021/22 для вингера «Манчестер Юнайтед».
Травму плеча все же пришлось залечить, но это дорого стоило — Рэшфорд пропустил старт АПЛ и Лиги чемпионов. А пока Маркус лежал в лазарете, на его позиции заискрил Джейдон Санчо. Новичок из «Боруссии» не забивал голов, но, по подсчетам Sky Sports, создавал на порядок больше голевых ситуаций и в целом выглядел активнее конкурента. Поэтому Маркус потерял место слева — максимально важную для него позицию.
The Athletic подробно рассчитал, почему позиция левого вингера так необходима для Рэшфорда: согласно статистике, именно в этой части поля он наиболее эффективен. Англичанин забивает 0,46 мяча за игру, находясь слева, 0,24 — в центре и всего 0,17 справа. Но именно справа его начал использовать сначала Сульшер, а потом и Рангник — и эффективность Рэшфорда снизилась в разы.
Позицию слева застолбил Джейдон Санчо, но долго пробыть справа у Рэшфорда тоже не вышло. Вмешался другой воспитанник «МЮ» Энтони Эланга — уже в январе он начал пробиваться в старт, а к февралю стал регулярно появляться на поле. И вновь Sky Sports подсчитал цифры — Рэшфорд и Эланга были примерно одинаково эффективны в атаке, но в обороне Энтони отрабатывал за троих. Выбор в пользу последнего был очевиден.
Один конкурент подловил Маркуса в низшей точке физической формы, а второй просто больше походил на позицию правого вингера. Ну а конкурировать с Роналду за место центрального нападающего в том сезоне было невозможно. Так сложился худший в карьере сезон англичанина — жалкие 1200 минут и несчастные пять голов во всех турнирах. Неудивительно, что болельщики его проклинали, а эксперты вроде Реднаппа хором советовали сменить клуб.
Рэшфорд и сам раздумывал об уходе, но тем не менее остался. И не зря — пришел Эрик тен Хаг, и вингер начал разрывать.
Что такого сделал тен Хаг?
Тренер «Аякса» летом официально возглавил «МЮ» и уже в августе расставил акценты: «Рэшфорд очень важен для нас. С первого дня я был полностью доволен этим игроком, не хочу его терять. Он определенно входит в наши планы в «Манчестер Юнайтед». Так тен Хаг ответил на слухи об интересе «ПСЖ» к Рэшфорду — а ведь на момент высказывания (12 августа) Маркус еще ни разу не отличился и как будто не вышел из затянувшегося кризиса.
Именно вера в вингера, кажется, помогла ему заново обрести себя. Сульшер и Рангник затыкали Маркусом любые дыры, а при тен Хаге Рэшфорд получил гарантированное место в старте — тренер выпускал его практически всегда, когда англичанин был доступен. Более того, голландец, кажется, уловил весенний посыл Рэшфорда, когда тот долго рассуждал об игре слева: «Когда я нахожусь слева, могу создать больше моментов, дать больше команде». При тен Хаге Рэшфорд сыграл больше половины матчей как раз левым вингером.
В других играх тренер выпускал Маркуса в центре — но это было давно, и к тому же у англичанина неплохо получалось (три мяча за четыре матча на этой позиции). Но в последнее время Рэшфорд играет исключительно на любимом фланге и там же сияет после чемпионата мира.
Не менее важную роль в возрождении Маркуса сыграл и тренерский штаб тен Хага — в частности Стивен Макларен. Заслуженного англичанина будто специально позвали в команду ради прокачки психологии — Стив без устали капал Рэшфорду на мозги: «Он слишком легко затухает и не борется с плохими моментами. Не остается в игре. Если у него будет плохой первый тайм, то будет такой же второй — кто-то должен это исправить».
И, кажется, получилось. Сейчас у Рэшфорда превосходная психология — он забивал победные мячи против «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Вест Хэма» и «Сити», а еще не так давно забил важнейший гол в ворота «Барселоны» в Лиге Европы.
Конечно, Рэшфордом занимается не только тренерский штаб — тен Хаг и компания поверили в вингера и вселили в него уверенность, но Маркус и сам делает немало для успеха. Так, газета Daily Mail сообщила, что футболист ходит в дорогую (один сеанс — около 50 тысяч фунтов) криокамеру в Манчестере. Это довольно мучительная процедура заморозки, которая помогает восстанавливаться после тяжелых тренировок или игр. Перебарщивать с этим нельзя, после 30 сеансов нужно делать многомесячный перерыв. Зато это очень полезно, и статистика Рэшфорда подтверждает — по скорости бега в АПЛ за год он прыгнул на 75 позиций, переместившись с 85-й на 10-ю строчку рейтинга (22,1 км/ч).
Хорошая физическая форма помогает ему в игре — по статистике The Athletic, в этом году Рэшфорд идет в дриблинг чаще, чем когда-либо, и бьет из наиболее выгодных позиций в своей карьере. Превосходная «физика» позволяет быстро бегать и качественно бороться с защитниками.
Что ждет футболиста дальше?
Сейчас у Маркуса прекрасное время. Он выступает на уровне мировых звезд, клуб уже пролонгировал его контракт до 2024 года и собирается сделать новое предложение. «МЮ» идет в тройке АПЛ и борется с «Барселоной» в еврокубках. Если Рэшфорд сохранит превосходную форму, то наверняка завершит этот сезон как один из самых ярких и эффективных игроков не только АПЛ, но и Европы.
Трудно загадывать трофеи, неизвестно, будут ли они у «МЮ» в этом сезоне, — но если клуб продолжит успешный курс, то главная звезда этой команды Маркус Рэшфорд точно получит огромное внимание. Конечно, с чемпионом мира Месси, диким форвардом Холанном или будущим победителем Лиги чемпионов будет трудно соперничать за «Золотой мяч». Но попасть в топ-10 или даже топ-5 — точно можно, а это уже история. Как для игрока, так и для «Манчестер Юнайтед».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
7
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
8
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
9
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
10
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
18
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
19
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|2 : 4
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|1 : 0
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 1
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 2
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4