Секрет преображения нового лидера «МЮ» Рэшфорда. Недавно был лавочником, а сейчас — один из лучших в Европе

Маркус должен быть благодарен тен Хагу.

У Маркуса Рэшфорда в этом сезоне поразительная статистика за клуб — 30 очков по системе «гол + пас» за 35 игр. Цифры на уровне Эрлинга Холанна (36), Килиана Мбаппе (31), Лионеля Месси (29) или Неймара (33). Тем удивительнее, что в прошлом сезоне англичанин набрал скромные 5+2, а Фабрицио Романо в марте сообщал, что Маркус хочет покинуть Манчестер. Все это накладывалось на продолжительный кризисный отрезок, в который вместились несколько слабых сезонов и масштабная критика после промаха с пенальти на Евро-2020.

Как же получилось, что всего за три месяца Рэшфорд из депрессивного неудачника с каплей голов превратился в мировую звезду? У его кризиса и успеха есть несколько причин — и все они связаны между собой.

Маркус Рэшфорд. Фото Global Look Press

Рэшфорду не повезло — на него сразу свалились все беды

Такого отрезка, как сезон-2021/22, не пожелаешь никакому футболисту — когда все плохое, что может произойти, происходит. Но у Маркуса Рэшфорда так и случилось. Судите сами: англичанин не стал залечивать травму плеча ради финала Лиги Европы и Евро-2020, но пожертвовал зря — проиграл финал Еврокубка, на Евро сыграл всего около 80 минут, да еще и смазал важнейший пенальти в карьере в ворота сборной Италии. В итоге ни трофеев, ни здоровья — да еще и море ненависти от страны и фанатов в придачу. Так стартовал сезон-2021/22 для вингера «Манчестер Юнайтед».

Травму плеча все же пришлось залечить, но это дорого стоило — Рэшфорд пропустил старт АПЛ и Лиги чемпионов. А пока Маркус лежал в лазарете, на его позиции заискрил Джейдон Санчо. Новичок из «Боруссии» не забивал голов, но, по подсчетам Sky Sports, создавал на порядок больше голевых ситуаций и в целом выглядел активнее конкурента. Поэтому Маркус потерял место слева — максимально важную для него позицию.

The Athletic подробно рассчитал, почему позиция левого вингера так необходима для Рэшфорда: согласно статистике, именно в этой части поля он наиболее эффективен. Англичанин забивает 0,46 мяча за игру, находясь слева, 0,24 — в центре и всего 0,17 справа. Но именно справа его начал использовать сначала Сульшер, а потом и Рангник — и эффективность Рэшфорда снизилась в разы.

Позицию слева застолбил Джейдон Санчо, но долго пробыть справа у Рэшфорда тоже не вышло. Вмешался другой воспитанник «МЮ» Энтони Эланга — уже в январе он начал пробиваться в старт, а к февралю стал регулярно появляться на поле. И вновь Sky Sports подсчитал цифры — Рэшфорд и Эланга были примерно одинаково эффективны в атаке, но в обороне Энтони отрабатывал за троих. Выбор в пользу последнего был очевиден.

Один конкурент подловил Маркуса в низшей точке физической формы, а второй просто больше походил на позицию правого вингера. Ну а конкурировать с Роналду за место центрального нападающего в том сезоне было невозможно. Так сложился худший в карьере сезон англичанина — жалкие 1200 минут и несчастные пять голов во всех турнирах. Неудивительно, что болельщики его проклинали, а эксперты вроде Реднаппа хором советовали сменить клуб.

Рэшфорд и сам раздумывал об уходе, но тем не менее остался. И не зря — пришел Эрик тен Хаг, и вингер начал разрывать.

Маркус Рэшфорд. Фото Global Look Press

Что такого сделал тен Хаг?

Тренер «Аякса» летом официально возглавил «МЮ» и уже в августе расставил акценты: «Рэшфорд очень важен для нас. С первого дня я был полностью доволен этим игроком, не хочу его терять. Он определенно входит в наши планы в «Манчестер Юнайтед». Так тен Хаг ответил на слухи об интересе «ПСЖ» к Рэшфорду — а ведь на момент высказывания (12 августа) Маркус еще ни разу не отличился и как будто не вышел из затянувшегося кризиса.

Именно вера в вингера, кажется, помогла ему заново обрести себя. Сульшер и Рангник затыкали Маркусом любые дыры, а при тен Хаге Рэшфорд получил гарантированное место в старте — тренер выпускал его практически всегда, когда англичанин был доступен. Более того, голландец, кажется, уловил весенний посыл Рэшфорда, когда тот долго рассуждал об игре слева: «Когда я нахожусь слева, могу создать больше моментов, дать больше команде». При тен Хаге Рэшфорд сыграл больше половины матчей как раз левым вингером.

В других играх тренер выпускал Маркуса в центре — но это было давно, и к тому же у англичанина неплохо получалось (три мяча за четыре матча на этой позиции). Но в последнее время Рэшфорд играет исключительно на любимом фланге и там же сияет после чемпионата мира.

Не менее важную роль в возрождении Маркуса сыграл и тренерский штаб тен Хага — в частности Стивен Макларен. Заслуженного англичанина будто специально позвали в команду ради прокачки психологии — Стив без устали капал Рэшфорду на мозги: «Он слишком легко затухает и не борется с плохими моментами. Не остается в игре. Если у него будет плохой первый тайм, то будет такой же второй — кто-то должен это исправить».

И, кажется, получилось. Сейчас у Рэшфорда превосходная психология — он забивал победные мячи против «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Вест Хэма» и «Сити», а еще не так давно забил важнейший гол в ворота «Барселоны» в Лиге Европы.

Конечно, Рэшфордом занимается не только тренерский штаб — тен Хаг и компания поверили в вингера и вселили в него уверенность, но Маркус и сам делает немало для успеха. Так, газета Daily Mail сообщила, что футболист ходит в дорогую (один сеанс — около 50 тысяч фунтов) криокамеру в Манчестере. Это довольно мучительная процедура заморозки, которая помогает восстанавливаться после тяжелых тренировок или игр. Перебарщивать с этим нельзя, после 30 сеансов нужно делать многомесячный перерыв. Зато это очень полезно, и статистика Рэшфорда подтверждает — по скорости бега в АПЛ за год он прыгнул на 75 позиций, переместившись с 85-й на 10-ю строчку рейтинга (22,1 км/ч).

Хорошая физическая форма помогает ему в игре — по статистике The Athletic, в этом году Рэшфорд идет в дриблинг чаще, чем когда-либо, и бьет из наиболее выгодных позиций в своей карьере. Превосходная «физика» позволяет быстро бегать и качественно бороться с защитниками.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

Что ждет футболиста дальше?

Сейчас у Маркуса прекрасное время. Он выступает на уровне мировых звезд, клуб уже пролонгировал его контракт до 2024 года и собирается сделать новое предложение. «МЮ» идет в тройке АПЛ и борется с «Барселоной» в еврокубках. Если Рэшфорд сохранит превосходную форму, то наверняка завершит этот сезон как один из самых ярких и эффективных игроков не только АПЛ, но и Европы.

Трудно загадывать трофеи, неизвестно, будут ли они у «МЮ» в этом сезоне, — но если клуб продолжит успешный курс, то главная звезда этой команды Маркус Рэшфорд точно получит огромное внимание. Конечно, с чемпионом мира Месси, диким форвардом Холанном или будущим победителем Лиги чемпионов будет трудно соперничать за «Золотой мяч». Но попасть в топ-10 или даже топ-5 — точно можно, а это уже история. Как для игрока, так и для «Манчестер Юнайтед».