«Барса» идет за новым трофеем, «МЮ» начал разгром с шедевра Рэшфорда, Дортмунд выдал еще одну безумную развязку

Главные события среды в европейском футболе.

Испания: цена момента

Поход «Барселоны» за вторым после Суперкубка Испании титулом лежал через «Реал Сосьедад», который приехал на «Камп Ноу» с рекордной в истории клуба серией из девяти побед во всех турнирах. А еще это была дуэль вратарей, которые в нынешнем сезону по числу «сухарей» в лучших лигах Европы уступают только киперу «Ньюкасла» Поупу. Англичанин оставлял свои ворота на замке 16 раз, а Ремиро и Тер Штеген, соответственно, 14 и 13.

Правда, в первом тайме подвигов от них не потребовалось. Гостей простил не попавший в падении в угол де Йонг. А хозяев после удара Кубо выручила перекладина. Самым же запоминающимся событием стало удаление Мендеса, который так рьяно рвался отомстить Бускетсу за грубый снос Кубо, что шипами сверху попал по ноге ветерана. Хесус Хиль Мансано отправился к монитору и согласился с мнением ВАР, поменяв желтую карточку на красную.

Далее численный перевес был реализован усилиями французской связки. Кунде проникающей передачей идеально среагировал на ускорение Дембеле, а тот прошил вратаря ударом с острого угла. Отличился в не самой очевидной ситуации, тогда как Серлот ухитрился не попасть в створ, из площади ворот замыкая передачу Кубо. И ведь баски едва не заставили «Барселону» отыграть дополнительные полчаса! Однако Тер Штеген сам придумал проблемы авантюрной передачей — и сам же все исправил, справившись с ударом Наварро и обеспечив пропуск в кубковый полуфинал.

Англия: в одни ворота

Рэшфорд сейчас в сумасшедшей форме. Чтобы проиллюстрировать эту очевидную мысль, форварду «МЮ» потребовалось несколько минут и мяч, который он получил на своей половине поля. Далее скорость была переключена на сверхзвуковую, что позволило при смещении с бровки проскочить между двумя соперниками и оставить их за спиной. Для игроков «Ноттингема» это стало таким шоком, что третий футболист «лесников» не успел догнать Маркуса, а четвертый — не смог выдвинуться вперед и заблокировать удар в ближний угол.

Еще один маленький футбольный шедевр мог исполнить Антони, но, выскочив один на один, испортил тончайшую передачу Бруну Фернандеша. Впрочем, бразилец сполна реабилитировался в концовке первого тайма, хлестко выстрелив из-за штрафной. А так как опытный Хеннесси отбил мяч перед собой, рванувший на добивание Вегхорст забил первый гол после возвращения в Англию. Это, по сути, превратило второй тайм в формальность. А после гола Фернандеша то же самое можно сказать и про ответный матч на «Олд Траффорд». С одним финалистом Кубка лиги все очевидно.

Германия: джокер Рейна и волевой «Унион»

«Боруссия» пока пытается догнать тех, кто ведет борьбу непосредственно в лигочемпионской четверке, поэтому права на ошибку с текущей плотностью в таблице нет. Это само по себе испытание нервной системы, но дортмундцы после двухмесячных каникул совсем не берегут своих болельщиков.

Сначала случились безумные 4:3 против «Аугсбурга». Теперь «шмели» выдали сумасшедший дебют в Майнце, по ходу которого норвежский новичок Рюерсон допустил результативную ошибку у собственных ворот, но оперативно исправился, при помощи рикошета отправив мяч в сетку с дальней дистанции. А вот развязки пришлось ждать до компенсированного времени, когда свое слово сказали дортмундские джокеры.

Аллер, за которого радостно вдвойне, при подаче углового сбросил мяч головой в направлении дальней штанги, и Рейне оставалось только подставить ногу. Американец, вне всякого сомнения, сейчас главный любимец фанатов. Два победных гола после выходов на замену с интервалом в три дня — это очень круто! Но и Эдина Терзича нельзя не отметить, ведь его джокеры забили рекордные для текущего сезона восемь мячей.

Фолькер Финке руководил «Фрайбургом» с 1991 по 2007 года и провел на своем посту 340 матчей в бундеслиге. Казалось, это рекорд на все времена. Однако «Фрайбург» — уникальный по отношению к тренерам клуб, и в среду с рекордсменом сравнялся Кристиан Штрайх, которому требовалось привести свою команду в чувство после унизительных 0:6 в Вольфсбурге.

К тому же и сами футболисты «Фрайбурга» не хотели портить особенный день тренеру. Да, находящийся в отличной форме Коло Муани поставил хозяев в тупик ударом с линии штрафной. Однако не сумевшие помешать французу защитники «Фрайбурга» сами все исправили, когда в начале второго тайма Гинтер замкнул подачу Гюнтера. Только итоговая ничья не устроила никого.

Занимавший перед рестартом турнира второе место «Фрайбург» теперь лишь шестой. А у «Айнтрахта» в субботу уже не будет шансов догнать «Баварию» даже в случае успешного результата. Зато на дистанции победы от мюнхенцев теперь находится «Унион», во втором туре подряд одержавший волевую победу. Эта команда в отличном состоянии подходит к берлинскому дерби с продолжающей тонуть «Гертой» Сандро Шварца.

Статистика дня

23 года и 42 дня — самый низкий средний возраст стартового состава «Фейеноорда» с 2013 года. Среди вышедших на поле был 23-летний экс-футболист московского «Динамо» Шиманьски.

500-й гол текущего чемпионата Германии записал на свой счет нападающий «Байера» Гложек. В прошлый раз к финишу первого круга до этой отметки добирались в сезоне-1985/86.