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Сегодня, 09:45

«Де Брюйне поставил «Арсенал» на место». Английские СМИ — об одном из важнейших матчей сезона АПЛ

Артем Белинин
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне толкает главного тренера «Арсенала» Микеля Артету.
Фото Reuters
Чемпионы вернулись на первую строчку в таблице.
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
15 февр, 22:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:3
Манчестер Сити

Daily Mail: «Чемпионы вернулись на вершину»

Схватка «Арсенала» и «Манчестер Сити» — настоящий чемпионский матч. «Канониры» с третьего тура заняли первую строчку и даже ушли в отрыв, но после сбавили обороты. А «горожане» тем временем разогнались и перед очной встречей отставали от лондонцев всего на три очка. Победа могла отправить команду Гвардиолы на первое место, и «Сити» ее добыл.

Оливер Холт, обозреватель Daily Mail, видит причину поражения «Арсенала» в давлении: «В последние несколько недель были времена, когда вес истории и боль почти 20 лет потерянных амбиций, казалось, сокрушали «Арсенал». Было так много потрясений с последнего чемпионства, что неожиданное лидерство в этом сезоне казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. В глубине души многие думали, что «канониры» пошатнутся. Кажется, «Арсенал» тоже так думал».

Однако Ян Ледиман, другой автор издания, не видит большой проблемы и ждет новой дуэли в АПЛ: «Арсенал» не пугал тот факт, что «Сити» двигался рядом с ними (в таблице). Вместо этого команда казалась мотивированной в такую психологически сложную ночь. «Канониры» выглядят достаточно хорошо, чтобы стать проблемой для любой команды. И это здорово не только для них, но и для английского футбола".

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака и игрок «Ман Сити» Кевин де Брейне. Фото Reuters
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака и игрок «Ман Сити» Кевин де Брейне.
Фото Reuters

The Mirror: «Вот почему они чемпионы!»

Писатель и журналист The Mirror Самуэль Мид остался в восторге от игры «Сити». Он выдвинул пять тезисов после матча — отметил, что «Арсенал» впервые уступил дома; что Энтони Тейлор допустил несколько ошибок; что «Сити» стал более гибким в тактическом плане и перестал гнаться за владением. Также Мид выделил игру Букайо Саки и Кевина Де Брейне — их журналист посчитал главными героями встречи.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место

Goal: «Де Брюйне поставил «Арсенал» на место»

На сайте Goal сделали сразу два дела — отметили вклад Де Брейне в победу и попереживали за «Арсенал». Колумнист Чарльз Уоттс пишет: «Перед сложными выездами к «Астон Вилле» и «Лестеру» Артета должен найти способ быстро оживить игроков, потому что с поля они уходили никакие».

Футболисты «Манчестер Сити» празднуют забитый мяч. Фото Reuters
Футболисты «Манчестер Сити» празднуют забитый мяч.
Фото Reuters

The Sun: «Кевин в аду!»

Кевин Де Брюйне забил прекрасный мяч после ошибки защитника «Арсенала», и в The Sun сделали акцент на этом событии. Гол от бельгийца назвали «шикарным», а исполнение и видение поля — «величественным».

Не меньше комплиментов от журналиста Дэйва Кидда досталось и Джеку Грилишу: «Грилиш — всегда лучший на параде, но он отчаянно пытается доказать, что является не просто мальчиком с витрины. Ему потребовалось 18 месяцев, чтобы создать момент на 100 миллионов».

Микель Артета и&nbsp;Хосеп Гвардиола. Давал установку перед матчами и заслужил персональную кричалку от фанатов. Как Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Сити»

Daily Star: «Просто слишком хорошо!»

Журналист Daily Star Киран Уайзман решил зайти с другой стороны и порассуждать о проблемах «Арсенала». В свое статье Уайзман перечислил три вещи, в которых Микель Артета ошибся перед игрой. Журналист считает, что тренера подвели зависимость от Томаса Парти, Бен Уайт на скамейке запасных и слабая тактическая гибкость: «Артета удивил болельщиков, отправив Уайта в запас. Вместо него против «Сити» вышел Томиясу, и через 24 минуты азартная ставка Микеля провалилась — игрок подарил гостям гол».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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