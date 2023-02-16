«Де Брюйне поставил «Арсенал» на место». Английские СМИ — об одном из важнейших матчей сезона АПЛ

Чемпионы вернулись на первую строчку в таблице.

Daily Mail: «Чемпионы вернулись на вершину »

Схватка «Арсенала» и «Манчестер Сити» — настоящий чемпионский матч. «Канониры» с третьего тура заняли первую строчку и даже ушли в отрыв, но после сбавили обороты. А «горожане» тем временем разогнались и перед очной встречей отставали от лондонцев всего на три очка. Победа могла отправить команду Гвардиолы на первое место, и «Сити» ее добыл.

Оливер Холт, обозреватель Daily Mail, видит причину поражения «Арсенала» в давлении: «В последние несколько недель были времена, когда вес истории и боль почти 20 лет потерянных амбиций, казалось, сокрушали «Арсенал». Было так много потрясений с последнего чемпионства, что неожиданное лидерство в этом сезоне казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. В глубине души многие думали, что «канониры» пошатнутся. Кажется, «Арсенал» тоже так думал».

Однако Ян Ледиман, другой автор издания, не видит большой проблемы и ждет новой дуэли в АПЛ: «Арсенал» не пугал тот факт, что «Сити» двигался рядом с ними (в таблице). Вместо этого команда казалась мотивированной в такую психологически сложную ночь. «Канониры» выглядят достаточно хорошо, чтобы стать проблемой для любой команды. И это здорово не только для них, но и для английского футбола".

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака и игрок «Ман Сити» Кевин де Брейне. Фото Reuters

The Mirror: «Вот почему они чемпионы!»

Писатель и журналист The Mirror Самуэль Мид остался в восторге от игры «Сити». Он выдвинул пять тезисов после матча — отметил, что «Арсенал» впервые уступил дома; что Энтони Тейлор допустил несколько ошибок; что «Сити» стал более гибким в тактическом плане и перестал гнаться за владением. Также Мид выделил игру Букайо Саки и Кевина Де Брейне — их журналист посчитал главными героями встречи.

Goal: «Де Брюйне поставил «Арсенал» на место»

На сайте Goal сделали сразу два дела — отметили вклад Де Брейне в победу и попереживали за «Арсенал». Колумнист Чарльз Уоттс пишет: «Перед сложными выездами к «Астон Вилле» и «Лестеру» Артета должен найти способ быстро оживить игроков, потому что с поля они уходили никакие».

Футболисты «Манчестер Сити» празднуют забитый мяч. Фото Reuters

The Sun: «Кевин в аду!»

Кевин Де Брюйне забил прекрасный мяч после ошибки защитника «Арсенала», и в The Sun сделали акцент на этом событии. Гол от бельгийца назвали «шикарным», а исполнение и видение поля — «величественным».

Не меньше комплиментов от журналиста Дэйва Кидда досталось и Джеку Грилишу: «Грилиш — всегда лучший на параде, но он отчаянно пытается доказать, что является не просто мальчиком с витрины. Ему потребовалось 18 месяцев, чтобы создать момент на 100 миллионов».

Daily Star: «Просто слишком хорошо!»

Журналист Daily Star Киран Уайзман решил зайти с другой стороны и порассуждать о проблемах «Арсенала». В свое статье Уайзман перечислил три вещи, в которых Микель Артета ошибся перед игрой. Журналист считает, что тренера подвели зависимость от Томаса Парти, Бен Уайт на скамейке запасных и слабая тактическая гибкость: «Артета удивил болельщиков, отправив Уайта в запас. Вместо него против «Сити» вышел Томиясу, и через 24 минуты азартная ставка Микеля провалилась — игрок подарил гостям гол».