«Де Брюйне поставил «Арсенал» на место». Английские СМИ — об одном из важнейших матчей сезона АПЛ
Daily Mail: «Чемпионы вернулись на вершину»
Схватка «Арсенала» и «Манчестер Сити» — настоящий чемпионский матч. «Канониры» с третьего тура заняли первую строчку и даже ушли в отрыв, но после сбавили обороты. А «горожане» тем временем разогнались и перед очной встречей отставали от лондонцев всего на три очка. Победа могла отправить команду Гвардиолы на первое место, и «Сити» ее добыл.
Оливер Холт, обозреватель Daily Mail, видит причину поражения «Арсенала» в давлении: «В последние несколько недель были времена, когда вес истории и боль почти 20 лет потерянных амбиций, казалось, сокрушали «Арсенал». Было так много потрясений с последнего чемпионства, что неожиданное лидерство в этом сезоне казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. В глубине души многие думали, что «канониры» пошатнутся. Кажется, «Арсенал» тоже так думал».
Однако Ян Ледиман, другой автор издания, не видит большой проблемы и ждет новой дуэли в АПЛ: «Арсенал» не пугал тот факт, что «Сити» двигался рядом с ними (в таблице). Вместо этого команда казалась мотивированной в такую психологически сложную ночь. «Канониры» выглядят достаточно хорошо, чтобы стать проблемой для любой команды. И это здорово не только для них, но и для английского футбола".
The Mirror: «Вот почему они чемпионы!»
Писатель и журналист The Mirror Самуэль Мид остался в восторге от игры «Сити». Он выдвинул пять тезисов после матча — отметил, что «Арсенал» впервые уступил дома; что Энтони Тейлор допустил несколько ошибок; что «Сити» стал более гибким в тактическом плане и перестал гнаться за владением. Также Мид выделил игру Букайо Саки и Кевина Де Брейне — их журналист посчитал главными героями встречи.
Goal: «Де Брюйне поставил «Арсенал» на место»
На сайте Goal сделали сразу два дела — отметили вклад Де Брейне в победу и попереживали за «Арсенал». Колумнист Чарльз Уоттс пишет: «Перед сложными выездами к «Астон Вилле» и «Лестеру» Артета должен найти способ быстро оживить игроков, потому что с поля они уходили никакие».
The Sun: «Кевин в аду!»
Кевин Де Брюйне забил прекрасный мяч после ошибки защитника «Арсенала», и в The Sun сделали акцент на этом событии. Гол от бельгийца назвали «шикарным», а исполнение и видение поля — «величественным».
Не меньше комплиментов от журналиста Дэйва Кидда досталось и Джеку Грилишу: «Грилиш — всегда лучший на параде, но он отчаянно пытается доказать, что является не просто мальчиком с витрины. Ему потребовалось 18 месяцев, чтобы создать момент на 100 миллионов».
Daily Star: «Просто слишком хорошо!»
Журналист Daily Star Киран Уайзман решил зайти с другой стороны и порассуждать о проблемах «Арсенала». В свое статье Уайзман перечислил три вещи, в которых Микель Артета ошибся перед игрой. Журналист считает, что тренера подвели зависимость от Томаса Парти, Бен Уайт на скамейке запасных и слабая тактическая гибкость: «Артета удивил болельщиков, отправив Уайта в запас. Вместо него против «Сити» вышел Томиясу, и через 24 минуты азартная ставка Микеля провалилась — игрок подарил гостям гол».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|- : -
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|- : -
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4