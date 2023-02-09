Главные события среды в европейском футболе и на клубном чемпионате мира.

Англия: без рекорда

«МЮ» в этом сезоне превратил «Олд Траффорд» в неприступную крепость. Казалось, выигравшим дома тринадцать матчей подряд «красным дьяволам» по силам замахнуться на рекорд времен Алекса Фергюсона (18 побед). Но, как часто случается, споткнулся фаворит в самый неожиданный момент — на балансирующем у зоны вылета «Лидсе».

Похоже, эту команду здорово встряхнула отставка Джесси Марша, который с учетом «Лейпцига» провалился уже во втором клубе в лигах топ-5. А ведь в «Зальцбурге» американец был хорош, и это под его руководством Холанн дебютировал в Лиге чемпионов, забив восемь голов на групповом этапе. Однако на новом уровне у команд Марша были ужасные проблемы с гостевыми матчами.

«Лидс» решил их моментально, открыв счет на 55-й секунде! «МЮ» накрыли прессингом, и Ньонто, обыгравшись с Бамфордом, из-за штрафной запустил мяч впритирку со штангой. Дальше гости самоотверженно сдержали натиск хозяев, а из раздевалки после перерыва выскочили, как ошпаренные. Снова отбор в центральной зоне, и «Олд Траффорд» погрузила в шок срезка Варана в свои ворота.

8 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 2:2. Маркус Рэшфорд. Фото Global Look Press

К жизни «Юнайтед» вернул неудержимый Рэшфорд, и это стало еще одной отсылкой ко временам Фергюсона. Дело в том, что после Уэйна Руни никто из «дьяволов» не забивал в шести кряду домашних матчах АПЛ. А еще в ту пору команду отличал сумасшедший характер, и нынешний состав на нее чем-то похож. Так что 0:2 за восемь минут превратились в 2:2, и после второго взятия ворот режиссер трансляции акцентировал внимание на Эрике тен Хаге, который недавно не скрывал радости по поводу возвращения в строй сравнявшего счет Санчо.

Однако вырасти в большую команду нынешний «МЮ» сможет, когда в таких ситуациях начнет на регулярной основе додавливать соперника. В данном случае не хватило совсем чуть-чуть. Второго гола упустившего свой шанс Рэшфорда или удачи Варана, чей удар головой вытащил из-под перекладины Мелье. Возможно, хозяевам просто не хватило дисквалифицированного Каземиро, с которым в составе у них совсем другая статистика как по забитым, так и по пропущенным мячам.

Франция: «Марсель» снял проклятие

Где-то постоянно реформируют кубковый турнир, а где-то чтут традиции, и тот же слепой жребий сохраняет неповторимую атмосферу. Ту, где в одной паре в 1/8 финала могут оказаться команды из второго и четвертого дивизионов («Вьерзон» — «Гренобль»), а в другой случается горячее французское класико. И никаких причитаний о том, что игра «Марселя» и «ПСЖ» могла бы украсить финал.

Хотя могла бы, ведь на «Велодроме» в парижский состав вернулись Серхио Рамос, Верратти и Неймар. Как раз двое из них, недавних пациентов клубного лазарета, помогли чемпиону ответить на реализованный Алексисом Санчесом пенальти и уйти на перерыв при равном счете. Неймар выполнил подачу углового, а Рамос головой отправил мяч в угол. Все-таки испанец как никто другой умеет спасать в почти безнадежных ситуациях.

8 февраля. «Марсель» — «ПСЖ» — 2:1. Конфликт тренеров. Фото Global Look Press

Так было и в этот раз, однако в компенсированное время уже второго тайма, когда навес Нуну Мендеша обернулся попаданием в перекладину, Рамос отправил мяч в сетку из офсайда. Камбэк не удался, что, наверное, справедливо. «Марселю» эта победа была нужнее. Он ведь не забивал злейшему врагу в домашних матчах пять с половиной лет. А тут прорвало, и воплощением настроя хозяев стал гол Малиновского, который ударом с подбора едва не порвал сетку за спиной Доннаруммы.

Пятый финал «Реала»

Накануне на клубном чемпионате мира случилась сенсация: мысленно видевший себя в финале «Фламенго» бесславно проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» (2:3). Так что перед встречей с египетским «Аль-Ахли» Карло Анчелотти рассыпался в комплиментах в адрес соперника и сделал акцент на богатой истории «красных дьяволов» с их десятью трофеями африканской Лиги чемпионов. По сути, самый титулованный клуб Черного континента — это почти африканский «Реал».

Преимуществом же ожидаемо владели европейцы, и в отсутствие Бензема ставка в атаке была сделана на бразильских звезд. Однажды они создали два момента за две минуты, но Винисиус Жуниор не попал в дальний угол, а удар Родриго пришелся в штангу. При этом «Аль-Ахли» не отсиживался в глухой обороне и опасно огрызался, напрягая Лунина, который заменял в воротах травмированного Куртуа. В итоге в концовке первого тайма Винисиус здорово сыграл в отборе и красиво подсек мяч над вратарем.

8 февраля. «Аль-Ахли» — «Реал» — 1:4. Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

А вторая половина началась с еще одного гола. Забивать его должен был выходивший один на один Родриго, но так как он перехитрить вратаря не сумел, до логического завершения атаку довел преуспевший на подборе Вальверде. Это взятие ворот стало прямым следствием активности египтян, которые стали давать мадридцам больше пространства. Но все-таки риск «Аль-Ахли» был оправданным и позволил сократить отставание. А почти до финального свистка интрига прожила благодаря Эль-Шенави, который отразил пенальти в исполнении Модрича.

Теперь можно говорить, что это было бы слишком банально. А так болельщики насладились шедевром Дани Себальоса, отдавшего на Родриго изумительный пас пяткой, находясь в окружении трех защитников. И, конечно, событием стал первый гол снайпера из второй мадридской команды Аррибаса на 28-й секунде пребывания на поле. Рекордсмен турнира вышел в финал в пятый раз. Четыре предыдущих завершились в пользу «Реала», а будет ли у Мадрида еще один трофей — узнаем в субботу вечером.

Германия: победная поступь Дортмунда

«Боруссия» — самая успешная команда Германии после рестарта сезона. Благодаря четырем победам дортмундцы взлетели на третье место, и в среду продлили победную серию в кубковом турнире. В Бохуме результат обеспечили ветераны, а Эмре Джан и вовсе забил с центра поля, перехватив мяч, выбитый выбежавшим за пределы штрафной голкипером. Что до победного гола не забивавшего с сентября Ройса, то пропустившего из-за травмы ЧМ-2022 Марко вывел на пустые ворота Беллингем.