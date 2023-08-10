Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:30

Новый «МЮ» = развлечение. Готов ли тен Хаг к конкуренции с Гвардиолой и его «Ман Сити»?

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андре Онана, Эрик тен Хаг, Расмус Хейлунн.
Фото «СЭ»
На «Олд Траффорд» — серьезная перестройка.

Неплохой старт

Как много поменялось за год. Начало сезона-2022/23 обернулось ужасом для «Манчестер Юнайтед»: в двух стартовых турах гранд проиграл дома «Брайтону» и был разгромлен «Брентфордом», и сразу же поползли слухи о скорой отставке нового главного тренера команды — Эрика тен Хага. Тогда еще выяснилось, что наутро после поражения от «Брентфорда» голландец заставил своих футболистов пробежать 13,8 километра — разницу между дистанцией, преодоленной накануне в сумме игроками соперника и «Манчестер Юнайтед». Конечно, эта новость многих только убедила в том, что тен Хаг на «Олд Траффорд» долго не продержится.

Но сезон длится не два тура, а почти год. И к концу мая оказалось, что тен Хаг — очень даже способный тренер. «МЮ» выиграл Кубок лиги, добрался до финала Кубка Англии и занял третье место в АПЛ (после шестого в предыдущем сезоне). Можно ли считать подобный результат успешным? Если бы сейчас шла эра Фергюсона, то нет. Но за последние десять лет «МЮ» переживал и куда более провальные (и даже позорные) моменты, так что тен Хагу можно сделать скидку. Тем более что он впервые оказался в Англии и целых полгода вынужден был не только думать над тактикой в новой команде, но и мириться с Криштиану Роналду.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Строгий выбор цвета носков

Сейчас у тен Хага уже не будет никаких оправданий — их лимит голландец исчерпал в марте, когда «МЮ» проиграл 0:7 «Ливерпулю» на «Энфилде». В любом другом случае за таким чувствительным поражением от принципиального соперника последовала бы отставка всего тренерского штаба, но тен Хаг остался. И теперь он оброс опытом и даже кое-каким авторитетом.

В «Аяксе» голландец заслужил репутацию педанта — во время пресс-конференций он даже требовал снимать с микрофонов поролоновые накладки, так как они его отвлекают. Но в «Юнайтед» тен Хаг не сразу стал устанавливать жесткие правила — дал команде время привыкнуть к нему и внедрял требования постепенно.

Сейчас все иначе: во время предсезонного турне по США футболисты столкнулись с жесткими ограничениями, продиктованными тренерским штабом. Штрафы за опоздания на прием пищи и запрет на использование телефонов во время завтрака, обеда и ужина — этим мало кого удивишь. Но тен Хаг пошел дальше: он не разрешал игрокам ходить в сандалиях, а также строго регламентировал цвет одежды даже на внутренних командных мероприятиях. The Telegraph сообщал, что вечером всей делегации рассылали условия дресс-кода следующего дня — вплоть до цвета носков.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
Андре Онана.
Фото AFP

Вратарь за пределами штрафной

Вам подобная педантичность может показаться несущественной и даже милой, но на самом деле эти детали говорят об огромном влиянии тен Хага на команду. И оно отражается не только на бытовых вещах, но и на стиле игры.

Год назад тренеру в первую очередь приходилось разбирать завалы, оставшиеся после Ральфа Рангника. Помощи толком не было: к старту сезона «МЮ» не получил внятного усиления состава, поэтому в первом туре тен Хаг был вынужден использовать Эриксена в роли центрфорварда. Приходилось голландцу идти и на другие компромиссы, например на снижение интенсивности прессинга, так как физически команда была к такому темпу не готова. На это указывает и то, что в матче с «Брентфордом» игроки «МЮ» в совокупности пробежали на 14 километров меньше.

Андре Онана. Чем крут Онана — четвертый по стоимости голкипер в истории. «МЮ» подписал его за 50 миллионов евро

В это межсезонье мы увидели другой «Юнайтед». Теперь тен Хаг использует высокую линию обороны, причем даже на чужих угловых конфигурация защитников выглядит необычно — они встают не очень далеко от штрафной, стараясь поймать соперников в ловушку при возможной контратаке. А голкипер в это время вообще стоит в центральном круге.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт.
Мэйсон Маунт.
Фото Reuters

Три крупные покупки

Роль вратаря в конструировании атак «МЮ» теперь огромна. Давид де Хеа никогда не славился игрой ногами, несмотря на возраст (испанцу 32), это вратарь старой школы. Так что его уход во многом логичен, как и покупка Андре Онана за более чем 50 миллионов евро. Тен Хаг пять лет работал с камерунцем в «Аяксе» и прекрасно знает, что у него есть задатки глубинного плеймейкера. Да, именно так: Онана теперь не просто играет высоко — он регулярно выходит за пределы штрафной площади и помогает партнерам выходить из обороны за счет передач на разные дистанции, а также быстрее доставлять мяч вперед. Тепловая карта Онана во время его дебютного матча с «Реалом» выглядит сюрреалистично — за пределами штрафной он проводил чуть ли не больше времени, чем внутри нее. И так, судя по всему, будет весь сезон.

Фото Sofascore

Конечно, подобные монументальные сдвиги в игре чреваты ошибками, и в товарищеском матче с «Лансом» Онана пропустил с центра поля. Над камерунцем сразу стали насмехаться, но это не совсем его вина, а указание тренера играть высоко вкупе с чудовищным обрезом партнеров в том эпизоде.

Мэйсон Маунт — еще одна знаковая покупка «МЮ» за солидные 64 миллиона евро. Ему не просто так сразу же дали сакральный для «Юнайтед» седьмой номер — Маунт призван стать связующим звеном между полузащитой и атакой. Англичанин — более молодая и мобильная версия Кристиана Эриксена.

Расмус Хейлунн. Датский Холанн за 100 миллионов. Почему «МЮ» готов раскошелиться ради Хейлунна из «Аталанты»

А самый интригующий трансфер — в нападении. «Юнайтед» не пожалел 75 миллионов евро на 20-летнего датского форварда Расмуса Хейлунна, который не только фамилией похож на нападающего «Манчестер Сити», так еще и левша, как Холанн. Ваут Вегхорст в прошлом сезоне провалился на «Олд Траффорд», но тен Хаг все равно хотел видеть у себя классического центрфорварда. Пока, правда, Хейлунна оценить трудно — с момента его прихода не прошло и недели, а сам он восстанавливается от небольшого повреждения.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд.
Расмус Хейлунн.
Фото Reuters

Сомнительное качество защиты

Все эти изменения говорят о том, что в новом сезоне наблюдать за «Юнайтед» будет особенно интересно. Когда командой руководил другой голландец, Луи ван Гал, «Олд Траффорд» саркастически называли «Театром снов» — намек на унылую игру, которую прививал тренер. Но сейчас все будет наоборот: высокая линия обороны, а также усиление и разнообразие атаки говорят о том, что зрителям стоит ожидать немало голов в матчах с участием «МЮ». После невнятного дебютного сезона должен раскрыться Антони, а Маркус Рэшфорд входит в пиковый для любого форварда возраст и наверняка будет так же результативен, как зимой.

Но можно ли считать «МЮ» полноценным конкурентом соседу по городу? По составу — нет. Сэр Алекс Фергюсон говорил, что атака выигрывает матчи, а оборона — титулы. И в защите у «Юнайтед» как раз не все идеально. Проседает правый фланг: ни Аарон Уан-Биссака, ни Диогу Далот не выглядят футболистами чемпионского уровня, а центр обороны и в прошлом сезоне оставался проблемной зоной для «МЮ». Да, к радости многих болельщиков, скорее всего, покинет команду недавний капитан Харри Магуайр, однако от его ухода пострадает глубина — не считать же альтернативой 35-летнего Джонни Эванса?

Йошко Гвардиол, Гарри Кейн, Расмус Хейлунд. АПЛ, трансферы: «Бавария» готова отдать 120 миллионов на Кейна, «Ман Сити» взял Гвардиола

Все указывает на то, что в новом сезоне «Юнайтед» будет много забивать и пропускать. Хватит ли этого для борьбы за чемпионство? В первые месяцы — возможно, но с возвращением в календарь «МЮ» Лиги чемпионов «дьяволам» придется туго. Здесь понадобится талант тен Хага — выдумывать оригинальные идеи он точно умеет.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
3
8
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок с Майком Тайсоном
Сборная России по баскетболу во второй раз обыграла Иран
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ, трансферы: «Бавария» готова отдать 120 миллионов на Кейна, «Ман Сити» взял Гвардиола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости