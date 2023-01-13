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Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«МЮ» безумно хорош в обороне после паузы на ЧМ. Но выдержит ли он проверку Холанном?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 15 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Норвежец подготовился к битве на скамейке в игре с «Саутгемптоном».

Середина января оказалась богатой на большие футбольные матчи: в финале Суперкубка Испании зарубятся «Реал» и «Барселона», «Наполи» сразится с «Ювентусом», в лондонском дерби сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм», а в Манчестере будут биться местные суперклубы. Матч ожидается очень горячий, потому что команды находятся в отличной форме.

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Когда состоится и где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Манчестерское дерби запланировано на 15 января и пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Стюарта Атуэлла прозвучит в 15.30 по московскому времени. В России трансляция встречи будет недоступна.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года

«Конечно, это другой турнир, но если мы сыграем так же, как с «Саутгемптоном» (0:2), то шансов у нас не будет. Я знаю, в какой форме сейчас «МЮ». Он много лет пытается сохранить такой уровень», — заявил после вылета из Кубка лиги Пеп Гвардиола. С одной стороны, поражение «Сити» — шок. «Горожане» проиграли худшей команде АПЛ, не нанеся ни одного удара в створ. С другой, действующие чемпионы играли полуторным составом (Холанн, Де Брейне и многие другие остались в запасе) и мыслями явно были в другом месте.

Скорее всего, футболисты прокручивали в голове ближайшую встречу с набравшим устрашающую форму «МЮ». «Красные дьяволы» выиграли все шесть матчей после паузы на чемпионат мира с общим счетом 15:1. Игра команды в обороне вызывает отдельное восхищение: допускавшие ляпы осенью Магуайр и Варан перестали это делать, де Хеа, Хитон и Дубравка на троих совершили 17 спасений.

Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Маркус Рэшфорд в&nbsp;матче с &laquo;Ноттингемом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанн и Рэшфорд сделают дерби незабываемым

«МЮ» непривычно хорош, потому что осенью команда серьезно хандрила. Возможно, действительно сильно на результатах сказывался негатив, излучаемый Роналду: в прессе каждый день писали о конфликтах португальца и тен Хага. Если это так, то все встает на свои места: раньше голландский специалист слишком много времени уделял решению проблем с опальной звездой, а теперь освободил часы под действительно важные дела.

Например, под изучение соперников. Манкунианцы прекрасно подстраивались под каждого конкурента в последних матчах и душили его сильные стороны. Нельзя не отметить и Маркуса Рэшфорда, который воспрял после сильного мундиаля — там он забил три мяча. За «МЮ» у нападающего 7+2 в шести играх.

Но покажет ли Маркус такой же сильный футбол против одной из лучших команд страны? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «МЮ» не так много шансов обыграть «Сити»: на победу «красных дьяволов» выставлен коэффициент 4.20, что приблизительно 21% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.00 (25%), успех «горожан» — в 1.85 (54%).

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Правда, результат в большей степени будет зависеть не от него, а от защитников, потому что против них выйдет великий и ужасный Холанн. В первом круге ребята тен Хага ничего не смогли поделать с норвежцем — он забил три и отдал два ассиста на Фодена.

Время идет, «МЮ» меняется, а Холанн остается прежним — таким же мощным и результативным. Сейчас на его счету в АПЛ уже 21 гол. Остановят ли его Варан, Магуайр и остальные защитники? Есть сомнения, потому что уровень сопротивления в последних матчах не был таким серьезным, какой может предложить скандинав.

Прогноз от «СЭ»: ИТБ2 (1.5) за 1.73.

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ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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