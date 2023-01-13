«МЮ» безумно хорош в обороне после паузы на ЧМ. Но выдержит ли он проверку Холанном?

Норвежец подготовился к битве на скамейке в игре с «Саутгемптоном».

Середина января оказалась богатой на большие футбольные матчи: в финале Суперкубка Испании зарубятся «Реал» и «Барселона», «Наполи» сразится с «Ювентусом», в лондонском дерби сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм», а в Манчестере будут биться местные суперклубы. Матч ожидается очень горячий, потому что команды находятся в отличной форме.

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Когда состоится и где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Манчестерское дерби запланировано на 15 января и пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Стюарта Атуэлла прозвучит в 15.30 по московскому времени. В России трансляция встречи будет недоступна.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года

«Конечно, это другой турнир, но если мы сыграем так же, как с «Саутгемптоном» (0:2), то шансов у нас не будет. Я знаю, в какой форме сейчас «МЮ». Он много лет пытается сохранить такой уровень», — заявил после вылета из Кубка лиги Пеп Гвардиола. С одной стороны, поражение «Сити» — шок. «Горожане» проиграли худшей команде АПЛ, не нанеся ни одного удара в створ. С другой, действующие чемпионы играли полуторным составом (Холанн, Де Брейне и многие другие остались в запасе) и мыслями явно были в другом месте.

Скорее всего, футболисты прокручивали в голове ближайшую встречу с набравшим устрашающую форму «МЮ». «Красные дьяволы» выиграли все шесть матчей после паузы на чемпионат мира с общим счетом 15:1. Игра команды в обороне вызывает отдельное восхищение: допускавшие ляпы осенью Магуайр и Варан перестали это делать, де Хеа, Хитон и Дубравка на троих совершили 17 спасений.

«МЮ» непривычно хорош, потому что осенью команда серьезно хандрила. Возможно, действительно сильно на результатах сказывался негатив, излучаемый Роналду: в прессе каждый день писали о конфликтах португальца и тен Хага. Если это так, то все встает на свои места: раньше голландский специалист слишком много времени уделял решению проблем с опальной звездой, а теперь освободил часы под действительно важные дела.

Например, под изучение соперников. Манкунианцы прекрасно подстраивались под каждого конкурента в последних матчах и душили его сильные стороны. Нельзя не отметить и Маркуса Рэшфорда, который воспрял после сильного мундиаля — там он забил три мяча. За «МЮ» у нападающего 7+2 в шести играх.

Но покажет ли Маркус такой же сильный футбол против одной из лучших команд страны? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «МЮ» не так много шансов обыграть «Сити»: на победу «красных дьяволов» выставлен коэффициент 4.20, что приблизительно 21% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.00 (25%), успех «горожан» — в 1.85 (54%).

Правда, результат в большей степени будет зависеть не от него, а от защитников, потому что против них выйдет великий и ужасный Холанн. В первом круге ребята тен Хага ничего не смогли поделать с норвежцем — он забил три и отдал два ассиста на Фодена.

Время идет, «МЮ» меняется, а Холанн остается прежним — таким же мощным и результативным. Сейчас на его счету в АПЛ уже 21 гол. Остановят ли его Варан, Магуайр и остальные защитники? Есть сомнения, потому что уровень сопротивления в последних матчах не был таким серьезным, какой может предложить скандинав.

Прогноз от «СЭ»: ИТБ2 (1.5) за 1.73.

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