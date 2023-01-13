«МЮ» безумно хорош в обороне после паузы на ЧМ. Но выдержит ли он проверку Холанном?
Середина января оказалась богатой на большие футбольные матчи: в финале Суперкубка Испании зарубятся «Реал» и «Барселона», «Наполи» сразится с «Ювентусом», в лондонском дерби сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм», а в Манчестере будут биться местные суперклубы. Матч ожидается очень горячий, потому что команды находятся в отличной форме.
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Когда состоится и где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Манчестерское дерби запланировано на 15 января и пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Стюарта Атуэлла прозвучит в 15.30 по московскому времени. В России трансляция встречи будет недоступна.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года
«Конечно, это другой турнир, но если мы сыграем так же, как с «Саутгемптоном» (0:2), то шансов у нас не будет. Я знаю, в какой форме сейчас «МЮ». Он много лет пытается сохранить такой уровень», — заявил после вылета из Кубка лиги Пеп Гвардиола. С одной стороны, поражение «Сити» — шок. «Горожане» проиграли худшей команде АПЛ, не нанеся ни одного удара в створ. С другой, действующие чемпионы играли полуторным составом (Холанн, Де Брейне и многие другие остались в запасе) и мыслями явно были в другом месте.
Скорее всего, футболисты прокручивали в голове ближайшую встречу с набравшим устрашающую форму «МЮ». «Красные дьяволы» выиграли все шесть матчей после паузы на чемпионат мира с общим счетом 15:1. Игра команды в обороне вызывает отдельное восхищение: допускавшие ляпы осенью Магуайр и Варан перестали это делать, де Хеа, Хитон и Дубравка на троих совершили 17 спасений.
«МЮ» непривычно хорош, потому что осенью команда серьезно хандрила. Возможно, действительно сильно на результатах сказывался негатив, излучаемый Роналду: в прессе каждый день писали о конфликтах португальца и тен Хага. Если это так, то все встает на свои места: раньше голландский специалист слишком много времени уделял решению проблем с опальной звездой, а теперь освободил часы под действительно важные дела.
Например, под изучение соперников. Манкунианцы прекрасно подстраивались под каждого конкурента в последних матчах и душили его сильные стороны. Нельзя не отметить и Маркуса Рэшфорда, который воспрял после сильного мундиаля — там он забил три мяча. За «МЮ» у нападающего 7+2 в шести играх.
Но покажет ли Маркус такой же сильный футбол против одной из лучших команд страны? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «МЮ» не так много шансов обыграть «Сити»: на победу «красных дьяволов» выставлен коэффициент 4.20, что приблизительно 21% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.00 (25%), успех «горожан» — в 1.85 (54%).
Правда, результат в большей степени будет зависеть не от него, а от защитников, потому что против них выйдет великий и ужасный Холанн. В первом круге ребята тен Хага ничего не смогли поделать с норвежцем — он забил три и отдал два ассиста на Фодена.
Время идет, «МЮ» меняется, а Холанн остается прежним — таким же мощным и результативным. Сейчас на его счету в АПЛ уже 21 гол. Остановят ли его Варан, Магуайр и остальные защитники? Есть сомнения, потому что уровень сопротивления в последних матчах не был таким серьезным, какой может предложить скандинав.
Прогноз от «СЭ»: ИТБ2 (1.5) за 1.73.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|- : -
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2