Модельный бизнес, футбол и музыка: чем занимаются три сына Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс
У легендарного футболиста Дэвида Бекхэма и его знаменитой супруги Виктории Адамс четверо детей, но профессиональным футболистом стал только один — Ромео.
Бруклин
Бруклин — старший сын Дэвида и Адамс родился в 1999 году за четыре месяца до официального брака своих родителей. Имя первенец звездной пары получил от района в Лондоне, в котором родители его зачали.
В детстве Бруклин старался быть похожим на отца: стригся и делал временные тату, как у папы. К слову, крестным отцом малыша стал сэр Элтон Джон.
В 15 лет старший сын Бекхэма заключил контракт с «Арсеналом», а через год заменил отца в благотворительном матче на «Олд Траффорд» между сборными Великобритании и остального мира.
Футбол отошел на второй план, когда отец подарил сыну фотокамеру. Бруклин Бекхэм влюбился в фотографию и сделал несколько успешных фотоальбомов.
Он работал в модельном бизнесе и актером, удачно пробовал себя в качестве режиссера и клипмейкера. В апреле прошлого года Бруклин женился на дочери американского миллиардера актрисе Николе Пельтц.
Ромео
Ромео, второй сын четы Бекхэм, появился на свет в 2002 году. С именем родителям помог великий Уильям Шекспир — «Ромео и Джульетта» в числе любимых произведений англичан.
Несмотря на то что в детстве врачи поставили Ромео страшный диагноз — эпилепсия, Бекхэм-папа мечтал о футбольной карьере среднего сына. Болезнь удалось преодолеть, Ромео начал играть в британской молодежной лиге.
Однако в 13 лет Ромео Бекхэм ушел из футбола, увлекшись теннисом. Дэвид построил для него большой корт в лондонском особняке семьи, где Ромео тренировался под руководством экс-первой ракетки Энди Маррея.
С подросткового возраста средний сын Дэвида начал появляться на обложках модных глянцевых журналов.
Ромео мог сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе, но решил вернуться в футбол. В 2020 году у его отца появилась собственная команда в МЛС — «Интер Майами», и Ромео стал полузащитником клуба. В начале января Ромео Бекхэм вернулся в Англию, где на правах аренды уже сыграл за вторую команду «Брентфорда».
Возможно, это возвращение наладит отношения Ромео с популярной моделью Миа Реган. Молодые люди встречались почти три года и даже готовились к свадьбе, но расстались из-за того, что их разделил Атлантический океан: Ромео играл в футбол в США, а Миа развивает свою модельную карьеру в Британии.
После возвращения в Бекхэма в Англию пара помирилась, и местные таблоиды снова пишут о грядущем бракосочетании. Немалую роль в примирении, как говорят, сыграла Виктория, которой будущая невестка очень нравится.
Круз
Младшему сыну Дэвида и Виктории Крузу в феврале исполнится восемнадцать.
Как и старшие братья, он занимался в футбольной школе лондонского «Арсенала» и готовился к карьере футболиста.
В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии три сына Бекхэма сфотографировались с королем футбола Пеле. В форме Аргентины!
Однако Круз пошел по стопам мамы Виктории, солистки легендарной британской поп-группы Spise Girls. Музыка стала главным увлечением младшего Бекхэма. Юный композитор давно выкладывает в соцсети свои мелодии, сочиняет саундтреки для рекламных роликов, в которых сам принимает участие.
К популярности Круз привык с детства. В 2014 году снимки шоколадных Бекхэмов (Дэвида, Ромео и Круза ) на церемонии вручения престижной спортивной премии в Лос-Анджелесе появились, пожалуй, во всех мировых СМИ.
Модельный бизнес стал вторым увлечением Круза. Им уже заинтересовались многие известные бренды...
...и папарацци, которые следят за звездным семейством. Летом прошлого года фотографам удалось «поймать» поцелуй Круза со своей подругой Таной Холдинг на отдыхе в Италии.
Харпер Ли
10 июля 2011 года в семье Дэвида и Виктории Бекхэм на свет появилась долгожданная дочь. Родители назвали девочку в честь автора романа «Убить пересмешника» — Харпер Ли. Ее имя появилось в виде тату у отца на теле и его бутсах рядом с именами братьев.
Несмотря на то что мама Виктория ввела строгие правила для детей, с появлением Харпер многими из них пришлось поступиться. Дэвид просто не может быть строгим с дочкой.
Братья обожают свою младшую сестру. На рождение Харпер каждый из них сделал подарок. Старший, Бруклин, выбрал для сестренки диск с колыбельными, средний Ромео нарисовал картину, а младший Круз слепил цветочный горшок.
Харпер занимается танцами и конным спортом, на радость маме, интересуется модой и с удовольствием ходит с папой на футбол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|17
|7
|4
|6
|20-19
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2