Модельный бизнес, футбол и музыка: чем занимаются три сына Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс

Наследники Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс.

У легендарного футболиста Дэвида Бекхэма и его знаменитой супруги Виктории Адамс четверо детей, но профессиональным футболистом стал только один — Ромео.

Бруклин

Бруклин — старший сын Дэвида и Адамс родился в 1999 году за четыре месяца до официального брака своих родителей. Имя первенец звездной пары получил от района в Лондоне, в котором родители его зачали.

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В детстве Бруклин старался быть похожим на отца: стригся и делал временные тату, как у папы. К слову, крестным отцом малыша стал сэр Элтон Джон.

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В 15 лет старший сын Бекхэма заключил контракт с «Арсеналом», а через год заменил отца в благотворительном матче на «Олд Траффорд» между сборными Великобритании и остального мира.

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Футбол отошел на второй план, когда отец подарил сыну фотокамеру. Бруклин Бекхэм влюбился в фотографию и сделал несколько успешных фотоальбомов.

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Он работал в модельном бизнесе и актером, удачно пробовал себя в качестве режиссера и клипмейкера. В апреле прошлого года Бруклин женился на дочери американского миллиардера актрисе Николе Пельтц.

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Ромео

Ромео, второй сын четы Бекхэм, появился на свет в 2002 году. С именем родителям помог великий Уильям Шекспир — «Ромео и Джульетта» в числе любимых произведений англичан.

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Несмотря на то что в детстве врачи поставили Ромео страшный диагноз — эпилепсия, Бекхэм-папа мечтал о футбольной карьере среднего сына. Болезнь удалось преодолеть, Ромео начал играть в британской молодежной лиге.

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Однако в 13 лет Ромео Бекхэм ушел из футбола, увлекшись теннисом. Дэвид построил для него большой корт в лондонском особняке семьи, где Ромео тренировался под руководством экс-первой ракетки Энди Маррея.

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С подросткового возраста средний сын Дэвида начал появляться на обложках модных глянцевых журналов.

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Ромео мог сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе, но решил вернуться в футбол. В 2020 году у его отца появилась собственная команда в МЛС — «Интер Майами», и Ромео стал полузащитником клуба. В начале января Ромео Бекхэм вернулся в Англию, где на правах аренды уже сыграл за вторую команду «Брентфорда».

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Возможно, это возвращение наладит отношения Ромео с популярной моделью Миа Реган. Молодые люди встречались почти три года и даже готовились к свадьбе, но расстались из-за того, что их разделил Атлантический океан: Ромео играл в футбол в США, а Миа развивает свою модельную карьеру в Британии.

После возвращения в Бекхэма в Англию пара помирилась, и местные таблоиды снова пишут о грядущем бракосочетании. Немалую роль в примирении, как говорят, сыграла Виктория, которой будущая невестка очень нравится.

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Круз

Младшему сыну Дэвида и Виктории Крузу в феврале исполнится восемнадцать.

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Как и старшие братья, он занимался в футбольной школе лондонского «Арсенала» и готовился к карьере футболиста.

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В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии три сына Бекхэма сфотографировались с королем футбола Пеле. В форме Аргентины!

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Однако Круз пошел по стопам мамы Виктории, солистки легендарной британской поп-группы Spise Girls. Музыка стала главным увлечением младшего Бекхэма. Юный композитор давно выкладывает в соцсети свои мелодии, сочиняет саундтреки для рекламных роликов, в которых сам принимает участие.

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К популярности Круз привык с детства. В 2014 году снимки шоколадных Бекхэмов (Дэвида, Ромео и Круза ) на церемонии вручения престижной спортивной премии в Лос-Анджелесе появились, пожалуй, во всех мировых СМИ.

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Модельный бизнес стал вторым увлечением Круза. Им уже заинтересовались многие известные бренды...

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...и папарацци, которые следят за звездным семейством. Летом прошлого года фотографам удалось «поймать» поцелуй Круза со своей подругой Таной Холдинг на отдыхе в Италии.

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Харпер Ли

10 июля 2011 года в семье Дэвида и Виктории Бекхэм на свет появилась долгожданная дочь. Родители назвали девочку в честь автора романа «Убить пересмешника» — Харпер Ли. Ее имя появилось в виде тату у отца на теле и его бутсах рядом с именами братьев.

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Несмотря на то что мама Виктория ввела строгие правила для детей, с появлением Харпер многими из них пришлось поступиться. Дэвид просто не может быть строгим с дочкой.

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Братья обожают свою младшую сестру. На рождение Харпер каждый из них сделал подарок. Старший, Бруклин, выбрал для сестренки диск с колыбельными, средний Ромео нарисовал картину, а младший Круз слепил цветочный горшок.

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Харпер занимается танцами и конным спортом, на радость маме, интересуется модой и с удовольствием ходит с папой на футбол.