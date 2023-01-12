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Модельный бизнес, футбол и музыка: чем занимаются три сына Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс

Отдел фото «СЭ»
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Семья Бекхэмов в полном сборе.
Фото Global Look Press
Наследники Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс.

У легендарного футболиста Дэвида Бекхэма и его знаменитой супруги Виктории Адамс четверо детей, но профессиональным футболистом стал только один — Ромео.

Бруклин

Бруклин — старший сын Дэвида и Адамс родился в 1999 году за четыре месяца до официального брака своих родителей. Имя первенец звездной пары получил от района в Лондоне, в котором родители его зачали.

Дэвид Бекхэм и Бруклин. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В детстве Бруклин старался быть похожим на отца: стригся и делал временные тату, как у папы. К слову, крестным отцом малыша стал сэр Элтон Джон.

Дэвид Бекхэм и Бруклин. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 15 лет старший сын Бекхэма заключил контракт с «Арсеналом», а через год заменил отца в благотворительном матче на «Олд Траффорд» между сборными Великобритании и остального мира.

Дэвид Бекхэм и Бруклин. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Футбол отошел на второй план, когда отец подарил сыну фотокамеру. Бруклин Бекхэм влюбился в фотографию и сделал несколько успешных фотоальбомов.

Бруклин Бекхэм и его фотоальбом. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Он работал в модельном бизнесе и актером, удачно пробовал себя в качестве режиссера и клипмейкера. В апреле прошлого года Бруклин женился на дочери американского миллиардера актрисе Николе Пельтц.

Бруклин Бекхэм и Николь Пельтц. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Ромео

Ромео, второй сын четы Бекхэм, появился на свет в 2002 году. С именем родителям помог великий Уильям Шекспир — «Ромео и Джульетта» в числе любимых произведений англичан.

Ромео Бекхэм с мамой. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Несмотря на то что в детстве врачи поставили Ромео страшный диагноз — эпилепсия, Бекхэм-папа мечтал о футбольной карьере среднего сына. Болезнь удалось преодолеть, Ромео начал играть в британской молодежной лиге.

Дэвид Бекхэм с Ромео. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Однако в 13 лет Ромео Бекхэм ушел из футбола, увлекшись теннисом. Дэвид построил для него большой корт в лондонском особняке семьи, где Ромео тренировался под руководством экс-первой ракетки Энди Маррея.

Дэвид Бекхэм, Ромео и Энди Марей. Фото Getty Images
Фото Getty Images

С подросткового возраста средний сын Дэвида начал появляться на обложках модных глянцевых журналов.

Ромео Бекхэм на обложке журнала. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Ромео мог сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе, но решил вернуться в футбол. В 2020 году у его отца появилась собственная команда в МЛС — «Интер Майами», и Ромео стал полузащитником клуба. В начале января Ромео Бекхэм вернулся в Англию, где на правах аренды уже сыграл за вторую команду «Брентфорда».

Ромео Бекхэм на правах аренды уже сыграл за вторую команду «Брентфорда». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Возможно, это возвращение наладит отношения Ромео с популярной моделью Миа Реган. Молодые люди встречались почти три года и даже готовились к свадьбе, но расстались из-за того, что их разделил Атлантический океан: Ромео играл в футбол в США, а Миа развивает свою модельную карьеру в Британии.

После возвращения в Бекхэма в Англию пара помирилась, и местные таблоиды снова пишут о грядущем бракосочетании. Немалую роль в примирении, как говорят, сыграла Виктория, которой будущая невестка очень нравится.

Ромео Бекхэм и Миа Реган. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Круз

Младшему сыну Дэвида и Виктории Крузу в феврале исполнится восемнадцать.

Круз Бекхэм с мамой. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Как и старшие братья, он занимался в футбольной школе лондонского «Арсенала» и готовился к карьере футболиста.

Дэвид Бекхэм с сыновьями на футбольном поле. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии три сына Бекхэма сфотографировались с королем футбола Пеле. В форме Аргентины!

Сыновья Дэвида Бекхэма и король футбола Пеле. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Однако Круз пошел по стопам мамы Виктории, солистки легендарной британской поп-группы Spise Girls. Музыка стала главным увлечением младшего Бекхэма. Юный композитор давно выкладывает в соцсети свои мелодии, сочиняет саундтреки для рекламных роликов, в которых сам принимает участие.

Круз Бекхэм. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

К популярности Круз привык с детства. В 2014 году снимки шоколадных Бекхэмов (Дэвида, Ромео и Круза ) на церемонии вручения престижной спортивной премии в Лос-Анджелесе появились, пожалуй, во всех мировых СМИ.

Дэвид Бекхэм с Крузом и Ромео. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Модельный бизнес стал вторым увлечением Круза. Им уже заинтересовались многие известные бренды...

Круз Бекхэм. Фото Getty Images
Фото Getty Images

...и папарацци, которые следят за звездным семейством. Летом прошлого года фотографам удалось «поймать» поцелуй Круза со своей подругой Таной Холдинг на отдыхе в Италии.

Круз Бекхэм с подругой. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Харпер Ли

10 июля 2011 года в семье Дэвида и Виктории Бекхэм на свет появилась долгожданная дочь. Родители назвали девочку в честь автора романа «Убить пересмешника» — Харпер Ли. Ее имя появилось в виде тату у отца на теле и его бутсах рядом с именами братьев.

Имена детей на бутсах Дэвида Бекхэма. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Несмотря на то что мама Виктория ввела строгие правила для детей, с появлением Харпер многими из них пришлось поступиться. Дэвид просто не может быть строгим с дочкой.

Дэвид Бекхэм с дочкой. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Братья обожают свою младшую сестру. На рождение Харпер каждый из них сделал подарок. Старший, Бруклин, выбрал для сестренки диск с колыбельными, средний Ромео нарисовал картину, а младший Круз слепил цветочный горшок.

Дэвид Бекхэм с детьми. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Харпер занимается танцами и конным спортом, на радость маме, интересуется модой и с удовольствием ходит с папой на футбол.

Дэвид и Виктория Бекхэм с дочкой Харпер на футбольном матче. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Дэвид Бекхэм
Футбол
фото
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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