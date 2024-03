Величие Клоппа в «Ливерпуле» не только в титулах. Он дал шанс рекордному числу воспитанников клуба

Не сравнится ни один топ-клуб АПЛ.

После того как Юрген Клопп объявил, что по окончании сезона уйдет из «Ливерпуля», последние полгода его работы превратились в своего рода прощальный тур. Как у покидающей сцену рок-звезды. Впрочем, немец и есть самая настоящая рок-звезда.

Последний матч против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, последний финал на «Уэмбли», последняя игра в Кубке Англии... Впереди еще немало остановок, а увенчается все прощальным матчем на «Энфилде».

Шарф болельщика «Ливерпуля» с Юргеном Клоппом. Фото Reuters

А наследие Клоппа в «Ливерпуле» и в АПЛ в целом продолжает оставаться одной из главных тем — по мере того как прощальный гастрольный тур идет своим чередом. Тактическая революция, трофеи, фантастические чемпионские гонки с «Манчестер Сити» — все это точно заслуживает большой и хорошей документалки, серий так на 8-10.

И одна из них обязательно должна быть посвящена тому, как все эти девять лет Клопп работал с молодыми игроками в «Ливерпуле». Это ведь давно стало пошлой банальностью: в интервью или в спортивных документалках типа All or Nothing клубные руководители и функционеры любят рассуждать о важности академии, своих воспитанниках в составе, о том, как это важно для будущего, о котором они думают денно и нощно. Чаще всего эти слова расходятся с реальностью, но не в «Ливерпуле» эпохи Клоппа.

Самый свежий и очень яркий пример — недавний финал Кубка лиги с «Челси», на который красные вышли без 12 игроков основного состава, выбывших из-за травм, а заканчивали и вовсе пионеротрядом с вожатым Вирджилом ван Дейком. Можно сказать, что это была экстремальная ситуация и вынужденные меры со стороны Клоппа.

Понятно, что, будь здоровы и готовы играть Трент Александер-Арнолд, Мо Салах, Дарвин Нуньес и остальные, все могло быть по-другому. Но все равно это не какая-то разовая акция от безысходности. На протяжении всей своей работы в «Ливерпуле» Клопп всегда очень внимательно относился к молодым футболистам. Как подтверждение этого тезиса простой статистический факт: при немце в основном составе «Ливерпуля» дебютировало 42 воспитанника клубной академии.

Вирджил ван Дейк и футболисты «Ливерпуля» после победы в Кубке Лиги. Фото Reuters

И это по-настоящему впечатляющая цифра, пусть даже порой речь идет всего о паре сыгранных минут. Даже этого нужно добиться. Дальше все, конечно, складывается по-разному. Кто-то, как Трент, стал суперзвездой. Кто-то, как Кертис Джонс или Харви Эллиот, — важными игроками основного состава. То, насколько значим Каомин Келлехер, стало понятно только сейчас, когда надолго выбыл Алиссон. Кто-то сделал неплохую карьеру в другом клубе АПЛ, как, скажем, Харри Уилсон в «Фулхэме».

Разумеется, о ком-то не вспомнят даже самые преданные и погруженные фанаты «Ливерпуля». Вот, например, первый воспитанник академии, дебютировавший при Клоппе, — Коннор Рэндалл, бегающий сейчас за «Росс Каунти». Или, например, Джо Магуайр, завершивший карьеру в 27 лет. Или вот поворот судьбы: Макс Уолтман дебютировал за «Ливерпуль» в 18 лет и 3 месяца, и сразу в Лиге чемпионов, да еще и на «Сан-Сиро» против «Милана». Но дело ограничилось всего двумя матчами в красной футболке, и сейчас Уолтман выступает в третьем по силе английском дивизионе за «Оксфорд». Правда, парню всего 20 лет, так что время пробиться наверх еще есть.

И когда мы говорим о 42 воспитанниках академии, нужно помнить, что речь идет о «Ливерпуле» — одном из главных клубов мира, где играют суперзвезды и перед которым стоят максимальные задачи. Это не случай португальских «Бенфики» или, например, «Спортинга», где подготовка и дальнейшая продажа игроков — уже часть клубной культуры. И не история футбольной системы «Ред Булл» — нашли, развили, перепродали.

Но все равно всегда интересно сравнивать. Наиболее релевантным и корректным будет сопоставление с «Манчестер Сити» — еще одним топ-клубом АПЛ, главным соперником «Ливерпуля» последних лет, где один и тот же тренер работает сопоставимый период времени (Клопп пришел в октябре 2015-го, Гвардиола — летом 2016-го). Плюс мы помним, что в «Барселоне» Пеп охотно доверялся выпускникам Ла Масии, и однажды стартовый состав каталонцев полностью состоял из выходцев знаменитой академии.

Хосеп Гвардиола с игроками «Манчестер Сити». Фото Reuters

Так вот, семь с половиной лет, что Гвардиола работает в «Сити», в основном составе дебютировало 28 воспитанников клубной академии. Первым в августе 2016-го был правый защитник Пабло Маффео. Последние на данный момент — Мамаду Сусохо, Джейкоб Райт и Мика Хэмилтон, которым Пеп дал поиграть в особо ничего не значившем для «Сити» матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» в декабре.

Самые заметные фигуры — конечно, разрывающие в этом сезоне АПЛ Фил Фоден и Коул Палмер (последний, правда, в составе «Челси»). Плюс Браим Диас, который успел стать чемпионом Италии в «Милане», а сейчас выступает на родине за «Реал». Сейчас, помимо Фодена, в основном составе более или менее регулярно играют Рико Льюис и Оскар Бобб.

42:28 — вроде бы разгромный счет, даже с учетом того, что Клопп работает в «Ливерпуле» чуть дольше. С другой стороны, сейчас академия «Сити» — мощнейший конвейер по подготовке игроков для продажи в другие клубы, и это четкая клубная стратегия, позволяющая в том числе решать вопрос с ФФП.

Но даже при всех нюансах 42 (пока) воспитанника академии, получивших шанс сыграть за «Ливерпуль» на высшем уровне, — это, возможно, не такая грандиозная, как первый за 30 лет чемпионский титул, но все же очень значимая часть наследия, оставленного Клоппом в Мерсисайде.