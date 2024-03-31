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Сегодня, 12:00

Величие Клоппа в «Ливерпуле» не только в титулах. Он дал шанс рекордному числу воспитанников клуба

Клопп покинет «Ливерпуль» после завершения сезона-2023/24
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Не сравнится ни один топ-клуб АПЛ.

После того как Юрген Клопп объявил, что по окончании сезона уйдет из «Ливерпуля», последние полгода его работы превратились в своего рода прощальный тур. Как у покидающей сцену рок-звезды. Впрочем, немец и есть самая настоящая рок-звезда.

Последний матч против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, последний финал на «Уэмбли», последняя игра в Кубке Англии... Впереди еще немало остановок, а увенчается все прощальным матчем на «Энфилде».

Шарф болельщика «Ливерпуля» с Юргеном Клоппом.
Фото Reuters

А наследие Клоппа в «Ливерпуле» и в АПЛ в целом продолжает оставаться одной из главных тем — по мере того как прощальный гастрольный тур идет своим чередом. Тактическая революция, трофеи, фантастические чемпионские гонки с «Манчестер Сити» — все это точно заслуживает большой и хорошей документалки, серий так на 8-10.

И одна из них обязательно должна быть посвящена тому, как все эти девять лет Клопп работал с молодыми игроками в «Ливерпуле». Это ведь давно стало пошлой банальностью: в интервью или в спортивных документалках типа All or Nothing клубные руководители и функционеры любят рассуждать о важности академии, своих воспитанниках в составе, о том, как это важно для будущего, о котором они думают денно и нощно. Чаще всего эти слова расходятся с реальностью, но не в «Ливерпуле» эпохи Клоппа.

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Самый свежий и очень яркий пример — недавний финал Кубка лиги с «Челси», на который красные вышли без 12 игроков основного состава, выбывших из-за травм, а заканчивали и вовсе пионеротрядом с вожатым Вирджилом ван Дейком. Можно сказать, что это была экстремальная ситуация и вынужденные меры со стороны Клоппа.

Понятно, что, будь здоровы и готовы играть Трент Александер-Арнолд, Мо Салах, Дарвин Нуньес и остальные, все могло быть по-другому. Но все равно это не какая-то разовая акция от безысходности. На протяжении всей своей работы в «Ливерпуле» Клопп всегда очень внимательно относился к молодым футболистам. Как подтверждение этого тезиса простой статистический факт: при немце в основном составе «Ливерпуля» дебютировало 42 воспитанника клубной академии.

Вирджил ван Дейк и футболисты «Ливерпуля» после победы в Кубке Лиги.
Фото Reuters

И это по-настоящему впечатляющая цифра, пусть даже порой речь идет всего о паре сыгранных минут. Даже этого нужно добиться. Дальше все, конечно, складывается по-разному. Кто-то, как Трент, стал суперзвездой. Кто-то, как Кертис Джонс или Харви Эллиот, — важными игроками основного состава. То, насколько значим Каомин Келлехер, стало понятно только сейчас, когда надолго выбыл Алиссон. Кто-то сделал неплохую карьеру в другом клубе АПЛ, как, скажем, Харри Уилсон в «Фулхэме».

Разумеется, о ком-то не вспомнят даже самые преданные и погруженные фанаты «Ливерпуля». Вот, например, первый воспитанник академии, дебютировавший при Клоппе, — Коннор Рэндалл, бегающий сейчас за «Росс Каунти». Или, например, Джо Магуайр, завершивший карьеру в 27 лет. Или вот поворот судьбы: Макс Уолтман дебютировал за «Ливерпуль» в 18 лет и 3 месяца, и сразу в Лиге чемпионов, да еще и на «Сан-Сиро» против «Милана». Но дело ограничилось всего двумя матчами в красной футболке, и сейчас Уолтман выступает в третьем по силе английском дивизионе за «Оксфорд». Правда, парню всего 20 лет, так что время пробиться наверх еще есть.

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И когда мы говорим о 42 воспитанниках академии, нужно помнить, что речь идет о «Ливерпуле» — одном из главных клубов мира, где играют суперзвезды и перед которым стоят максимальные задачи. Это не случай португальских «Бенфики» или, например, «Спортинга», где подготовка и дальнейшая продажа игроков — уже часть клубной культуры. И не история футбольной системы «Ред Булл» — нашли, развили, перепродали.

Но все равно всегда интересно сравнивать. Наиболее релевантным и корректным будет сопоставление с «Манчестер Сити» — еще одним топ-клубом АПЛ, главным соперником «Ливерпуля» последних лет, где один и тот же тренер работает сопоставимый период времени (Клопп пришел в октябре 2015-го, Гвардиола — летом 2016-го). Плюс мы помним, что в «Барселоне» Пеп охотно доверялся выпускникам Ла Масии, и однажды стартовый состав каталонцев полностью состоял из выходцев знаменитой академии.

Хосеп Гвардиола с игроками «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Так вот, семь с половиной лет, что Гвардиола работает в «Сити», в основном составе дебютировало 28 воспитанников клубной академии. Первым в августе 2016-го был правый защитник Пабло Маффео. Последние на данный момент — Мамаду Сусохо, Джейкоб Райт и Мика Хэмилтон, которым Пеп дал поиграть в особо ничего не значившем для «Сити» матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» в декабре.

Самые заметные фигуры — конечно, разрывающие в этом сезоне АПЛ Фил Фоден и Коул Палмер (последний, правда, в составе «Челси»). Плюс Браим Диас, который успел стать чемпионом Италии в «Милане», а сейчас выступает на родине за «Реал». Сейчас, помимо Фодена, в основном составе более или менее регулярно играют Рико Льюис и Оскар Бобб.

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42:28 — вроде бы разгромный счет, даже с учетом того, что Клопп работает в «Ливерпуле» чуть дольше. С другой стороны, сейчас академия «Сити» — мощнейший конвейер по подготовке игроков для продажи в другие клубы, и это четкая клубная стратегия, позволяющая в том числе решать вопрос с ФФП.

Но даже при всех нюансах 42 (пока) воспитанника академии, получивших шанс сыграть за «Ливерпуль» на высшем уровне, — это, возможно, не такая грандиозная, как первый за 30 лет чемпионский титул, но все же очень значимая часть наследия, оставленного Клоппом в Мерсисайде.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
31 мар, 16:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Брайтон

Мохамед Салах
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
1
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 1
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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