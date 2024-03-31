Величие Клоппа в «Ливерпуле» не только в титулах. Он дал шанс рекордному числу воспитанников клуба
После того как Юрген Клопп объявил, что по окончании сезона уйдет из «Ливерпуля», последние полгода его работы превратились в своего рода прощальный тур. Как у покидающей сцену рок-звезды. Впрочем, немец и есть самая настоящая рок-звезда.
Последний матч против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, последний финал на «Уэмбли», последняя игра в Кубке Англии... Впереди еще немало остановок, а увенчается все прощальным матчем на «Энфилде».
А наследие Клоппа в «Ливерпуле» и в АПЛ в целом продолжает оставаться одной из главных тем — по мере того как прощальный гастрольный тур идет своим чередом. Тактическая революция, трофеи, фантастические чемпионские гонки с «Манчестер Сити» — все это точно заслуживает большой и хорошей документалки, серий так на 8-10.
И одна из них обязательно должна быть посвящена тому, как все эти девять лет Клопп работал с молодыми игроками в «Ливерпуле». Это ведь давно стало пошлой банальностью: в интервью или в спортивных документалках типа All or Nothing клубные руководители и функционеры любят рассуждать о важности академии, своих воспитанниках в составе, о том, как это важно для будущего, о котором они думают денно и нощно. Чаще всего эти слова расходятся с реальностью, но не в «Ливерпуле» эпохи Клоппа.
Самый свежий и очень яркий пример — недавний финал Кубка лиги с «Челси», на который красные вышли без 12 игроков основного состава, выбывших из-за травм, а заканчивали и вовсе пионеротрядом с вожатым Вирджилом ван Дейком. Можно сказать, что это была экстремальная ситуация и вынужденные меры со стороны Клоппа.
Понятно, что, будь здоровы и готовы играть Трент Александер-Арнолд, Мо Салах, Дарвин Нуньес и остальные, все могло быть по-другому. Но все равно это не какая-то разовая акция от безысходности. На протяжении всей своей работы в «Ливерпуле» Клопп всегда очень внимательно относился к молодым футболистам. Как подтверждение этого тезиса простой статистический факт: при немце в основном составе «Ливерпуля» дебютировало 42 воспитанника клубной академии.
И это по-настоящему впечатляющая цифра, пусть даже порой речь идет всего о паре сыгранных минут. Даже этого нужно добиться. Дальше все, конечно, складывается по-разному. Кто-то, как Трент, стал суперзвездой. Кто-то, как Кертис Джонс или Харви Эллиот, — важными игроками основного состава. То, насколько значим Каомин Келлехер, стало понятно только сейчас, когда надолго выбыл Алиссон. Кто-то сделал неплохую карьеру в другом клубе АПЛ, как, скажем, Харри Уилсон в «Фулхэме».
Разумеется, о ком-то не вспомнят даже самые преданные и погруженные фанаты «Ливерпуля». Вот, например, первый воспитанник академии, дебютировавший при Клоппе, — Коннор Рэндалл, бегающий сейчас за «Росс Каунти». Или, например, Джо Магуайр, завершивший карьеру в 27 лет. Или вот поворот судьбы: Макс Уолтман дебютировал за «Ливерпуль» в 18 лет и 3 месяца, и сразу в Лиге чемпионов, да еще и на «Сан-Сиро» против «Милана». Но дело ограничилось всего двумя матчами в красной футболке, и сейчас Уолтман выступает в третьем по силе английском дивизионе за «Оксфорд». Правда, парню всего 20 лет, так что время пробиться наверх еще есть.
И когда мы говорим о 42 воспитанниках академии, нужно помнить, что речь идет о «Ливерпуле» — одном из главных клубов мира, где играют суперзвезды и перед которым стоят максимальные задачи. Это не случай португальских «Бенфики» или, например, «Спортинга», где подготовка и дальнейшая продажа игроков — уже часть клубной культуры. И не история футбольной системы «Ред Булл» — нашли, развили, перепродали.
Но все равно всегда интересно сравнивать. Наиболее релевантным и корректным будет сопоставление с «Манчестер Сити» — еще одним топ-клубом АПЛ, главным соперником «Ливерпуля» последних лет, где один и тот же тренер работает сопоставимый период времени (Клопп пришел в октябре 2015-го, Гвардиола — летом 2016-го). Плюс мы помним, что в «Барселоне» Пеп охотно доверялся выпускникам Ла Масии, и однажды стартовый состав каталонцев полностью состоял из выходцев знаменитой академии.
Так вот, семь с половиной лет, что Гвардиола работает в «Сити», в основном составе дебютировало 28 воспитанников клубной академии. Первым в августе 2016-го был правый защитник Пабло Маффео. Последние на данный момент — Мамаду Сусохо, Джейкоб Райт и Мика Хэмилтон, которым Пеп дал поиграть в особо ничего не значившем для «Сити» матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» в декабре.
Самые заметные фигуры — конечно, разрывающие в этом сезоне АПЛ Фил Фоден и Коул Палмер (последний, правда, в составе «Челси»). Плюс Браим Диас, который успел стать чемпионом Италии в «Милане», а сейчас выступает на родине за «Реал». Сейчас, помимо Фодена, в основном составе более или менее регулярно играют Рико Льюис и Оскар Бобб.
42:28 — вроде бы разгромный счет, даже с учетом того, что Клопп работает в «Ливерпуле» чуть дольше. С другой стороны, сейчас академия «Сити» — мощнейший конвейер по подготовке игроков для продажи в другие клубы, и это четкая клубная стратегия, позволяющая в том числе решать вопрос с ФФП.
Но даже при всех нюансах 42 (пока) воспитанника академии, получивших шанс сыграть за «Ливерпуль» на высшем уровне, — это, возможно, не такая грандиозная, как первый за 30 лет чемпионский титул, но все же очень значимая часть наследия, оставленного Клоппом в Мерсисайде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61-43
|56
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49-54
|44
|
8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63-51
|43
|
9
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42-46
|41
|
11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46-47
|39
|
13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43-53
|38
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30-41
|25
|
17
|Нот. Форест
|30
|6
|8
|16
|36-52
|22
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|30
|4
|6
|20
|31-65
|18
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|4 : 3
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|2 : 1
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|2 : 2
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 1
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|3 : 3
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|2 : 1
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|2 : 0
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 1
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|16
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7