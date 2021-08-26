В Англии и Испании отказываются отпускать игроков в сборные. Назревает большой скандал?
АПЛ официально объявила, что поддерживает решение клубов не отпускать своих футболистов в сборные стран из так называемого «красного» списка британского правительства на ближайшие сентябрьские матчи. Государства из «красного» списка — это те, где особенно сложная ситуация с ковидом. В этом перечне есть страны из Африки, Азии и Европы (Турция и Грузия), но больше остальных пострадают национальные команды из Южной Америки. Весь континент попал в «красную» зону — Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
Согласно правилам британского правительства, все прибывающие из этих мест в Англию должны в обязательном порядке пройти 10-дневный карантин. Исключений не делается ни для кого, в том числе для футболистов. Таким образом, возвращающиеся из сборных игроки пропустят два тура АПЛ, а также 1-й тур группового этапа еврокубков.
В заявлении лиги говорится, что команды переживают за состояние игроков: «Карантинные требования означают, что состояние и физическая форма футболистов будут серьезно затронуты. Мы понимаем трудности, которые существует в календаре международных матчей и открыты к рабочим решениям».
Кстати, что-то подобное было в мае, когда по той же причине финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити», был перенесен из Стамбула в Лиссабон. Турция, как и сейчас, входила в «красный» список и власти настоятельно рекомендовали британским гражданам туда не ездить. А карантин для игроков повлиял бы на подготовку сборной Англии к Евро-2020. В итоге УЕФА согласился с доводами британцев.
Инициативу из чемпионата Англии оценили и в Испании. Представители ла лиги заявили, что поддержат клубы, которые не захотят отпускать футболистов в Южную Америку. Пресс-служба ла лиги сделала акцент на увеличении международной паузы: «Учитывая принятое ФИФА в одностороннем порядке решение продлить матчи конфедерации КОНМЕБОЛ в сентябре и октябре с 9 до 11 дней, ла лига хочет прояснить, что окажет поддержку командам, которые решает не отпускать своих игроков на матчи южноамериканских сборных».
В заявлении также говорится, что южноамериканские сборные уже вызвали 25 футболистов, выступающих в Испании, и число может увеличиться, когда Эквадор и Венесуэла объявят свои составы. В АПЛ ситуация еще серьезнее. 60 футболистов из 19 стран не смогут поехать в свои национальные команды. Естественно, представители Южной Америки пострадают сильнее остальных, но на их континенте все в более или менее равных условиях. Но, например, никто не сможет заменить для сборной Египта Мохамеда Салаха, которого «Ливерпуль» не отпустит на игры с Анголой и Габоном.
В дело пришлось вмешаться президенту ФИФА Джанни Инфатино. Сайт международной федерации опубликовал его заявление о текущей ситуации. «Я призываю к солидарности, призываю каждого члена федерации, каждую страну, каждый клуб сделать то, что будет правильным и честным для всемирной игры. Многие из лучших футболистов мира выступают в чемпионатах Англии и Испании, и мы считаем, что эти страны тоже несут ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности соревнований во всем мире».
Инфантино лично обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и попросил у него об ослаблении карантинных правил.
В марте ФИФА перенесла отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке на неопределенный срок из-за тяжелой коронавирусной ситуации на континенте. На Кубке Америки, который прошел одновременно с Евро-2020, проблем с вызовом игроков не было, пусть сам турнир и был под угрозой срыва. Но сейчас ситуация с переносом рискует повториться, хотя до ЧМ-2022 осталось чуть больше года.
Что же касается сборной России, то ее эта ситуации никак не затронет. Из европейских стран в «красный» список входят только Грузия и Турция, с которыми наша команда не пересекается в отборочном турнире.
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