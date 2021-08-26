В Англии и Испании отказываются отпускать игроков в сборные. Назревает большой скандал?

Россию, к счастью, это не коснется.

АПЛ официально объявила, что поддерживает решение клубов не отпускать своих футболистов в сборные стран из так называемого «красного» списка британского правительства на ближайшие сентябрьские матчи. Государства из «красного» списка — это те, где особенно сложная ситуация с ковидом. В этом перечне есть страны из Африки, Азии и Европы (Турция и Грузия), но больше остальных пострадают национальные команды из Южной Америки. Весь континент попал в «красную» зону — Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.

Согласно правилам британского правительства, все прибывающие из этих мест в Англию должны в обязательном порядке пройти 10-дневный карантин. Исключений не делается ни для кого, в том числе для футболистов. Таким образом, возвращающиеся из сборных игроки пропустят два тура АПЛ, а также 1-й тур группового этапа еврокубков.

В заявлении лиги говорится, что команды переживают за состояние игроков: «Карантинные требования означают, что состояние и физическая форма футболистов будут серьезно затронуты. Мы понимаем трудности, которые существует в календаре международных матчей и открыты к рабочим решениям».

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021

Кстати, что-то подобное было в мае, когда по той же причине финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити», был перенесен из Стамбула в Лиссабон. Турция, как и сейчас, входила в «красный» список и власти настоятельно рекомендовали британским гражданам туда не ездить. А карантин для игроков повлиял бы на подготовку сборной Англии к Евро-2020. В итоге УЕФА согласился с доводами британцев.

Инициативу из чемпионата Англии оценили и в Испании. Представители ла лиги заявили, что поддержат клубы, которые не захотят отпускать футболистов в Южную Америку. Пресс-служба ла лиги сделала акцент на увеличении международной паузы: «Учитывая принятое ФИФА в одностороннем порядке решение продлить матчи конфедерации КОНМЕБОЛ в сентябре и октябре с 9 до 11 дней, ла лига хочет прояснить, что окажет поддержку командам, которые решает не отпускать своих игроков на матчи южноамериканских сборных».

Nota informativa.



LaLiga apoyar? en todos los ?mbitos la decisi?n de los clubes espa?oles de no liberar a sus jugadores internacionales para la convocatoria de CONMEBOL y realizar? acciones legales pertinentes contra esta decisi?n que afecta a la integridad de la competici?n. — LaLiga (@LaLiga) August 24, 2021

В заявлении также говорится, что южноамериканские сборные уже вызвали 25 футболистов, выступающих в Испании, и число может увеличиться, когда Эквадор и Венесуэла объявят свои составы. В АПЛ ситуация еще серьезнее. 60 футболистов из 19 стран не смогут поехать в свои национальные команды. Естественно, представители Южной Америки пострадают сильнее остальных, но на их континенте все в более или менее равных условиях. Но, например, никто не сможет заменить для сборной Египта Мохамеда Салаха, которого «Ливерпуль» не отпустит на игры с Анголой и Габоном.

В дело пришлось вмешаться президенту ФИФА Джанни Инфатино. Сайт международной федерации опубликовал его заявление о текущей ситуации. «Я призываю к солидарности, призываю каждого члена федерации, каждую страну, каждый клуб сделать то, что будет правильным и честным для всемирной игры. Многие из лучших футболистов мира выступают в чемпионатах Англии и Испании, и мы считаем, что эти страны тоже несут ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности соревнований во всем мире».

Инфантино лично обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и попросил у него об ослаблении карантинных правил.

В марте ФИФА перенесла отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке на неопределенный срок из-за тяжелой коронавирусной ситуации на континенте. На Кубке Америки, который прошел одновременно с Евро-2020, проблем с вызовом игроков не было, пусть сам турнир и был под угрозой срыва. Но сейчас ситуация с переносом рискует повториться, хотя до ЧМ-2022 осталось чуть больше года.

Что же касается сборной России, то ее эта ситуации никак не затронет. Из европейских стран в «красный» список входят только Грузия и Турция, с которыми наша команда не пересекается в отборочном турнире.