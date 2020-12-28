В «Манчестер Сити» вспышка Covid-19. Матч с «Эвертоном» отменен

Подробности срыва центральной игры 16-го тура английской премьер-лиги

Что случилось

В понедельник вечером пресс-службы «Эвертона» и «Манчестер Сити» объявили, что матч 16-го тура АПЛ между этими командами не состоится. За четыре часа до стартового свистка клубы опубликовали заявления с идентичной формулировкой: виноват коронавирус.

? | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad. — Everton (@Everton) December 28, 2020

Еще в пятницу «Манчестер Сити» сообщил: четыре представителя клуба подхватили Covid-19. В их числе оказались нападающий Габриэл Жезус, защитник Кайл Уокер, а также два сотрудника из числа персонала. Все отправились на карантин, Жезус и Уокер пропустили субботнюю встречу с «Ньюкаслом» (2:0).

Однако во вторник стало известно еще о нескольких новых положительных результатах тестов на коронавирус («Сити» не называет точное количество). Из-за этого премьер-лига после консультации с представителями обоих клубов решила отложить понедельничный матч на неопределенный срок.

«Все сдавшие положительные тесты будут соблюдать самоизоляцию в соответствии с медицинским протоколом премьер-лиги и правительства Великобритании, — говорится в заявлении «Сити». — Тренировочная база основной команды временно закрыта, а команда пройдет тестирование, прежде чем принять какое-либо решение о возобновлении тренировок».

BREAKING: Manchester City's game against Everton today has been postponed due to a number of COVID-19 cases among the City squad pic.twitter.com/IVdqBuDBHL — B/R Football (@brfootball) December 28, 2020

Были ли отменены другие игры

В Великобритании сейчас особенно тяжелая ситуация с коронавирусом — в стране выявили новый штамм Covid-19, после чего ряд государств прекратил авиасообщение с Объединенным Королевством (в их числе — Россия).

На прошлой неделе из-за вспышки коронавируса в «Миллуолле» отменены два матча чемпионшипа — с «Борнмутом» и «Уотфордом».

В конце ноября встреча «Астон Вилла» — «Ньюкасл» стала первой в английской премьер-лиге, которую пришлось перенести из-за коронавируса у «сорок». До сих пор новая дата игры не назначена.

Когда они теперь сыграют

На сайте «Эвертона» указано, что дата матча с «Сити» появится «в самое ближайшее время». Но очевидно, что процесс затянется. Английская премьер-лига все еще не определилась со сроками встреч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» и «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Эти игры 1-го тура чемпионата были изначально перенесены, чтобы предоставить отдых футболистам двух клубов из Манчестера (они вылетели на поздних стадиях еврокубков-2019/20). Выходит, на данный момент уже четыре матча АПЛ ждут новых дат: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», «Бернли» — «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» — «Ньюкасл» и «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Вероятно, к этому списку добавится еще как минимум одна встреча, так как 3 января команда Пепа Гвардьолы должна сыграть в Лондоне с «Челси». По информации The Times, матч на «Стэмфорд Бридж» под вопросом. Как и в случае со встречей с «Эвертоном», все решат консультации между клубами и АПЛ, а также тесты, проведенные непосредственно перед матчем с «Челси».