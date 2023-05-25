Ведет звездный подкаст и ходит на вечеринки в прозрачном костюме: как выглядит супруга Кевина де Брейне
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне в пятый раз выиграл с клубом чемпионат Англии и претендует на звание лучшего игрока АПЛ.
Футболист не скрывает, что одним из слагаемых успеха на поле является счастливая семейная жизнь. Уже девять лет Кевин неразлучен со своей супругой Мишель Лакруа.
Их история знакомства удивительна. В 2014 году разразился скандал в сборной Бельгии: тогдашняя девушка де Брейне ушла к его бывшему другу и партнеру по национальной команде вратарю Тибо Куртуа. Кевин играл в то время за немецкий «Вердер». После одного из матчей его игру отметила в соцсети незнакомка. «Какая милая девушка!» — сказал полузащитнику приятель и написал от имени Кевина ей сообщение.
После этого между Кевином и Мишель завязалась переписка, которая длилась несколько месяцев, прежде чем молодые люди встретились. Летом девушка поехала в Бразилию на чемпионат мира поддержать своего возлюбленного.
В декабре 2016 года Кевин сделал Мишель предложение на Эйфелевой башне в Париже.
Обвенчались молодожены в итальянском Сорренто в июне 2017 года. После свадьбы Кевин опубликовал на своей странице в соцсети пост: «Я горжусь, что теперь могу называть тебя своей женой!»
Мишель в юности занималась легкой атлетикой, работала актрисой и моделью. Сейчас она ведет популярный подкаст «Тайное общество», куда приходят знаменитости из Голландии и Бельгии. Вместе с мужем Лакруа активно участвует в различных благотворительных акциях. Они часто посещают детские дома.
Чета де Брейне обожает детей. Их первенец Мэйсон родился еще до свадьбы в 2016 году. В 2018 году Мишель подарила мужу второго сына — Роума.
В сентябре 2020 года родилась и дочка Сури. В день ее рождения Кевин назвал Мишель «лучшей мамочкой на свете».
Мишель ездит с детьми на матчи супруга. В декабре они вместе переживали за папу на чемпионате мира в Катаре.
Семья де Брейне старается не расставаться и на торжественных мероприятиях.
«Мишель изменила мою жизнь во всех отношениях. Честно говоря, я не знаю, что бы я делал без нее», — сказал Кевин де Брейне после церемонии награждения «Манчестер Сити» 21 мая.
На поле семья была в полном составе во время награждения. Но на торжественный ужин команды малышей не взяли. Мишель приехала на него в шикарном черном костюме и поразила всех своей красотой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6