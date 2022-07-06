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Сегодня, 17:10

45 миллионов фунтов на запасного. Зачем «Ман Сити» купил Филлипса

Гоша Чернов
Корреспондент
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Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press
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Команда Пепа Гвардиолы взяла 26-летнего полузащитника сборной Англии Калвина Филлипса.
&laquo;Манчестер Сити&raquo; &mdash; чемпион Англии. «У них есть яйца». В Англии восторженно отреагировали на сумасшедшее чемпионство «Сити»

Судьбоносный матч

В октябре 2020 года новичок АПЛ «Лидс» принимал «Манчестер Сити». Хозяевам матч не обещал ничего хорошего: «горожане» были разозлены сенсационным поражением от «Лестера» (2:5) в предыдущем туре, а смелая философия игры главного тренера «Лидса» Марсело Бьельсы делала йоркширскую команду легкой добычей для «Сити».

Но встреча завершилась вничью 1:1. Грозные гости всего дважды пробили в створ и уступили новичку во владении мячом. Одну из причин уверенной игры «Лидса» зовут Калвин Филлипс — хавбек сделал шесть отборов, три перехвата и полностью закрыл Кевина Де Брейне. Гвардиола был настолько сильно впечатлен игрой английского полузащитника, что после финального свистка целенаправленно пошел к нему для рукопожатия.

«Думаю, это был один из лучших матчей в моей карьере, — говорил Филлипс через месяц после той встречи. — После него я ни с кем не менялся футболками, потому что был заворожен встречей с Гвардиолой. Он подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Поздравляю, отличная игра!» Это незабываемо».

Калвин Филлипс. Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press

Влияние Бьельсы

Сама по себе индивидуальная похвала от тренера «Сити» — нечто исключительное. Но здесь — особый случай. Гвардиола, как и Филлипс, играл в глубине полузащиты. Он прекрасно знает то, как сложно центральным хавбекам, видит все тонкости их игры. Более того, Гвардиола в курсе того, насколько тяжело быть опорным полузащитником в команде с атакующей системой. А у Бьельсы в «Лидсе» Филлипс был единственным хавбеком-разрушителем, то есть на Калвине держалась вся структура, и именно англичанин связывал оборону с нападением.

Бьельса — ментор и вдохновитель Пепа, их идеи во многом схожи. Широко распространена легенда, согласно которой в 2006 году Гвардиола специально полетел в Аргентину на встречу с Бьельсой и они 11 часов беспрерывно болтали о тактике. Считается, что этот разговор сильно повлиял на Пепа, который через год начал тренерскую карьеру.

Именно при Бьельсе Филлипс раскрылся. До этого он был простым трудягой, которого болельщики обожали просто за происхождение — Филлипс родился в Лидсе и с 14 лет находится в структуре клуба. Ему даже придумали милое и лестное прозвище Йоркширский Пирло, хотя сравнивать Филлипса с итальянцем не совсем корректно. Чемпион мира был властелином паса, а новичок «Манчестер Сити» — классический волнорез, хоть и с приличной правой ногой.

Лидер «Лидса»

Бьельса сделал из Филлипса футболиста сборной Англии — сейчас на счету Калвина уже 23 матча за национальную команду, в том числе целиком проведенный Евро-2020. На том турнире Филлипс всегда выходил в основе и был заменен всего раз — в четвертьфинале с Украиной при счете 4:0, так как тренерский штаб хотел поберечь основного опорника.

Для «Лидса» потеря Филлипса может стать фатальной. Команда и так с трудом осталась в АПЛ, а теперь теряет своего лидера. И это не фигура речи, а отсылка к словам Бьельсы: «У Филлипса высок авторитет, который позволяет ему оказывать значительно влияние на игру, его товарищи по команде осознают статус Калвина. В любом моменте он отлично знает, какое конкретно решение будет наилучшим для команды. Калвин играет на очень высоком уровне и доказывает, что ответственность не мешает ему, а мотивирует».

Калвин Филлипс. Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press

Замена Фернандиньо

Филлипс хотел играть именно в «Манчестер Сити», а Гвардиола видел в нем замену Фернандиньо. 37-летний бразилец в мае покинул команду, а Филлипс выглядел идеальной альтернативой. «Сити» мог купить его даже дешевле: если бы «Лидс» вылетел, то сумма выкупа 26-летнего футболиста составила бы 24 миллиона фунтов. Но и отступные в 42 миллиона (плюс 3 в качестве бонусов) «Сити» мог легко заплатить, что и сделал.

Гвардиола должен быть рад. У него теперь есть опорный полузащитник, адаптированный к высокоинтенсивной игре в атакующей команде. Филлипс стабилен, проделывает огромный объем работы в каждом матче и обладает лидерскими качествами. Но есть важное уточнение: англичанину совсем не гарантировано место в стартовом составе.

Калвин Филлипс. Фото Global Look Press
Калвин Филлипс.
Фото Global Look Press

Дублер Родри?

У «Манчестер Сити» уже есть опорник мирового класса — Родри. Испанец сейчас на пике карьерной формы, и кажется невозможным вытеснить его из состава. При этом Гвардиола крайне редко играет с двумя чистыми разрушителями в полузащите, так что вопросы по перспективам Филлипса есть. Скорее всего, англичанин начнет сезон в качестве запасного, но время от времени будет выходить в основе. В минувшем чемпионате Родри по количеству сыгранных минут уступил в команде только Жоау Канселу и вратарю Эдерсону. С приходом Филлипса у испанца хотя бы появится шанс на передышку.

Вместе, конечно, они тоже могут играть. В сборной Англии на Евро Филлипс прекрасно взаимодействовал с Декланом Райсом, причем опорник «Вест Хэма» брал на себя больше черновой работы. Велика вероятность аналогичной схемы и в «Сити»: Филлипс любит делать длинные передачи из глубины, и этот навык ему понадобится для доставки мяча на Эрлинга Холанна. Трансфер норвежца уже указывал на то, что Гвардиола хочет сделать «Сити» более вертикальной командой, а покупка англичанина усиливает это подозрение.

Да, «горожане» потратили 45 миллионов фунтов на номинального резервиста. Но «Сити» задался целью наконец-то выиграть Лигу чемпионов уже через год, поэтому не жалеет средств. Получится ли?

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
Калвин Филлипс
Марсело Бьелса
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2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
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7.08 18:30
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