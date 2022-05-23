«У них есть яйца». В Англии восторженно отреагировали на сумасшедшее чемпионство «Сити»
Развязка чемпионата Англии получилась невероятной. Три мяча «Манчестер Сити» за пять минут в ворота «Астон Виллы» (3:2) перевернули игру и не позволили «Ливерпулю» Юргена Клоппа завоевать третий трофей в сезоне. Красные в параллельной встрече обыграли «Вулверхэмптон» (3:1), но этого оказалось недостаточно для титула. Реакция в Англии была соответствующей.
«Манчестер Сити» на уровне, у них есть яйца», — написал экс-форвард сборной Англии Гари Линекер про камбэк «горожан».
«Этот сезон АПЛ, возможно, лучший из тех, что мы видели. Борьба за титул, топ-4 и выживание продолжалась до последнего момента», — резюмировал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин известен критикой по отношению к своему бывшему клубу, но соседей он может и хвалить. «Эта команда играет до конца. Де Брейне включил магию, когда это было нужно, просто невероятно. Отдаю должное «Манчестер Сити». Великие команды находят способы побеждать», — высказался Кин о характере чемпионов.
«Смотришь и думаешь, что настало время «Ливерпуля». Они вот-вот выиграют третий трофей и поедут играть с «Реалом» с шансом на четвертый. Но «Сити» сражается до конца. На стадионе была тишина, но после первого гола болельщики включились и поверили», — поделился эмоциями от финального тура экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс.
Не остались в стороне и ведущие английские СМИ. «Доверие, стабильность и разговоры за завтраками: как Гвардиола выиграл очередной титул» — с таким заголовком в The Guardian вышла статья о триумфе «Манчестер Сити».
В материале издания Goal довольно лестно отзывались о сезоне «Манчестер Сити», отметили их волю к победе, но и не забыли о досадном вылете в полуфинале Лиги чемпионов. «Как иронично, что характер и персоналии в заключительном матче сезона принесли победу «Сити», хотя бывшие игроки и Гвардиола и отрицали это. Когда «горожане» вылетели из ЛЧ, казалось, что они развалятся и в АПЛ под давлением безжалостного «Ливерпуля», — написали авторы Goal.
The Independent отметил позднее время забитых мячей, в особенности последнего. «Мяч пересек линию на 80:46. Это, конечно, не 93:20, как в 2012-м. Вероятно, уже никогда в истории не будет повторения такого позднего чемпионского гола, но сегодня все равно выдающаяся команда завоевала титул выдающимся способом», — сказано в тексте издания.
«Мы — легенды. Когда вы выигрываете чемпионат в такой стране четыре раза за пять лет, это происходит потому, что вы особенные. Нас запомнят», — без лишней скромности рассуждал после финального свистка в Манчестере Пеп Гвардиола. Однако испанский тренер, как обычно, восторженно высказался о главном сопернике: «Я никогда не видел такой команды, как «Ливерпуль». Я знаю, что им будет тяжело это слышать, но поздравляю их. Они помогают нам становиться более сильной командой».
Ну и отлично подытожил интригующую развязку сезона Sky Sports: «Манчестер Сити» снова был слишком силен. Стабильность команды Гвардиолы и сделала разницу в этом сезоне. «Ливерпуль» набрал много очков после Нового года, но сильно пострадал от потерь в первой части сезона».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
|13.08
|22:00
|
Брентфорд – Арсенал
|2 : 0
|14.08
|14:30
|
МЮ – Лидс
|5 : 1
|14.08
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 2
|14.08
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|1 : 0
|14.08
|17:00
|
Уотфорд – Астон Вилла
|3 : 2
|14.08
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|3 : 0
|14.08
|17:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Норвич – Ливерпуль
|0 : 3
|15.08
|16:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|2 : 4
|15.08
|18:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7