«У них есть яйца». В Англии восторженно отреагировали на сумасшедшее чемпионство «Сити»

Команда Пепа Гвардиолы получила массу комплиментов.

Развязка чемпионата Англии получилась невероятной. Три мяча «Манчестер Сити» за пять минут в ворота «Астон Виллы» (3:2) перевернули игру и не позволили «Ливерпулю» Юргена Клоппа завоевать третий трофей в сезоне. Красные в параллельной встрече обыграли «Вулверхэмптон» (3:1), но этого оказалось недостаточно для титула. Реакция в Англии была соответствующей.

«Манчестер Сити» на уровне, у них есть яйца » , — написал экс-форвард сборной Англии Гари Линекер про камбэк «горожан».

City are level. This is nuts. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) May 22, 2022

«Этот сезон АПЛ, возможно, лучший из тех, что мы видели. Борьба за титул, топ-4 и выживание продолжалась до последнего момента», — резюмировал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

This @premierleague season could be the best we've ever seen, Title race, top 4 & relegation all going to the wire. Brilliant atmosphere's up & down the country with the fans back. Congratulations to Man City, disappointment for LFC but a 7th European cup will make up for it! ?? — Jamie Carragher (@Carra23) May 22, 2022

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин известен критикой по отношению к своему бывшему клубу, но соседей он может и хвалить. «Эта команда играет до конца. Де Брейне включил магию, когда это было нужно, просто невероятно. Отдаю должное «Манчестер Сити». Великие команды находят способы побеждать», — высказался Кин о характере чемпионов.

«Смотришь и думаешь, что настало время «Ливерпуля». Они вот-вот выиграют третий трофей и поедут играть с «Реалом» с шансом на четвертый. Но «Сити» сражается до конца. На стадионе была тишина, но после первого гола болельщики включились и поверили», — поделился эмоциями от финального тура экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс.

Не остались в стороне и ведущие английские СМИ. «Доверие, стабильность и разговоры за завтраками: как Гвардиола выиграл очередной титул» — с таким заголовком в The Guardian вышла статья о триумфе «Манчестер Сити».

В материале издания Goal довольно лестно отзывались о сезоне «Манчестер Сити», отметили их волю к победе, но и не забыли о досадном вылете в полуфинале Лиги чемпионов. «Как иронично, что характер и персоналии в заключительном матче сезона принесли победу «Сити», хотя бывшие игроки и Гвардиола и отрицали это. Когда «горожане» вылетели из ЛЧ, казалось, что они развалятся и в АПЛ под давлением безжалостного «Ливерпуля», — написали авторы Goal .

The Independent отметил позднее время забитых мячей, в особенности последнего. «Мяч пересек линию на 80:46. Это, конечно, не 93:20, как в 2012-м. Вероятно, уже никогда в истории не будет повторения такого позднего чемпионского гола, но сегодня все равно выдающаяся команда завоевала титул выдающимся способом», — сказано в тексте издания.

«Мы — легенды. Когда вы выигрываете чемпионат в такой стране четыре раза за пять лет, это происходит потому, что вы особенные. Нас запомнят», — без лишней скромности рассуждал после финального свистка в Манчестере Пеп Гвардиола. Однако испанский тренер, как обычно, восторженно высказался о главном сопернике: «Я никогда не видел такой команды, как «Ливерпуль». Я знаю, что им будет тяжело это слышать, но поздравляю их. Они помогают нам становиться более сильной командой».