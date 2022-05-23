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Сегодня, 10:20

«У них есть яйца». В Англии восторженно отреагировали на сумасшедшее чемпионство «Сити»

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Манчестер Сити» — чемпион Англии.
Фото AFP
Команда Пепа Гвардиолы получила массу комплиментов.

Развязка чемпионата Англии получилась невероятной. Три мяча «Манчестер Сити» за пять минут в ворота «Астон Виллы» (3:2) перевернули игру и не позволили «Ливерпулю» Юргена Клоппа завоевать третий трофей в сезоне. Красные в параллельной встрече обыграли «Вулверхэмптон» (3:1), но этого оказалось недостаточно для титула. Реакция в Англии была соответствующей.

«Манчестер Сити» на уровне, у них есть яйца», — написал экс-форвард сборной Англии Гари Линекер про камбэк «горожан».

«Этот сезон АПЛ, возможно, лучший из тех, что мы видели. Борьба за титул, топ-4 и выживание продолжалась до последнего момента», — резюмировал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин известен критикой по отношению к своему бывшему клубу, но соседей он может и хвалить. «Эта команда играет до конца. Де Брейне включил магию, когда это было нужно, просто невероятно. Отдаю должное «Манчестер Сити». Великие команды находят способы побеждать», — высказался Кин о характере чемпионов.

«Смотришь и думаешь, что настало время «Ливерпуля». Они вот-вот выиграют третий трофей и поедут играть с «Реалом» с шансом на четвертый. Но «Сити» сражается до конца. На стадионе была тишина, но после первого гола болельщики включились и поверили», — поделился эмоциями от финального тура экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс.

 
&laquo;Манчестер Сити&raquo; празднует победу в&nbsp;чемпионате Англии по&nbsp;футболу. Бомбовый финиш АПЛ: «Сити» отыгрался с 0:2, Джеррард вновь подвел «Ливерпуль»

Не остались в стороне и ведущие английские СМИ. «Доверие, стабильность и разговоры за завтраками: как Гвардиола выиграл очередной титул» — с таким заголовком в The Guardian вышла статья о триумфе «Манчестер Сити».

В материале издания Goal довольно лестно отзывались о сезоне «Манчестер Сити», отметили их волю к победе, но и не забыли о досадном вылете в полуфинале Лиги чемпионов. «Как иронично, что характер и персоналии в заключительном матче сезона принесли победу «Сити», хотя бывшие игроки и Гвардиола и отрицали это. Когда «горожане» вылетели из ЛЧ, казалось, что они развалятся и в АПЛ под давлением безжалостного «Ливерпуля», — написали авторы Goal.

The Independent отметил позднее время забитых мячей, в особенности последнего. «Мяч пересек линию на 80:46. Это, конечно, не 93:20, как в 2012-м. Вероятно, уже никогда в истории не будет повторения такого позднего чемпионского гола, но сегодня все равно выдающаяся команда завоевала титул выдающимся способом», — сказано в тексте издания.

«Мы — легенды. Когда вы выигрываете чемпионат в такой стране четыре раза за пять лет, это происходит потому, что вы особенные. Нас запомнят», — без лишней скромности рассуждал после финального свистка в Манчестере Пеп Гвардиола. Однако испанский тренер, как обычно, восторженно высказался о главном сопернике: «Я никогда не видел такой команды, как «Ливерпуль». Я знаю, что им будет тяжело это слышать, но поздравляю их. Они помогают нам становиться более сильной командой».

Ну и отлично подытожил интригующую развязку сезона Sky Sports: «Манчестер Сити» снова был слишком силен. Стабильность команды Гвардиолы и сделала разницу в этом сезоне. «Ливерпуль» набрал много очков после Нового года, но сильно пострадал от потерь в первой части сезона».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Гари Линекер
Джейми Каррагер
Рой Кин
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Бомбовый финиш АПЛ: «Сити» отыгрался с 0:2, Джеррард вновь подвел «Ливерпуль»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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