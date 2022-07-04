Филлипс считает, что заслужил своего перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник Калвин Филлипс поделился мнением по поводу своего перехода из «Лидса» в «Манчестер Сити». О трансфере футболиста было объявлено сегодня, 4 июля.

«Это очень хорошее чувство. Все было улажено, я очень рад. Я официально стал игроком «Манчестер Сити». Это определенно правильный шаг моей карьеры. Я хорошо поработал в «Лидсе» последние несколько лет», — цитирует Филлипса клубная пресс-служба.

Сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Сити» в 45-50 миллионов фунтов.

26-летний игрок перешел в новый клуб из «Лидса». За восемь сезонов в команде он провел 234 матча, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.