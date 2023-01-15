Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:30

Кошмарный матч «Ливерпуля» заставил Клоппа извиняться. «Милан» спас игру, но отпустил «Наполи» в отрыв

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Микель Ойярсабаль.
Фото Global Look Press
1/2
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Клопп в шоке

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
3:0
Ливерпуль

Если у Грэма Поттера в «Челси» все плохо, то его бывшая команда словно не заметила ухода главного тренера. Скорее под началом Роберто Де Дзерби «Брайтон» даже прогрессирует и реально претендует на попадание в еврокубки. Перед очередным туром «чайки» отставали от занимавшего пятую позицию «Тоттенхэма» на шесть очков при игре в запасе. И расположившемуся с хозяевами на соседних строчках в таблице «Ливерпулю» в субботу пришлось непросто.

Долгое время даже не было возможности оценить легкую атакующую тройку в лице Салаха, Гакпо и Окслейда-Чемберлена, так как красным в основном пришлось защищаться. До перерыва у гостей прошла пара опасных атак, и все. А зевок обороны привел к назначению пенальти за фол Алиссона, однако «Ливерпуль» спас ВАР, разглядевший офсайд у Марча. Но едва началась вторая половина матча, и этот вингер открыл счет, на мгновение опередив вратаря.

15.01.2023 | Реал — Барселона

А за первым успехом подоспел второй. И снова неудержим оказался Марч, который ускользнул от Конате и классно пробил в дальний угол. У «Брайтона» теперь новые герои, и в команде спокойно обходятся без выведенного из состава Троссара. Бельгиец, в первом круге отметившийся хет-триком на «Энфилде», отказывается подписывать новый контракт, а сейчас у него конфликт с главным тренером. Однако японец Митома, превратившись в кошмар Александра-Арнолда, настолько хорош, что отсутствие Троссара не заметно.

В итоге Марч закрепил за собой звание первой звезды вечера голевой передачей на Уэлбека. «Брайтон» забил «Ливерпулю» по три мяча в обоих матчах этого сезона, и если в первом круге этого хватило для ничьей, то теперь «чайки» выиграли за явным преимуществом и поменялись с командой Юргена Клоппа местами. А немец, принеся извинения болельщикам, после финального свистка признался, что не может вспомнить игру «Ливерпуля» хуже этой.

14&nbsp;января. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул

Италия: «Интер» перед Суперкубком почти догнал «Милан»

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:2
Милан

Для «Милана» игра в Лечче имела двойное значение, так как успех позволял не только сбросить со второго места «Ювентус», но и не отпустить в отрыв «Наполи». И, конечно, требовалось прийти в себя после упущенной победы над «Ромой», а также сенсационного вылета из Кубка Италии. В итоге героическое спасение показало, что команда Стефано Пиоли небезнадежна, однако отставание от первого места теперь исчисляется девятью очками.

Серия кошмаров продолжилась в дебюте субботнего матча. Все началось с дикой ошибки Калулу, вслед за которой пытавшийся исправить ситуацию Эрнандез отправил мяч в собственные ворота. И практически сразу преимущество «Лечче» должен был удваивать упустивший верный шанс Ди Франческо. Но то, что не удалось ему, сделал замкнувший подачу со штрафного Баскиротто.

Все-таки без Тонали «Милан» немного другая команда. Хотя в любом составе Побега при счете 1:0 обязан был забивать после чистого выхода один на один. Однако Фальконе сыграл великолепно и в этом эпизоде, и когда перед перерывом вытащил из верхнего угла удар Жиру. И только во второй половине, когда вратарь чуть-чуть потерял ориентацию после очередного сейва, Рафаэл Леау удивил его ударом в ближний угол.

Это нестандартное решение привело «россонери» в чувство. Чемпион усилил давление, и Калабрия зажег на табло вторую «двойку», подстроившись под скидку Жиру. Вот только развить успех не удалось, у «россонери» были даже реальные шансы пропустить. И если кого боевая ничья порадовала, то это, бесспорно, «Наполи» и Лучано Спаллетти. «Милан» на данный момент словно передает неаполитанцам чемпионскую эстафету.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Верона

Лаутаро Мартинес, чья реализация моментов во время ЧМ-2022 превратилась в мем, вернул прежнюю эффективность в клубе. Он забил в прошлом туре с «Монцей», а в середине недели спас «Интер» от вылета из Кубка Италии за несколько минут до окончания основного времени матча с «Пармой». До трех матчей результативная серия аргентинца продлилась, когда в одной из первых атак на ворота «Вероны» он уложил мяч в угол, преуспев на подборе.

Еще один гол Мартинеса — уже во втором тайме — отменили из-за нарушения правил. Но так как «Верона» оказалась слишком робкой в атаке, хватило и одного точного удара. Благодаря ему «Интер» сравнялся по набранным очкам с «Ювентусом» и всего на один балл отстает от «Милана», с которым в среду «нерадзурри» сойдутся в схватке за Суперкубок Италии.

Испания: японец — лучший в баскском дерби

Испания. Лига 1. 17-й тур
14 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:1
Атлетик

Пока матчи готовящихся к финалу Суперкубка Испании «Реала» и «Барселоны» сдвинули на первые числа февраля, главным событием тура стало баскское дерби. Как в силу традиций, так и благодаря текущим результатам. «Атлетик» находится у границы еврокубковой зоны, «Реал Сосьедад» и вовсе третий, поэтому яркая и эмоциональная игра на «Аноэте» не стала сюрпризом.

Сначала все шло по сценарию хозяев, и первый гол получился трудовым. Серлот принял передачу в штрафной и отправил мяч в сетку, умело сориентировавшись в окружении трех защитников. Зачем роскошный гол организовали Давид Сильва и Кубо. Ветеран отобрал мяч в средней зоне и выдал идеальный пас одноклубнику, а тот перед завершающим ударом издевательски пробросил мяч между ногами своему оппоненту.

Однако «Атлетик» быстро пришел в себя и вернул интригу благодаря классному удару Сансета с острого угла. Но перелома не наступило, а травму Серлота в начале второго тайма сан-себастьянцы пережили. Кубо снова умчался от защитников, заработав и пенальти, и численное преимущество благодаря удалению Альвареса. К «точке» же отправился Ойярсабаль, и это принесло главной звезде хозяев первый гол с марта прошлого года.

Микель Ойярсабаль. Фото Global Look Press
Микель Ойярсабаль.
Фото Global Look Press

Форвард лечился и восстанавливался почти девять месяцев, и пока ограничивается выходами на короткие отрезки. За три матча этого года у него суммарно набралось 29 игровых минут. В дерби Ойярсабаль отыграл почти столько же, и, если все будет нормально, «Реал Сосьедад» на решающем отрезке сезона станет сильнее. Да и выбор в атаке расширится, так как заменивший проданного в «Ньюксал» Исака экс-снайпер «Альмерии» Садик в сентябре порвал крестообразные связки. Впрочем, бело-голубые и с минимальным набором форвардов справляются, поэтому «Атлетико», «Вильярреал» и «Бетис» видят лишь спину победителей баскского дерби.

Статистика дня
4 подряд домашних поражений в английском чемпионате не было у «Эвертона» с 1958 года.
7 матчей с учетом всех турниров составляет голевая серия форварда «МЮ» Рэшфорда. В прошлый раз такое удавалось игроку «красных дьяволов» в 2008 году, когда ударный отрезок выдал Криштиану Роналду.
9 из девяти пенальти реализовал в матчах АПЛ нападающий «Брентфорда» Тоуни. Из не промахивавшихся игроков он уступает только имеющего в своем активе 11 точных ударов Яя Туре.
14 мячей забили в этом сезоне защитники «Марселя». Столько же, сколько лучшая по данному показателю команда лиги 1 прошлого сезона «ПСЖ».
16 мячей забил в АПЛ со штрафных полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Праус. Ему осталось всего два точных удара до рекорда Дэвида Бекхэма.
500-й матч на высшем уровне провел главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
500 матчей в европейских лигах на счету нападающего «Страсбура» Гамейро. Из действующих футболистов лиги 1 больше только у Месси (560), Серхио Рамоса (536) и марсельца Пайета (530).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Реал Сосьедад
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова рассказала, кого хотела бы видеть в роли капитанов команд на Кубке Первого канала
Бетина Попова — о новогодних шоу: «Я ходила на «Шахерезаду», и для меня самым ярким впечатлением стала Валиева»
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Представитель Эрдогана назвал условие наступления мира на Украине
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» восемь лет не побеждает в гостях у «Тоттенхэма». Сака и Эдегор нарушат традицию дерби северного Лондона?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 2 : 0
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости