Кошмарный матч «Ливерпуля» заставил Клоппа извиняться. «Милан» спас игру, но отпустил «Наполи» в отрыв
Англия: Клопп в шоке
Если у Грэма Поттера в «Челси» все плохо, то его бывшая команда словно не заметила ухода главного тренера. Скорее под началом Роберто Де Дзерби «Брайтон» даже прогрессирует и реально претендует на попадание в еврокубки. Перед очередным туром «чайки» отставали от занимавшего пятую позицию «Тоттенхэма» на шесть очков при игре в запасе. И расположившемуся с хозяевами на соседних строчках в таблице «Ливерпулю» в субботу пришлось непросто.
Долгое время даже не было возможности оценить легкую атакующую тройку в лице Салаха, Гакпо и Окслейда-Чемберлена, так как красным в основном пришлось защищаться. До перерыва у гостей прошла пара опасных атак, и все. А зевок обороны привел к назначению пенальти за фол Алиссона, однако «Ливерпуль» спас ВАР, разглядевший офсайд у Марча. Но едва началась вторая половина матча, и этот вингер открыл счет, на мгновение опередив вратаря.
А за первым успехом подоспел второй. И снова неудержим оказался Марч, который ускользнул от Конате и классно пробил в дальний угол. У «Брайтона» теперь новые герои, и в команде спокойно обходятся без выведенного из состава Троссара. Бельгиец, в первом круге отметившийся хет-триком на «Энфилде», отказывается подписывать новый контракт, а сейчас у него конфликт с главным тренером. Однако японец Митома, превратившись в кошмар Александра-Арнолда, настолько хорош, что отсутствие Троссара не заметно.
В итоге Марч закрепил за собой звание первой звезды вечера голевой передачей на Уэлбека. «Брайтон» забил «Ливерпулю» по три мяча в обоих матчах этого сезона, и если в первом круге этого хватило для ничьей, то теперь «чайки» выиграли за явным преимуществом и поменялись с командой Юргена Клоппа местами. А немец, принеся извинения болельщикам, после финального свистка признался, что не может вспомнить игру «Ливерпуля» хуже этой.
Италия: «Интер» перед Суперкубком почти догнал «Милан»
Для «Милана» игра в Лечче имела двойное значение, так как успех позволял не только сбросить со второго места «Ювентус», но и не отпустить в отрыв «Наполи». И, конечно, требовалось прийти в себя после упущенной победы над «Ромой», а также сенсационного вылета из Кубка Италии. В итоге героическое спасение показало, что команда Стефано Пиоли небезнадежна, однако отставание от первого места теперь исчисляется девятью очками.
Серия кошмаров продолжилась в дебюте субботнего матча. Все началось с дикой ошибки Калулу, вслед за которой пытавшийся исправить ситуацию Эрнандез отправил мяч в собственные ворота. И практически сразу преимущество «Лечче» должен был удваивать упустивший верный шанс Ди Франческо. Но то, что не удалось ему, сделал замкнувший подачу со штрафного Баскиротто.
Все-таки без Тонали «Милан» немного другая команда. Хотя в любом составе Побега при счете 1:0 обязан был забивать после чистого выхода один на один. Однако Фальконе сыграл великолепно и в этом эпизоде, и когда перед перерывом вытащил из верхнего угла удар Жиру. И только во второй половине, когда вратарь чуть-чуть потерял ориентацию после очередного сейва, Рафаэл Леау удивил его ударом в ближний угол.
Это нестандартное решение привело «россонери» в чувство. Чемпион усилил давление, и Калабрия зажег на табло вторую «двойку», подстроившись под скидку Жиру. Вот только развить успех не удалось, у «россонери» были даже реальные шансы пропустить. И если кого боевая ничья порадовала, то это, бесспорно, «Наполи» и Лучано Спаллетти. «Милан» на данный момент словно передает неаполитанцам чемпионскую эстафету.
Лаутаро Мартинес, чья реализация моментов во время ЧМ-2022 превратилась в мем, вернул прежнюю эффективность в клубе. Он забил в прошлом туре с «Монцей», а в середине недели спас «Интер» от вылета из Кубка Италии за несколько минут до окончания основного времени матча с «Пармой». До трех матчей результативная серия аргентинца продлилась, когда в одной из первых атак на ворота «Вероны» он уложил мяч в угол, преуспев на подборе.
Еще один гол Мартинеса — уже во втором тайме — отменили из-за нарушения правил. Но так как «Верона» оказалась слишком робкой в атаке, хватило и одного точного удара. Благодаря ему «Интер» сравнялся по набранным очкам с «Ювентусом» и всего на один балл отстает от «Милана», с которым в среду «нерадзурри» сойдутся в схватке за Суперкубок Италии.
Испания: японец — лучший в баскском дерби
Пока матчи готовящихся к финалу Суперкубка Испании «Реала» и «Барселоны» сдвинули на первые числа февраля, главным событием тура стало баскское дерби. Как в силу традиций, так и благодаря текущим результатам. «Атлетик» находится у границы еврокубковой зоны, «Реал Сосьедад» и вовсе третий, поэтому яркая и эмоциональная игра на «Аноэте» не стала сюрпризом.
Сначала все шло по сценарию хозяев, и первый гол получился трудовым. Серлот принял передачу в штрафной и отправил мяч в сетку, умело сориентировавшись в окружении трех защитников. Зачем роскошный гол организовали Давид Сильва и Кубо. Ветеран отобрал мяч в средней зоне и выдал идеальный пас одноклубнику, а тот перед завершающим ударом издевательски пробросил мяч между ногами своему оппоненту.
Однако «Атлетик» быстро пришел в себя и вернул интригу благодаря классному удару Сансета с острого угла. Но перелома не наступило, а травму Серлота в начале второго тайма сан-себастьянцы пережили. Кубо снова умчался от защитников, заработав и пенальти, и численное преимущество благодаря удалению Альвареса. К «точке» же отправился Ойярсабаль, и это принесло главной звезде хозяев первый гол с марта прошлого года.
Форвард лечился и восстанавливался почти девять месяцев, и пока ограничивается выходами на короткие отрезки. За три матча этого года у него суммарно набралось 29 игровых минут. В дерби Ойярсабаль отыграл почти столько же, и, если все будет нормально, «Реал Сосьедад» на решающем отрезке сезона станет сильнее. Да и выбор в атаке расширится, так как заменивший проданного в «Ньюксал» Исака экс-снайпер «Альмерии» Садик в сентябре порвал крестообразные связки. Впрочем, бело-голубые и с минимальным набором форвардов справляются, поэтому «Атлетико», «Вильярреал» и «Бетис» видят лишь спину победителей баскского дерби.
Статистика дня
4 подряд домашних поражений в английском чемпионате не было у «Эвертона» с 1958 года.
7 матчей с учетом всех турниров составляет голевая серия форварда «МЮ» Рэшфорда. В прошлый раз такое удавалось игроку «красных дьяволов» в 2008 году, когда ударный отрезок выдал Криштиану Роналду.
9 из девяти пенальти реализовал в матчах АПЛ нападающий «Брентфорда» Тоуни. Из не промахивавшихся игроков он уступает только имеющего в своем активе 11 точных ударов Яя Туре.
14 мячей забили в этом сезоне защитники «Марселя». Столько же, сколько лучшая по данному показателю команда лиги 1 прошлого сезона «ПСЖ».
16 мячей забил в АПЛ со штрафных полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Праус. Ему осталось всего два точных удара до рекорда Дэвида Бекхэма.
500-й матч на высшем уровне провел главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
500 матчей в европейских лигах на счету нападающего «Страсбура» Гамейро. Из действующих футболистов лиги 1 больше только у Месси (560), Серхио Рамоса (536) и марсельца Пайета (530).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
4
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|2 : 1
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|3 : 0
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|1 : 2
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|2 : 0
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 0
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 0
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2