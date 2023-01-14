Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул
Жизнь после 3:6
В первом круге «Манчестер Сити» испепелил соседей — 6:3 с хет-триками Холанна и Фодена. Тогда лишь в эндшпиле дубль Марсьяля смягчил боль фанатов «Юнайтед» от неприличного поражения. А сам разгром затмил очередной скандал с Криштиану Роналду — Эрик тен Хаг решил не выпускать его на поле даже со скамейки запасных. Со странной мотивировкой — «из уважения к карьере португальца».
Роналду в Манчестере давно уже нет, да и призраки тех 3:6 исчезли. После возобновления сезона «МЮ» выглядит великолепно — к дерби команда подошла с серией из шести побед в шести матчах с совокупной разницей мячей 15:1.
Болельщикам «Сити» было бы наивно рассчитывать на еще одну разгромную победу, но обыграть «Юнайтед» вновь было необходимо — сосед подобрался очень близко. Правда, выходить на дерби команде Гвардиолы пришлось без обоих основных центральных защитников — Диаш и Стоунс пропускали матч из-за травм. Забавно, что и у «Юнайтед» в центре обороны находилась экспериментальная пара Шоу — Варан, но это лишь решение тренера — тен Хаг уверен, что Магуайр, Мартинес и Линделеф на профильной позиции выглядят хуже левого защитника сборной Англии.
Персональная опека Фреда
В первом круге все было решено за тайм — тогда уже к 44-й минуте «Сити» громил противника 4:0. Тен Хаг провел мощную работу над ошибками: «дьяволы» насытили середину поля и устроили карусель впереди — Рэшфорд, Эриксен, Марсьяль и Бруну Фернандеш регулярно менялись позициями и путали защитников. Но главная задумка тен Хага касалась Фреда — опорный полузащитник «МЮ» играл персонально против Де Брейне, когда «Сити» находился с мячом. Бразилец не отпускал бельгийца дальше чем на метр. Для современного футбола персональная опека — редкое явление, поэтому это бросилось в глаза. Хотя успешный недавний пример в «МЮ» есть: в 2017 году Эррера не только закрыл Азара в матче с «Челси», но и забил сам.
Фред хорошо справлялся с работой примерно тайм — Де Брейне не так часто получал мяч, как обычно, из-за чего отрезан от игры был и Холанн. В целом «Юнайтед» выглядел лучше соперника в первом тайме и был ближе к голу. Два отличных момента упустил Рэшфорд: сперва он обыграл Эдерсона за пределами штрафной, но Аканджи заблокировал удар, а затем сам голкипер ликвидировал выход один на один. «Сити» в первом тайме создал лишь один полумомент, когда Уокер прямо перед свистком на перерыв неточно пробил издали.
Переворот «МЮ»
Оба тренера в начале второго тайма должны были что-то менять. Тен Хаг выпустил вместо Марсьяля Антони, но лучше стал играть «Сити». Гости усилили натиск на ворота де Хеа, однако забили лишь после перестановки Гвардиолы — тренер «Сити» снова угадал с заменой: Грилиш открыл счет всего через три минуты после выхода на поле. А пас англичанину сделал Де Брейне — Фред в том моменте упустил своего подопечного.
Гол вытекал из логики игры, но после него «Сити» неожиданно остановился. Для команды Гвардиолы это редкость: обычно она добивает соперника, чтобы у него не осталось шансов. Здесь же тренерский штаб гостей решил все оставить на своих местах — до окончания встречи Пеп не произвел ни одной замены.
А вот тен Хаг усилил игру, когда выпустил на поле Гарначо. И аргентинец, и другие футболисты атаки «МЮ» постепенно наращивали темп и в конце концов забили. Правда, первый мяч вышел спорным: Рэшфорд при передаче Каземиро находился в офсайде и подчеркнуто не касался мяча, а набежавший Фернандеш сравнял счет. Судьи не сразу, но присудили гол португальцу. А следом сверкнул Гарначо — он на левом фланге раскрутил результативную атаку и ассистировал Рэшфорду.
Всего за четыре минуты «Юнайтед» перевернул игру. И, к удивлению, даже при счете 1:2 Гвардиола обошелся без замен. Возможно, из-за этого концовка у «Сити» не получилась. Тен Хаг, напротив, бросил в бой свежих защитников, которые помогли «Юнайтед» сохранить три очка.
Невероятная важная победа для «дьяволов» — они сокращают отставание от «Сити» до одного балла и теперь находятся в шести очках от «Арсенала». После ужасающего старта сезона «МЮ» неожиданно превращается в претендента на чемпионство.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
4
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|2 : 1
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|- : -
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2