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Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и одержал девятую победу подряд
Гоша Чернов
Корреспондент
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14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters
1/2
Блестящая победа в дерби.
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити

Жизнь после 3:6

В первом круге «Манчестер Сити» испепелил соседей — 6:3 с хет-триками Холанна и Фодена. Тогда лишь в эндшпиле дубль Марсьяля смягчил боль фанатов «Юнайтед» от неприличного поражения. А сам разгром затмил очередной скандал с Криштиану Роналду — Эрик тен Хаг решил не выпускать его на поле даже со скамейки запасных. Со странной мотивировкой — «из уважения к карьере португальца».

Эрик тен Хаг. У «МЮ» восемь побед подряд — тен Хаг дарит надежду фанатам. Все из-за ухода Роналду?

Роналду в Манчестере давно уже нет, да и призраки тех 3:6 исчезли. После возобновления сезона «МЮ» выглядит великолепно — к дерби команда подошла с серией из шести побед в шести матчах с совокупной разницей мячей 15:1.

Болельщикам «Сити» было бы наивно рассчитывать на еще одну разгромную победу, но обыграть «Юнайтед» вновь было необходимо — сосед подобрался очень близко. Правда, выходить на дерби команде Гвардиолы пришлось без обоих основных центральных защитников — Диаш и Стоунс пропускали матч из-за травм. Забавно, что и у «Юнайтед» в центре обороны находилась экспериментальная пара Шоу — Варан, но это лишь решение тренера — тен Хаг уверен, что Магуайр, Мартинес и Линделеф на профильной позиции выглядят хуже левого защитника сборной Англии.

14 января. "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" - 2:1. Фото Reuters
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Фото Reuters
Фото Reuters

Персональная опека Фреда

В первом круге все было решено за тайм — тогда уже к 44-й минуте «Сити» громил противника 4:0. Тен Хаг провел мощную работу над ошибками: «дьяволы» насытили середину поля и устроили карусель впереди — Рэшфорд, Эриксен, Марсьяль и Бруну Фернандеш регулярно менялись позициями и путали защитников. Но главная задумка тен Хага касалась Фреда — опорный полузащитник «МЮ» играл персонально против Де Брейне, когда «Сити» находился с мячом. Бразилец не отпускал бельгийца дальше чем на метр. Для современного футбола персональная опека — редкое явление, поэтому это бросилось в глаза. Хотя успешный недавний пример в «МЮ» есть: в 2017 году Эррера не только закрыл Азара в матче с «Челси», но и забил сам.

Фред хорошо справлялся с работой примерно тайм — Де Брейне не так часто получал мяч, как обычно, из-за чего отрезан от игры был и Холанн. В целом «Юнайтед» выглядел лучше соперника в первом тайме и был ближе к голу. Два отличных момента упустил Рэшфорд: сперва он обыграл Эдерсона за пределами штрафной, но Аканджи заблокировал удар, а затем сам голкипер ликвидировал выход один на один. «Сити» в первом тайме создал лишь один полумомент, когда Уокер прямо перед свистком на перерыв неточно пробил издали.

Переворот «МЮ»

Оба тренера в начале второго тайма должны были что-то менять. Тен Хаг выпустил вместо Марсьяля Антони, но лучше стал играть «Сити». Гости усилили натиск на ворота де Хеа, однако забили лишь после перестановки Гвардиолы — тренер «Сити» снова угадал с заменой: Грилиш открыл счет всего через три минуты после выхода на поле. А пас англичанину сделал Де Брейне — Фред в том моменте упустил своего подопечного.

Радость Фила Фодена после гола в&nbsp;ворота &laquo;Челси&raquo;. «Сити» уничтожил «Челси» в Кубке Англии. Забили четыре даже без помощи Холанна

Гол вытекал из логики игры, но после него «Сити» неожиданно остановился. Для команды Гвардиолы это редкость: обычно она добивает соперника, чтобы у него не осталось шансов. Здесь же тренерский штаб гостей решил все оставить на своих местах — до окончания встречи Пеп не произвел ни одной замены.

А вот тен Хаг усилил игру, когда выпустил на поле Гарначо. И аргентинец, и другие футболисты атаки «МЮ» постепенно наращивали темп и в конце концов забили. Правда, первый мяч вышел спорным: Рэшфорд при передаче Каземиро находился в офсайде и подчеркнуто не касался мяча, а набежавший Фернандеш сравнял счет. Судьи не сразу, но присудили гол португальцу. А следом сверкнул Гарначо — он на левом фланге раскрутил результативную атаку и ассистировал Рэшфорду.

Всего за четыре минуты «Юнайтед» перевернул игру. И, к удивлению, даже при счете 1:2 Гвардиола обошелся без замен. Возможно, из-за этого концовка у «Сити» не получилась. Тен Хаг, напротив, бросил в бой свежих защитников, которые помогли «Юнайтед» сохранить три очка.

Невероятная важная победа для «дьяволов» — они сокращают отставание от «Сити» до одного балла и теперь находятся в шести очках от «Арсенала». После ужасающего старта сезона «МЮ» неожиданно превращается в претендента на чемпионство.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
14
17
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У «МЮ» восемь побед подряд — тен Хаг дарит надежду фанатам. Все из-за ухода Роналду?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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