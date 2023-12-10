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Лучший проект в карьере Эмери. Как Унаи сделал из середняка АПЛ претендента на золото

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Унаи Эмери (слева)
Унаи Эмери (слева) сделал из «Астон Виллы» претендента на золото.
Фото Reuters
Отставание от первого места — всего два очка.
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:0
Арсенал

«Астон Вилла» продолжает восхищать — после 16 туров чемпионата Англии бирмингемцы идут на третьем месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка. Особенно убойной получилась последняя неделя — команда Унаи Эмери сперва разнесла действующего чемпиона «Манчестер Сити»: (счет всего 1:0, но пускай он вас не обманывает, игровое преимущество хозяев было неоспоримым — 22 удара по воротам против 2 у «горожан»), а затем с тем же счетом обыграла «Арсенал».

Одолев «канониров», вилланы одержали свою 15-ю домашнюю победу подряд в АПЛ. Последний раз в чемпионате они теряли очки на своем стадионе еще 18 февраля — проиграли как раз «Арсеналу» (2:4). Но сейчас — рекордная серия, которая не собирается завершаться.

После изгнания из «Спартака» у Эмери были титулы с «Севильей», «ПСЖ» и «Вильярреалом», но «Вилла» — пожалуй, лучший проект в карьере баска.

Сразу же заслужил доверие раздевалки, а боссы не жалеют денег на трансферы

Унаи переехал в Бирмингем в октябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Стивена Джеррарда. В дебютном сезоне новый коуч кардинально поменял ситуацию в клубе: «Вилла» взлетела с 17-го места на 7-е и впервые за 13 лет попала в еврокубки (Лига конференций).

Вертикальный футбол, который проповедует Эмери, начал работать как часы. Игроки с огромным энтузиазмом впитывали идеи тренера, и дотошный тактический гик сразу же завоевал доверие раздевалки. Это как раз одна из проблем, которая преследовала Унаи в «Спартаке», позже — в «ПСЖ». В Англии его по-настоящему слушают. И в команде нет своего Дзюбы.

Унаи Эмери после победы &laquo;Астон Виллы&raquo; над &laquo;Арсеналом&raquo; (1:0). Эмери с «Астон Виллой» врывается в чемпионскую гонку. Вслед за «Ман Сити» разобрались с «Арсеналом»

Перед этим сезоном у «Астон Виллы» появился новый спортивный директор — Рамон Мончи, который уже работал с Эмери в «Севилье». А затем клуб сделал сразу несколько крутых приобретений. В команду пришли Мусса Диаби (один из самых быстрых игроков Европы) за 55 миллионов евро и Пау Торрес (один из лучших пасующих защитников Европы) за 33 миллиона евро. Плюс свободным агентом подъехал Юри Тилеманс. В Испании у Унаи не было карт-бланша и таких больших финансовых возможностей.

«Мне нравится быть требовательным к себе и игрокам, — говорил Эмери Expressand Star. — Единственный способ добиться этого — много практиковаться. Сосредоточиться на футболе не на 100%, потому что нужно еще быть с семьей и радоваться жизни, но хотя бы на 70%. Хороший отдых, хорошая еда, хорошая разминка, анализ, требовательность к работе и самосовершенствование. Я сам такой, и знаю, что если вы хотите добиться успеха в работе, жизни, хобби, вы тоже должны быть такими».

Футболисты Олли Уоткинс и Пау Торрес
Олли Уоткинс и Пау Торрес.
Фото Reuters

Как играет «Вилла»? Есть несколько очень интересных футболистов

Сразу же после своего появления на «Вилла Парк» Эмери внедрил базовую схему 4-4-2, которая при позиционной атаке трансформируется в 3-2-4-1. Главная атакующая сила этой команды — нападающий Олли Уоткинс, который теперь регулярно получает вызовы в сборную Англии. В текущем сезоне форвард уже набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» (8+6), больше него только у Холанна (18) и Салаха (16). Олли — один из самых бьющих игроков лиги, по числу ударов по воротам он на втором месте (45).

В тандеме с Уоткинсом обычно действует французский реактивный технарь Диаби (3+4). Мусса играл важную роль в «Байере», а под руководством Эмери прокачался до еще более высокого уровня.

Помимо них у Унаи есть усиление в атаке в лице Николо Дзаньоло и Леона Бэйли. Именно ямаец забил победный гол в матче против «Сити». Леон — невероятно быстрый игрок, который умеет грамотно открываться под передачи партнеров и в нужный момент врываться в свободные зоны.

В центре поля главенствует Дуглас Луис — пожалуй, главный винтик в системе Эмери. При новом тренере бразилец превратился из обычного опорника в смелого бокс-ту-бокса. В его активе уже 5+2 в 14 играх. Помогает ему моторный шотландец Джон Макгинн, автор победного гола в ворота «Арсенала».

На левом фланге носится Люка Динь. Француз — лидер АПЛ по подачам в штрафную (13) и один из самых часто подключающихся к атакам защитников лиги.

В центре обороны — надежная пасующая пара Пау Торрес — Диегу Карлос. На подстраховке — Эзри Конса и Клеман Лангле, а ворота защищает лучший голкипер чемпионата мира в Катаре Эми Мартинес.

Эмери в дуэте с Мончи сколотил по-настоящему интересную банду, но главная звезда нынешней «Виллы» именно он. В Бирмингеме это прекрасно понимают, поэтому оказывают баску невероятную поддержку. Так Унаи еще нигде не доверяли.

«Эмери — один из пяти лучших тренеров в мире на данный момент, — признался Мартинес. — «Астон Вилла» хочет выиграть Лигу чемпионов и завоевать трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы обязательно что-нибудь выиграем. С тех пор, как я пришел в команду, мы движемся вперед. Я постараюсь вывести «Астон Виллу» в Лигу чемпионов».

Унаи Эмери
Унаи Эмери.
Фото Reuters

В Бирмингеме высадился целый испанский десант

Как мы помним, у Унаи уже был опыт работы в Англии. Правда, не совсем удачный. В «Арсенале» он скорее запомнился своим забавным английским и фразой «Гуд ибенинг!». В Лондоне Эмери даже и близко не получал такого уровня поддержки, как сейчас.

В «Астон Вилле» с ним работает целая группа испанских помощников. Например, на остров перебрался близкий друг Дамиан Видагани, с которым они знакомы более 15 лет. Именно его можно часто заметить на пресс-конференциях Эмери. Дамиан выполняет роль связующего звена между командой и главным тренером.

«Клуб похож на семью, и кто-то должен заботиться о ее сохранении. Футбол — очень напряженный вид спорта, результаты иногда хорошие, а иногда плохие, поэтому нам нужно быть достаточно сильными, чтобы не сорваться, когда дела идут не так, как мы хотим», — говорил Видагани The Athletic.

Хосеп Гвардиола, Микель Артета, Унаи Эмери. Испанские тренеры захватили АПЛ. Второй сезон подряд их будет больше всего в лиге

Помимо этого, на «Вилла Парк» оказались несколько испанских тренеров, которые занимаются анализом соперника по 7-10 часов в день.

«Астон Вилла» под руководством Эмери — один из самых интересных проектов в английском футболе прямо сейчас. Унаи же построил, пожалуй, лучшую авторскую команду в своей карьере. После победы над «Сити» его спросили о гонке за титул, но он ответил в своей манере.

«На старте сезона всегда много претендентов, а мы пока отыграли только 15 матчей. Если мы продолжим прогрессировать в течение сезона — играть и побеждать так, как мы это делаем сейчас, — возможно, сможем стать претендентами на золото, но на текущий момент это не так. Я думаю, нам нужно больше времени. Мы можем верить в себя, но пока мы не претенденты на титул».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Унаи Эмери
7
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Эмери с «Астон Виллой» врывается в чемпионскую гонку. Вслед за «Ман Сити» разобрались с «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
13
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
14
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
Результаты / календарь
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38 тур
9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 1 : 0
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

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