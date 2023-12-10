Лучший проект в карьере Эмери. Как Унаи сделал из середняка АПЛ претендента на золото
«Астон Вилла» продолжает восхищать — после 16 туров чемпионата Англии бирмингемцы идут на третьем месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка. Особенно убойной получилась последняя неделя — команда Унаи Эмери сперва разнесла действующего чемпиона «Манчестер Сити»: (счет всего 1:0, но пускай он вас не обманывает, игровое преимущество хозяев было неоспоримым — 22 удара по воротам против 2 у «горожан»), а затем с тем же счетом обыграла «Арсенал».
Одолев «канониров», вилланы одержали свою 15-ю домашнюю победу подряд в АПЛ. Последний раз в чемпионате они теряли очки на своем стадионе еще 18 февраля — проиграли как раз «Арсеналу» (2:4). Но сейчас — рекордная серия, которая не собирается завершаться.
После изгнания из «Спартака» у Эмери были титулы с «Севильей», «ПСЖ» и «Вильярреалом», но «Вилла» — пожалуй, лучший проект в карьере баска.
Сразу же заслужил доверие раздевалки, а боссы не жалеют денег на трансферы
Унаи переехал в Бирмингем в октябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Стивена Джеррарда. В дебютном сезоне новый коуч кардинально поменял ситуацию в клубе: «Вилла» взлетела с 17-го места на 7-е и впервые за 13 лет попала в еврокубки (Лига конференций).
Вертикальный футбол, который проповедует Эмери, начал работать как часы. Игроки с огромным энтузиазмом впитывали идеи тренера, и дотошный тактический гик сразу же завоевал доверие раздевалки. Это как раз одна из проблем, которая преследовала Унаи в «Спартаке», позже — в «ПСЖ». В Англии его по-настоящему слушают. И в команде нет своего Дзюбы.
Перед этим сезоном у «Астон Виллы» появился новый спортивный директор — Рамон Мончи, который уже работал с Эмери в «Севилье». А затем клуб сделал сразу несколько крутых приобретений. В команду пришли Мусса Диаби (один из самых быстрых игроков Европы) за 55 миллионов евро и Пау Торрес (один из лучших пасующих защитников Европы) за 33 миллиона евро. Плюс свободным агентом подъехал Юри Тилеманс. В Испании у Унаи не было карт-бланша и таких больших финансовых возможностей.
«Мне нравится быть требовательным к себе и игрокам, — говорил Эмери Expressand Star. — Единственный способ добиться этого — много практиковаться. Сосредоточиться на футболе не на 100%, потому что нужно еще быть с семьей и радоваться жизни, но хотя бы на 70%. Хороший отдых, хорошая еда, хорошая разминка, анализ, требовательность к работе и самосовершенствование. Я сам такой, и знаю, что если вы хотите добиться успеха в работе, жизни, хобби, вы тоже должны быть такими».
Как играет «Вилла»? Есть несколько очень интересных футболистов
Сразу же после своего появления на «Вилла Парк» Эмери внедрил базовую схему 4-4-2, которая при позиционной атаке трансформируется в 3-2-4-1. Главная атакующая сила этой команды — нападающий Олли Уоткинс, который теперь регулярно получает вызовы в сборную Англии. В текущем сезоне форвард уже набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» (8+6), больше него только у Холанна (18) и Салаха (16). Олли — один из самых бьющих игроков лиги, по числу ударов по воротам он на втором месте (45).
В тандеме с Уоткинсом обычно действует французский реактивный технарь Диаби (3+4). Мусса играл важную роль в «Байере», а под руководством Эмери прокачался до еще более высокого уровня.
Помимо них у Унаи есть усиление в атаке в лице Николо Дзаньоло и Леона Бэйли. Именно ямаец забил победный гол в матче против «Сити». Леон — невероятно быстрый игрок, который умеет грамотно открываться под передачи партнеров и в нужный момент врываться в свободные зоны.
В центре поля главенствует Дуглас Луис — пожалуй, главный винтик в системе Эмери. При новом тренере бразилец превратился из обычного опорника в смелого бокс-ту-бокса. В его активе уже 5+2 в 14 играх. Помогает ему моторный шотландец Джон Макгинн, автор победного гола в ворота «Арсенала».
На левом фланге носится Люка Динь. Француз — лидер АПЛ по подачам в штрафную (13) и один из самых часто подключающихся к атакам защитников лиги.
В центре обороны — надежная пасующая пара Пау Торрес — Диегу Карлос. На подстраховке — Эзри Конса и Клеман Лангле, а ворота защищает лучший голкипер чемпионата мира в Катаре Эми Мартинес.
Эмери в дуэте с Мончи сколотил по-настоящему интересную банду, но главная звезда нынешней «Виллы» именно он. В Бирмингеме это прекрасно понимают, поэтому оказывают баску невероятную поддержку. Так Унаи еще нигде не доверяли.
«Эмери — один из пяти лучших тренеров в мире на данный момент, — признался Мартинес. — «Астон Вилла» хочет выиграть Лигу чемпионов и завоевать трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы обязательно что-нибудь выиграем. С тех пор, как я пришел в команду, мы движемся вперед. Я постараюсь вывести «Астон Виллу» в Лигу чемпионов».
В Бирмингеме высадился целый испанский десант
Как мы помним, у Унаи уже был опыт работы в Англии. Правда, не совсем удачный. В «Арсенале» он скорее запомнился своим забавным английским и фразой «Гуд ибенинг!». В Лондоне Эмери даже и близко не получал такого уровня поддержки, как сейчас.
В «Астон Вилле» с ним работает целая группа испанских помощников. Например, на остров перебрался близкий друг Дамиан Видагани, с которым они знакомы более 15 лет. Именно его можно часто заметить на пресс-конференциях Эмери. Дамиан выполняет роль связующего звена между командой и главным тренером.
«Клуб похож на семью, и кто-то должен заботиться о ее сохранении. Футбол — очень напряженный вид спорта, результаты иногда хорошие, а иногда плохие, поэтому нам нужно быть достаточно сильными, чтобы не сорваться, когда дела идут не так, как мы хотим», — говорил Видагани The Athletic.
Помимо этого, на «Вилла Парк» оказались несколько испанских тренеров, которые занимаются анализом соперника по 7-10 часов в день.
«Астон Вилла» под руководством Эмери — один из самых интересных проектов в английском футболе прямо сейчас. Унаи же построил, пожалуй, лучшую авторскую команду в своей карьере. После победы над «Сити» его спросили о гонке за титул, но он ответил в своей манере.
«На старте сезона всегда много претендентов, а мы пока отыграли только 15 матчей. Если мы продолжим прогрессировать в течение сезона — играть и побеждать так, как мы это делаем сейчас, — возможно, сможем стать претендентами на золото, но на текущий момент это не так. Я думаю, нам нужно больше времени. Мы можем верить в себя, но пока мы не претенденты на титул».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
13
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
14
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 2
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|1 : 1
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|1 : 0
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|1 : 0
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3