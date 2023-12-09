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9 декабря, 23:15

Эмери с «Астон Виллой» врывается в чемпионскую гонку. Вслед за «Ман Сити» разобрались с «Арсеналом»

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» в матче 16-го тура АПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Унаи Эмери после победы «Астон Виллы» над «Арсеналом» (1:0).
Фото AFP
Унаи — тренерище!
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:0
Арсенал

В 90% случаев матчи «Астон Виллы» и «Арсенала» можно заносить в разряд проходных по меркам АПЛ. Бирмингемцы лишь в 2020-м вернулись из чемпионшипа и несколько лет болтались в середине таблицы, лондонцы — ждали, когда творческие поиски Артеты принесут плоды. И вот сейчас — уникальный момент: «Вилла» и «Арсенал» встречаются в статусе одних из лучших команд лиги. Второе место против третьего (и то с учетом того, что «Ливерпуль» сыграл в туре раньше и заскочил на первую строчку), разрыв — четыре очка. Что еще нужно, чтобы обратить на эту игру особое внимание?

Но хватает тут и других подоплек. Одна из них касается тренеров. Унаи Эмери полтора года проработал в «Арсенале» и был уволен, не добившись успеха. И вечером 9 декабря ему представилась шикарная возможность доказать свою крутость прежнему работодателю, не давшему одному баску столько времени, сколько подарило другому. Речь про Артету, который, как и Эмери, на «Эмирейтс» начинал со скрипом, но получил больший кредит доверия. Плюс на прошлой неделе «Астон Вилла» потопталась на «Ман Сити» Гвардиолы (1:0 при статистике ударов 22:2 в пользу команды Эмери). На очереди — встреча с учеником Пепа. К слову, Микель отсутствовал на скамейке запасных из-за дисквалификации — слишком бурно праздновал победный мяч на 97-й минуте в ворота «Лутона» посреди недели.

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«Арсенал» до начала матча котировали как фаворита, хотя статистика говорила об обратном: в этом сезоне «Астон Вилла» одержала 7 из 7 побед в домашних матчах, в то время как «канониры» в гостях в последнее время смотрятся неуверенно и зачастую выгрызают очки чисто на характере. Кстати, «вилланы» поставили рекорд по числу домашних побед подряд — 14. В последний раз до игры с «Арсеналом» не побеждали на «Вилла Парк» еще в феврале 2023-го. Проиграли тогда... как раз «канонирам» (2:4).

И с первых минут матча стало понятно, что хозяева не собираются останавливаться на цифре 14. Футболисты в бордово-голубом царили на поле на стартовом отрезке, за счет контроля разбивая прессинг «Арсенала». На 7-й минуте они красивейшим образом вышли через пас со своей половины поля, ворвавшийся в штрафную Леон Бэйли сыграл на Джона Макгинна, и тот с разворота засадил мяч в сетку. Каток!

Первые 20 минут связка Макгинн — Дуглас Луис выключала центр поля «Арсенала», но тренерский штаб Артеты нашел нужный ход. Гости стали провоцировать высокое давление «Виллы» и ловить момент для передачи за спину. Все больше моментов у ворот Эми Мартинеса стало возникать после них и рывков по флангам Сака и Мартинелли. Именно эта парочка начала генерировать опасные ситуации за счет скорости и дриблинга. Действующему обладателю приза имени Льва Яшина сезона пришлось как следует потрудиться, чтобы оставить свои ворота сухими до перерыва. В то же время об атакующих игроках «Астон Виллы» стали потихоньку забывать. Так что 1:0 по итогам первого тайма при статистике ударов в створ 1:4 в пользу «Арсенала» - отображение везения хозяев.

В перерыве настал черед Эмери проводить настройку игры своей команды. Унаи выпустил Диаби вместо Бэйли, а чуть позже укрепил оборону за счет Дендонкера и Кэша. «Вилла» полностью отдала инициативу «Арсеналу» и позволила тому доминировать в любимом стиле Артеты. Но это был осознанный и грамотный отход назад с перекрытием зон и максимальным уплотнением пространства на своей половине поля. «Канониры» неприлично много владели мячом, но той остроты, что создавалась во второй половине первого тайма, уже не было.

Да, неприятные эпизоды у ворот Мартинеса генерировались. Более того, гости даже дважды забили, но оба мяча были отменены. И если в офсайде Саки сомнений не было, то вот эпизод на 92-й минуте получился спорным — Хаверц и Кэш в борьбе оба сыграли рукой, но вопрос, кто именно коснулся мяча первым. Арбитр посчитал, что этот был Кай и назначил свободный удар.

«Астон Вилла» в ответ несколько раз ужалила кинжальными выпадами и резкими ударами, но главное — дотерпела и довела дело до минимальной победы. И плевать, что виктории над «Сити» и «Арсеналом» были добыты со счетом 1:0. Эмери продемонстрировал, как можно расправляться с настоящими грандами, которые обладают более мощным ресурсом. Ну а отрыв от первого места всего в два очка — показатель того, какую удивительную работу проделал баскский тренер в Бирмингеме.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
13
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
14
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 1 : 0
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
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Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
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Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

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