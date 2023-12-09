Эмери с «Астон Виллой» врывается в чемпионскую гонку. Вслед за «Ман Сити» разобрались с «Арсеналом»
В 90% случаев матчи «Астон Виллы» и «Арсенала» можно заносить в разряд проходных по меркам АПЛ. Бирмингемцы лишь в 2020-м вернулись из чемпионшипа и несколько лет болтались в середине таблицы, лондонцы — ждали, когда творческие поиски Артеты принесут плоды. И вот сейчас — уникальный момент: «Вилла» и «Арсенал» встречаются в статусе одних из лучших команд лиги. Второе место против третьего (и то с учетом того, что «Ливерпуль» сыграл в туре раньше и заскочил на первую строчку), разрыв — четыре очка. Что еще нужно, чтобы обратить на эту игру особое внимание?
Но хватает тут и других подоплек. Одна из них касается тренеров. Унаи Эмери полтора года проработал в «Арсенале» и был уволен, не добившись успеха. И вечером 9 декабря ему представилась шикарная возможность доказать свою крутость прежнему работодателю, не давшему одному баску столько времени, сколько подарило другому. Речь про Артету, который, как и Эмери, на «Эмирейтс» начинал со скрипом, но получил больший кредит доверия. Плюс на прошлой неделе «Астон Вилла» потопталась на «Ман Сити» Гвардиолы (1:0 при статистике ударов 22:2 в пользу команды Эмери). На очереди — встреча с учеником Пепа. К слову, Микель отсутствовал на скамейке запасных из-за дисквалификации — слишком бурно праздновал победный мяч на 97-й минуте в ворота «Лутона» посреди недели.
«Арсенал» до начала матча котировали как фаворита, хотя статистика говорила об обратном: в этом сезоне «Астон Вилла» одержала 7 из 7 побед в домашних матчах, в то время как «канониры» в гостях в последнее время смотрятся неуверенно и зачастую выгрызают очки чисто на характере. Кстати, «вилланы» поставили рекорд по числу домашних побед подряд — 14. В последний раз до игры с «Арсеналом» не побеждали на «Вилла Парк» еще в феврале 2023-го. Проиграли тогда... как раз «канонирам» (2:4).
И с первых минут матча стало понятно, что хозяева не собираются останавливаться на цифре 14. Футболисты в бордово-голубом царили на поле на стартовом отрезке, за счет контроля разбивая прессинг «Арсенала». На 7-й минуте они красивейшим образом вышли через пас со своей половины поля, ворвавшийся в штрафную Леон Бэйли сыграл на Джона Макгинна, и тот с разворота засадил мяч в сетку. Каток!
Первые 20 минут связка Макгинн — Дуглас Луис выключала центр поля «Арсенала», но тренерский штаб Артеты нашел нужный ход. Гости стали провоцировать высокое давление «Виллы» и ловить момент для передачи за спину. Все больше моментов у ворот Эми Мартинеса стало возникать после них и рывков по флангам Сака и Мартинелли. Именно эта парочка начала генерировать опасные ситуации за счет скорости и дриблинга. Действующему обладателю приза имени Льва Яшина сезона пришлось как следует потрудиться, чтобы оставить свои ворота сухими до перерыва. В то же время об атакующих игроках «Астон Виллы» стали потихоньку забывать. Так что 1:0 по итогам первого тайма при статистике ударов в створ 1:4 в пользу «Арсенала» - отображение везения хозяев.
В перерыве настал черед Эмери проводить настройку игры своей команды. Унаи выпустил Диаби вместо Бэйли, а чуть позже укрепил оборону за счет Дендонкера и Кэша. «Вилла» полностью отдала инициативу «Арсеналу» и позволила тому доминировать в любимом стиле Артеты. Но это был осознанный и грамотный отход назад с перекрытием зон и максимальным уплотнением пространства на своей половине поля. «Канониры» неприлично много владели мячом, но той остроты, что создавалась во второй половине первого тайма, уже не было.
Да, неприятные эпизоды у ворот Мартинеса генерировались. Более того, гости даже дважды забили, но оба мяча были отменены. И если в офсайде Саки сомнений не было, то вот эпизод на 92-й минуте получился спорным — Хаверц и Кэш в борьбе оба сыграли рукой, но вопрос, кто именно коснулся мяча первым. Арбитр посчитал, что этот был Кай и назначил свободный удар.
«Астон Вилла» в ответ несколько раз ужалила кинжальными выпадами и резкими ударами, но главное — дотерпела и довела дело до минимальной победы. И плевать, что виктории над «Сити» и «Арсеналом» были добыты со счетом 1:0. Эмери продемонстрировал, как можно расправляться с настоящими грандами, которые обладают более мощным ресурсом. Ну а отрыв от первого места всего в два очка — показатель того, какую удивительную работу проделал баскский тренер в Бирмингеме.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
13
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
14
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 2
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|1 : 1
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|1 : 0
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|1 : 0
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3