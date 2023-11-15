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Сегодня, 11:16

Жоржиньо рассказал, планирует ли вернуться в чемпионат Италии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо ответил на вопрос о возможном возвращении в Италию.

«Сомневаюсь. Мне хотелось бы вернуться, но я не знаю, когда настанет подходящее время. Да, я хочу этого, но сейчас я чувствую, что у меня еще есть незавершенные дела в «Арсенале», поэтому не могу сказать ничего определенного», — цитирует игрока TMW.

В 2018 году футболист покинул «Наполи» и перешел в «Челси». В 2022 году он стал игроком «Арсенела». Контракт 31-летнего игрока с «канонирами» истекает в конце этого сезона.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
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Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
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Брентфорд – Арсенал
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Тоттенхэм – Астон Вилла
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