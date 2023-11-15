«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе гендиректора Ричарда Арнольда

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд покинул клуб, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Арнольд работал в «Манчестер Юнайтед» с 2007 года. Он занимал пост генерального директора последние два года.

«Для меня было невероятной привилегией служить этому великому футбольному клубу последние 16 лет. Несмотря на взлеты и падения, неизменной оставалась преданность наших сотрудников и болельщиков. Я хотел бы поблагодарить всех за их лояльность и преданность делу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем», — цитирует Арнольда пресс-служба «МЮ».

Должность Арнольда временно займет Патрик Стюарт, который сохранит пост юрисконсульта клуба.