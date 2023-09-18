Жереми Доку: «Игроки «Манчестер Сити» в жизни еще лучше, чем по телевизору»

Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал об адаптации в команде и оценил игру одноклубников.

«Я продолжаю учиться – на каждой тренировке и в каждом матче. Я понял, что нужно быть спокойным. Главное – не терять мяч – я все еще могу улучшить этот компонент. Речь идет о спокойствии с мячом и уверенности в себе, и я хочу продолжать совершенствоваться в этом.

Это удовольствие [играть с новыми товарищами по команде]. Конечно, мне нравится играть с ними. По телевизору они очень хороши, но в реальной жизни они еще лучше», – приводит слова Доку Goal.

21-летний бельгиец в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна» за 60 миллионов евро. Доку забил свой дебютный гол за «горожан» в матче против «Вест Хэма» (3:1) в 5-м туре АПЛ.