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Сегодня, 15:41

Защитник «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссака выбыл на неопределенный срок

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

25-летний англичанин получил травму подколенного сухожилия в матче 5-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:3). Футболист вышел на замену на 85-й минуте встречи и получил повреждение незадолго до финального свистка.

Точные сроки восстановления игрока будут объявлены позднее, но уже сейчас медицинский штаб клуба определил, что защитнику потребуется несколько недель, чтобы вылечиться.

В сезоне-2023/24 Ван-Биссака принял участие в 5 матчах «Манчестер Юнайтед» и сделал 1 результативную передачу.

Аарон Ван-Биссака
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Жереми Доку: «Игроки «Манчестер Сити» в жизни еще лучше, чем по телевизору»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 0 : 1
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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