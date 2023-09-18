Защитник «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссака выбыл на неопределенный срок

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

25-летний англичанин получил травму подколенного сухожилия в матче 5-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:3). Футболист вышел на замену на 85-й минуте встречи и получил повреждение незадолго до финального свистка.

Точные сроки восстановления игрока будут объявлены позднее, но уже сейчас медицинский штаб клуба определил, что защитнику потребуется несколько недель, чтобы вылечиться.

В сезоне-2023/24 Ван-Биссака принял участие в 5 матчах «Манчестер Юнайтед» и сделал 1 результативную передачу.