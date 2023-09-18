Невилл: Сейчас «МЮ» далек от хорошего уровня"

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о трансферной политике руководства. В пяти турах АПЛ манкунианцы потерпели три поражения.

«По летним трансферам было очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не бросит вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Клубу были нужны Деклан Райс и Гарри Кейн, но у руководства не было денег на сделки подобного уровня. Сейчас команда далека от хорошего уровня», — цитирует Невилла United Zone.

Команда Эрика тен Хага в матче с «Брайтоном» потерпела второе поражение подряд и опустилась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии (6 очков). «Брайтон» идет на 3-й позиции, набрав 12 очков.

23 сентября «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Бернли», а «Брайтон» на следующий день встретится с «Борнмутом».