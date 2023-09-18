Невилл: Сейчас «МЮ» далек от хорошего уровня"
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о трансферной политике руководства. В пяти турах АПЛ манкунианцы потерпели три поражения.
«По летним трансферам было очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не бросит вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Клубу были нужны Деклан Райс и Гарри Кейн, но у руководства не было денег на сделки подобного уровня. Сейчас команда далека от хорошего уровня», — цитирует Невилла United Zone.
Команда Эрика тен Хага в матче с «Брайтоном» потерпела второе поражение подряд и опустилась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии (6 очков). «Брайтон» идет на 3-й позиции, набрав 12 очков.
23 сентября «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Бернли», а «Брайтон» на следующий день встретится с «Борнмутом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9-4
|13
|
5
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
11
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|
15
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4-8
|3
|
16
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|3 : 1
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|1 : 0
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|16.09
|19:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|1 : 0
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|0 : 0
|17.09
|18:30
|
Эвертон – Арсенал
|0 : 1
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0