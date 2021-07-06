Защитник сборной Дании может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
09:15
Защитник сборной Дании и «Саутгемптона» Янник Вестергор может перейти в «Тоттенхэм», сообщает The Times.
По информации источника, «шпоры» хотят укрепить линию защиты и намерены подписать 28-летнего футболиста. Сообщается, что лондонский клуб также заинтересован в соотечественнике Вестергора — Йоакиме Андерсене, который принадлежит «Лиону».
В сезоне-2020/2021 Вестергор провел 32 матча за «Саутгемптон», на его счету три гола. Также он провел пять матчей на Евро-2020 в составе сборной Дании и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/tottenham-want-to-sign-denmark-defender-jannik-vestergaard-from-southampton-7w669tv7j
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю