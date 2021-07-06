Гендузи объявил об уходе из «Арсенала»

Полузащитник Маттео Гендузи объявил о своем уходе из «Арсенала».

«Я никогда не забуду «Эмирэйтс» и фанатов, никогда не забуду город и все, через что я прошел в этой команде. Не забуду, что моим единственным желанием было защищать цвета «Арсенала». Спасибо всем, кто в меня верил и в хорошие, и в плохие времена. Я желаю клубу и его фанатам всего лучшего, вы заслуживаете этого. Прощай, «Арсенал», я буду канониром всегда», — написал у себя в Twitter Гендузи.

Позднее 22-летний француз удалил публикацию со своей страницы в соцсети.

Гендузи перешел в «Арсенал» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Герту» на правах аренды. 3 июля сообщалось, что игрок согласовал переход в «Марсель».