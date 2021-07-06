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Гендузи объявил об уходе из «Арсенала»

08:47
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Полузащитник Маттео Гендузи объявил о своем уходе из «Арсенала».

«Я никогда не забуду «Эмирэйтс» и фанатов, никогда не забуду город и все, через что я прошел в этой команде. Не забуду, что моим единственным желанием было защищать цвета «Арсенала». Спасибо всем, кто в меня верил и в хорошие, и в плохие времена. Я желаю клубу и его фанатам всего лучшего, вы заслуживаете этого. Прощай, «Арсенал», я буду канониром всегда», — написал у себя в Twitter Гендузи.

Позднее 22-летний француз удалил публикацию со своей страницы в соцсети.

Гендузи перешел в «Арсенал» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Герту» на правах аренды. 3 июля сообщалось, что игрок согласовал переход в «Марсель».

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/arsenal-transfer-matteo-guendouzi-marseille/uqURChIG9U6X

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Иван Торопцев все материалы автора

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