Защитник «Рединга» согласовал контракт с «Баварией»

Защитник «Рединга» Омар Ричардс летом станет футболистом «Баварии», сообщает Goal.

По информации источника, 23-летний англичанин уже прошел медобследование для мюнхенского клуба и согласовал четырехлетний контракт. По окончании действующего соглашения с «Редингом», летом 2021 года, Ричардс присоединится к «Баварии».

Защитник выступает за «Рединг» с 2017 года. У Ричардса 115 матчей за команду во всех турнирах. В нынешнем сезоне футболист провел 29 игр в чемпионшипе, а его клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице.