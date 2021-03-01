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Защитник «МЮ» Ван-Биссака может выбрать сборную ДР Конго вместо Англии

20:02
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака готов сделать выбор в пользу сборной ДР Конго, сообщает The Athletic.

По информации источника, 23-летний футболист устал ждать вызова в главную команду Англии. Если главный тренер англичан Гарет Саутгейт на позовет Ван-Биссаку на мартовские отборочные матчи к чемпионату мира-2022, защитник будет выступать за африканскую сборную.

Ван-Биссака родился в Лондоне в семье выходцев из ДР Конго. Защитник выступал за молодежные сборные обеих стран. В нынешнем сезоне футболист забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед».

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